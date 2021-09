Neen, het is niet spannend om live op tv te polsen naar de relatiestatus van een toevallige passant

Spijtig maar helaas: sommige televisieprogramma’s zijn saaier dan de reclameblokken. Alloo Live mag alvast gerust een dieptepunt genoemd worden in onze vaderlandse televisiegeschiedenis. En dat ligt zowel aan het magere concept als aan de presentator.

De formule? Luk Alloo trekt rond tien uur ’s avonds onaangekondigd met zijn cameraploeg naar een straat ergens te lande alwaar hij op goed geluk bij mensen aanbelt met de vraag of hij mag binnenkomen. Dat avontuur kan je dan live vanuit je zetel volgen. En neen, meer heeft dit programma niet om het lijf. Een dieperliggende doelstelling valt er alleszins niet achter te zoeken en op een zekere sociologische interesse in ‘de gewone Vlaming’ hoeft de kijker al helemaal niet te hopen. Weinig presentatoren zijn immers zo ostentatief ongeïnteresseerd in hun interviewees als Luk Alloo.

Het begint al bij de opgedraaide presentatie-stijl. Vanaf de eerste minuut beent Alloo als een waar Duracell-konijn door het beeld alvorens haastig halt te houden bij een koppeltje. Het duo mag verklappen dat ze in Tessenderlo zijn en de presentator op speed wil nog gauw weten hoe lang ze samen zijn. Nog voor ze goed en wel kunnen antwoorden, breekt hij hen echter alweer af om ergens anders aan te bellen. Alloo is zelfs zo bezorgd om het tempo dat hij klaar lijkt om de voordeur in te trappen als er niet snel genoeg open wordt gedaan.

Naar de reden voor dat verschroeiende ritme heb je als kijker het raden. Of moet de snelheid verhullen dat wegzappen de enige logische optie is? Feit is dat de angst om stil te vallen het onmogelijk maakt om ruimte te maken voor de persoonlijke verhalen waarrond dit programma zou moeten draaien. Alloo stormt woonkamers binnen, stelt enkele onbeschaamde vragen en stormt zonder te luisteren de woonkamer weer uit.

Bovendien was het dertig jaar geleden mogelijks baanbrekend om schaamteloos en zonder aanloop te vragen naar iemands pensioen, relatiestatus of visie op seks voor het huwelijk. Vandaag kan je alleen maar meewarig kijken naar zo’n gebrek aan journalistieke inspiratie.

Het pijnlijke is dat heel wat van de interviewees weldegelijk bereid zijn om in hun hart te laten kijken. Alleen is dat bij nader inzien dus toch niet écht de bedoeling. Alloo zelf lijkt in elk geval vooral in zijn nopjes met het feit dat Vlaanderen hem dan toch nog niet vergeten is. Hij glundert als er zich op straat steeds meer inwoners van Tessenderlo verzamelen in de hoop live op televisie te komen. Mediageil meets mediageil dus eigenlijk. Is dat dan wat we van Alloo Live moeten onthouden?

In het jaar tweeduizend wisten de makers van In De Gloria al dat formules als deze enkel bruikbaar zijn voor satire. Redelijk onbegrijpelijk dat niemand bij VTM dit op voorhand heeft ingezien.

Alloo Live, elke donderdag op VTM