Negen topreeksen voor in uw tv-agenda

Wat zal er dit jaar zoal te bingewatchen vallen op de verscheidene streamingdiensten? En voor welke reeksen zitten we nu al op het puntje van onze stoel? De Morgen maakte een selectie uit het gigantische aanbod.

Hunters

Heel onverwacht komt Amazon met een tweede (maar laatste) seizoen van zijn wrede nazi-jagersserie, met een terugkerende Al Pacino als de door gevluchte nazi’s geobsedeerde Meyer Offerman, die zelf met geheimen zit die hij angstvallig verborgen houdt voor zijn voetvolk. Deze keer maakt het verhaal een forse kwartdraai: de setting verhuist van het New York naar het Zuid-Amerika van de jaren 70, en de aard van de vertelling laveert naar speculative fiction met de jacht op een ergens op de wereld ondergedoken Adolf Hitler.

Vanaf 13 januari op Amazon.

That ‘90s Show

Zoals That ‘70s Show een clusterbom van millennialsentiment was, probeert opvolger That ‘90s Show diezelfde magie naar de Z-generatie te transporteren. De reeks neemt een tijdssprong naar 1995, het tijdsbestel waarin bij kijkers van de originele reeks de eigen jaren van verstand stilaan in zicht kwamen, en Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp – met zeventien jaren meer op de teller dan toen de originele reeks afsloot in 2006 – terug in hun rollen van pater en mater familias vallen. Maar de focus van de nieuwe reeks ligt nu op Red en Kitty Formans grootouderschap.

Vanaf 19 januari op Netflix.

Shrinking

Een van de grootste verrassingen van het aanstaande streamingjaar, een reeks die u wellicht écht niet zag komen, wordt wellicht deze comedyreeks over een eigenzinnige, met eigen sores worstelende psychiater, die uit verdriet de zielswetenschap opzijschuift en zijn patiënten gewoon vertelt wat hij denkt. Met in de hoofdrol – euh - Harrison Ford! Die laatste lijkt trouwens eindelijk tv te hebben ontdekt als medium: eerder al trad hij aan in de bij ons nog niet uitgezonden westernreeks 1923, een tweede spin-off van het door Vlaamse kijkers schromelijk overziene (maar wel op Streamz beschikbare) Yellowstone.

Vanaf 27 januari op Apple TV+.

Star Trek: Picard

Het tweede seizoen van Star Trek: Picard gleed naar het einde wat af naar een derderangs ruimtevaarders-bezoeken-hedendaagse-Aarde-vertelling, maar de jaargang begon met een epische ruimteslag en monteerde zijn verhaal op een aantal krachtige scifi-ideeën. Het derde seizoen, dat (misschien met de al gevorderde leeftijd van acteur Patrick Stewart) ook het laatste is, wordt meteen ook een epiloog voor Star Trek: The Next Generation (1987-1993), waarvan bijna de volledige cast weer in het harnas kruipt.

Vanaf 16 februari op Amazon.

Succession

Hoe moet dat verder met de Waystar Royco-mediabaronie nu zorgenkind Kendall voor een zoveelste keer zijn ouwe een toer probeert te lappen, deze keer met de volle medewerking van zijn al even door hebzucht en eigenwaan doordrenkte broers en zus? Hoe abject die lui in Succession ook zijn, het vierde seizoen van deze topper heeft véél te lang op zich laten wachten. Klaar voor een nieuwe lading daddy issues en messcherpe dialogen? Ergens in de lente is het zo ver, belooft kwaliteitsfabriekje HBO.

Later dit voorjaar op Streamz.

Nieuwe nerdstuff op Disney+

Tegenwoordig moet u ook al op Disney+ zijn voor kwaliteitswerk als The Bear en The Old Man, maar het Huis van de Muis zet dit jaar ook onverdroten zijn primaire bezigheid verder: nieuwe series uit de Star Wars- en Marvel-universums. Met het derde seizoen van The Mandalorian (1 maart) en later in het jaar Ahsoka zet creatieve reus Jon Favreau zijn private Star Wars-kosmos verder. En aan superheldenzijde worden kijkers met een geeky profiel bekogeld met onder meer Secret Invasion en een tweede seizoen van Loki.

Masters of the Air

Drieëntwintig jaar na Band of Brothers en dertien jaar na The Pacific brengt late opvolger Masters of the Air diezelfde heroïsche magie terug naar uw televisiescherm. De camera volgt deze keer de 8th Air Force van de Amerikaanse luchtmacht tijdens een paar cruciale momenten van Wereldoorlog II. Deze keer zitten Tom Hanks en Steven Spielberg niét meer achter de knoppen, maar hun plaats wordt ingenomen door waardige opvolgers als Graham Yost (Justified, Slow Horses) en Cary Joji Fukunaga (True Detective, No Time to Die).

Dit najaar op Apple TV+.

True Detective: Night Country

Na de southern gothic van het eerste seizoen, het hard boiled-detectiveverhaal van het tweede en het magisch realisme van het derde, zoekt True Detective het voor zijn vierde jaargang in de claustrofobische, winterse sferen. Jodie Foster zal deze keer de dragende rol op zich nemen als FBI-agente Liz Danvers, die in Alaska de verdwijning van acht medewerkers in een wetenschapsstation moet onderzoeken. De precieze releasedatum van True Detective: Night Country is nog niet bekend, maar HBO introduceerde de reeks eind vorig jaar in een sizzle reel van nieuwigheden voor 2023.

Dit jaar op Streamz.

Justified: City Primeval

Op de Amerikaanse betaalzender FX, en dus bij ons op Disney+, is het ook wachten op deze opvolger van de hardgekookte flikkenreeks Justified (2010-2015). Minireeks City Primeval, opnieuw gebaseerd op een boek van misdaadschrijver Elmore Leonard, brengt Timothy Olyphant terug als U.S. Marshal Raylan Givens, die deze keer het broeierige Kentucky verruilt voor grootstad Detroit. Quentin Tarantino, levenslange Elmore Leonard-fan, zou naar verluidt twee afleveringen regisseren. De serie staat gepland voor de zomer.

Deze zomer op Disney+.