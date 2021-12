Neil by numbers en oude wijn met een rijk bouquet: dit zijn de platen van de week

Neil Young & Crazy Horse - Barn ★★★☆☆

Op Barn gaan Neil Young (76) en Crazy Horse weer hand-in-hoef. Een vertrouwde samenwerking, maar deze plaat doet bij wijlen zó Neil by numbers aan dat je zweert de songs al elfendertig keer eerder gehoord te hebben. Dat zou niet eens verwonderen: Dinosaur Senior Neil Young pluist al een tijd de kluizen uit.

Nostalgie hoeft geen slechte raadgever te zijn, maar de welbekende formule van bitterzoete ballads, protestsongs, rauwe riffs en huilende gitaren werkt helaas alleen wanneer de liedjes geen transparant doorslagje lijken van vroeger werk. De mondharmonica in ‘Song of the Seasons’ klinkt grandioos, net als de gevoelig meanderende gitaar in ‘Welcome Back’ of het uit de bocht raggende ‘The Human Race’. Maar daar tegenover staat een pseudocomateus ‘Don’t Forget Love’ of banale kroegblues van ‘Shape of You’. Ome Neil zingt vandaag bovendien ook echt wel met een pover en iel stemmetje. Alléén de spoeling van de songs blijkt soms nog dunner.

Bill Callahan & Bonnie ‘Prince’ Billy - Blind Date Party ★★★★☆

Opgesloten in huis en zonder optredens in het verschiet bedachten Bill Callahan en Bonnie Prince Billy vorige zomer een manier om zichzelf therapeutisch bezig te houden. Twintig weken lang tijdens de lockdown namen deze twee treurwilgen evenveel songs op: covers van lichtende voorbeelden als Robert Wyatt, Lou Reed of Steely Dan, maar net zo goed van vader en zoon Cohen of Billie Eilish. Hun latrelatie ontpopte zich algauw tot een polyamoureus nummertje. Goed volk als Ty Segall, David Pajo of Six Organs of Admittance werden ook op deze Blind Date Party in bed uitgenodigd. Behalve een orgie van herkenning en eindeloze namedropping is dit ook een uiterst onderhoudende kerstplaat, waarin de bariton van Bill en de snikkende tremolo van Bonnie je gemoed elke keer veroveren.

Big Boi & Sleepy Brown - Big Sleepover ★★★☆☆

U kent Big Boi als één helft van het oppermachtige rapduo Outkast en Sleepy Brown als de zanger op diens hit ‘The Way You Move’. Op Big Sleepover herbeleven deze leden van het Dungeon Family-collectief uit Atlanta de hoogdagen van twintig jaar geleden. De drummachines ratelen als vanouds, Sleepy’s fluwelen soulstem doet lekker honingzoet aan en Big Boi’s raps zijn nog steeds vlijmscherp. ‘Animalz’ en ‘Can’t Sleep’ eren de soul uit de oude school en verderop zorgt maatje Killer Mike (van Run The Jewels) voor bitsige rhymes. Oude wijn, jazeker, maar prima gerijpt en met een weelderig bouquet.