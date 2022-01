Neil Young haalt al zijn muziek van Spotify wegens desinformatie op het platform: ‘Het is Joe Rogan of Young, maar niet allebei’

Rogan tekende in 2020 een overeenkomst van 100 miljoen dollar, die de streamingdienst exclusieve rechten op zijn podcast geeft. Met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering is The Joe Rogan Experience de meest beluisterde podcast ter wereld.

Rogan ligt echter onder vuur om het verspreiden van onjuiste informatie over het coronavirus. Zo riep hij gezonde, jonge mensen op zich niet te laten vaccineren en promootte hij de behandeling van Covid-19 met een ontwormingsmiddel voor paarden.

Recent sprak Joe Rogan met de omstreden viroloog Robert Malone, die betrokken was bij de mRNA-vaccintechnologie maar die nu bekritiseerd wordt voor het verspreiden van onjuiste informatie over vaccins. Naar aanleiding van die uitzending stuurden 270 artsen en wetenschappers eerder deze maand een open brief naar Spotify, waarin ze hun bezorgdheid uitten over de “onjuiste beweringen” die in The Joe Rogan Experience worden gemaakt. Volgens de ondertekenaars zijn die beweringen schadelijk voor de maatschappij. Ze riepen Spotify op om een “duidelijk en openbaar beleid uit te werken voor het modereren van desinformatie op het platform”.

Joe Rogan. Beeld NBCUniversal

Ook Young uitte deze week kritiek op de podcast in een open brief aan zijn management en Spotify. In de brief, die inmiddels offline is gehaald, schrijft de singer-songwriter volgens Amerikaanse media dat de streamingdienst “potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden” door de podcast van Rogan uit te zenden. “Ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei”, schrijft de zanger aan Spotify.

De rockmuzikant houdt dus vast aan zijn verzet en heeft beslist zijn muziek van Spotify te halen. “Spotify is de thuisbasis geworden voor levensbedreigende Covid-misinformatie”, klinkt het op zijn website. “Leugens worden verkocht voor geld.”

Spotify heeft het nieuws bevestigd. Een woordvoerder van het bedrijf vertelde aan The Washington Post dat het “alle audio van de wereld” beschikbaar maakt voor haar gebruikers. “Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee”, legt de woordvoerder uit, die benadrukt dat het bedrijf balanceert “tussen veiligheid voor de luisteraars en vrijheid voor de makers”.

“We hebben sinds het begin van de pandemie meer dan 20.000 podcastafleveringen met betrekking tot Covid-19 verwijderd. We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen maar hopen hem snel weer te mogen verwelkomen.”