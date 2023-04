Nele Van den Broeck rollebolt met taal en strooit met radde observaties in komisch debuut

Met knisperende zelfspot probeert een vrouw zichzelf op te rapen na een brute liefdesbreuk met haar geadoreerde schrijver. In het onderhoudende Iemand anders, debuutroman van muzikante Nele Van den Broeck, vindt een metamorfose plaats.

Trekken de uitgevers zelf aan de mouw van de BV’s of zijn het de acteurs en muzikanten die met hun schrijfsels bij hen aankloppen? Een kwestie van de kip of het ei. Feit is dat het beproefde genre van de roman in Vlaanderen stilaan een geliefkoosd verlengstuk van een mediacarrière is geworden. Want naamsbekendheid, dat is bij uitgevers het ultieme visitekaartje met het oog op de marketingmaneuvers.

Van Stany Crets tot Leen Dendievel, van Maaike Neuville tot Wim Opbrouck en uiteraard Hilde Van Mieghem. Is het problematisch dat acteurs massaal boeken schrijven? Ja, vond Delphine Lecompte onlangs. “Ze vergallen het voor debuterende beloftevolle schrijvers zonder bevallig snoetje, charisma, connecties en een bekende naam”, vond Lecompte, nogal kort door de bocht.

Wat haar misschien vooral ergert, is dat het schrijverschap al te vaak als divertissement geldt. Nee, aldus Lecompte, het is “geen af te vinken ‘uitdaging’ op een bucketlist. Geen prestigieus imponerend tijdverdrijf tijdens een vervelende quarantaine.” Daar had ze onmiskenbaar een punt.

Geldt hetzelfde voor muzikanten die steeds vaker de pen ter hand nemen, van Warren Ellis tot Patti Smith en bij ons nu ook Sam Bettens? Aan dat rijtje mogen we nu ook Nele Van den Broeck toevoegen. De frontvrouw van Nele Needs a Holiday verdiende al uitgebreid haar sporen als columniste in onder meer De Standaard, met geraffineerde teksten waarin ze de capriolen van haar gemoed dissecteerde en ook openlijk over haar depressie schreef.

Dat er een volwaardig debuut broeide, stond dus in de sterren geschreven. Iemand anders wordt ietwat hijgerig aangekondigd als een ‘tomeloze roman over de onwaarschijnlijke overwinning van een vrouw die alles verloor’. Ach, die blurbs, ze zijn soms zo aandoenlijk overspannen en misleidend.

Verrassend is alleszins dat Van den Broeck niet zomaar klakkeloos de voorspelbare autobiografische toer opgaat. Ze maakt werk van een plot, die zowel vermakelijk als vergezocht is, maar ook onderhoudend.

Tinderseks

In Iemand anders stuiter je het leven binnen van Sandra Sanctorum, niet bepaald het prototype van de onafhankelijke vrouw. Van de ene dag op de andere ligt haar bestaan aan diggelen wanneer Georg haar de wacht aanzegt. Zo komt een einde aan ‘twaalf jaar seksuele exclusiviteit en een grotendeels beheerst samenwonen’. Georg, een behoorlijk zelfvoldane bestseller­auteur en aandachtstrekker, was haar alfa en omega: ‘Hij was een godheid, een zielenstrooier. Hij blies levensadem in mijn kleine lichaam. Ik hoefde me niet langer af te vragen wie ik was.’

Sandra cijferde zich weg voor Georg, ondanks haar eigen prille schrijversambities. ‘Ik was immers niet alleen vrouw geweest, niet alleen agent en manager, maar ook muze en onderwerp.’ Ze beredderde zijn literaire carrière, regelde interviews, antwoordde in zijn plaats en werkte op zijn uitgeverij. Nu moet Sandra zichzelf volledig heruitvinden.

Vreemd genoeg zoekt Sandra haar heil bij haar ouders in haar geboortedorp, waar de wereld saai en overzichtelijk lijkt. Met een soort checklist in de hand besluit ze haar persoonlijkheid om te gooien. Eerst maar eens ferm loosgaan: roken, gin drinken, zich overgeven aan vernederende Tinderseks (‘Tinder is de croupier van Sisyphus’) en langdurige luiheid. Een beetje geforceerd escapisme, zegt u? Klopt, maar Van den Broeck weet er wel kolderieke situaties uit te puren.

Langzaam maar zeker vindt Sandra’s metamorfose plaats tot schrijfster Nele, die op haar beurt het manuscript Plekken van blauw inlevert. Het wordt geen succes. Of moet Georg toch zijn zegen geven? Blijft de nieuwe Nele (‘de naam klonk als een vrouw die van wielrennen hield of gemeenteraadslid was van een rechtse centrumpartij’) dan toch afhankelijk van hem? De zelfspot is dik aangezet.

Uit de bocht

Van den Broeck jaagt een flinke vaart door haar goed gecompartimenteerde, korte hoofdstukken, zeker in de eerste helft van het boek, waarin ze ook haar relatie met Georg (‘die prachtig wispelturige man’) recapituleert. Ze rollebolt met taal, strooit met radde observaties (‘Roken is een wormgat maken in de tijd, even vertragen om een stukje leven te kunnen overslaan’) en betrapt vrolijk de tijdgeest: ‘Het kind heette Seppe of Hasse of een van die andere ouderwetse nepnamen die klinken als een vlecht van vlas, eindigend in een doffe punt.’ Noteer ook de badinerende doorkijkjes in het uitgeversbedrijf en de subtiele hakjes naar de wereld van de BV-schrijverij.

Van den Broeck laat ook allerhande, niet onsympathieke zonderlingen opdraven, zoals arts-therapeute Laura Verdin, de overjaarse hippie Alma of Victor van de Fixwinkel. Hij mag haar insnoeren en inwijden in Japanse bondage. Is Sandra dan toch tuk op onderwerping?

Af en toe vliegt ze – typisch voor een debutant – ook uit de bocht in haar drang naar overdonderende beeldspraak: ‘Elke bladzijde was als wakker worden op de operatietafel van een hartchirurg terwijl mijn borstkas nog openlag.’

Uiteindelijk wint het komische het op punten van de tragiek in dit wendbare debuut. En haal je met plezier nog eens het predicaat ‘fris van de lever’ van stal.