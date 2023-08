Neem niet iets te knabbelen terwijl u ‘How To with John Wilson’ kijkt

Hoe vindt iemand ergens een openbaar huisken, in een New York dat niets inzit met de stoelgang van de miljoenen lui die dagelijks door zijn straten dolen? Hoe maak je je oren schoon in het openbaar? Hoe blijf je fit overdag? Het zijn maar drie onderwerpen uit het nieuwe seizoen van How To with John Wilson, waarin de documentairemaker opnieuw door de straten van de Amerikaanse grootstad trekt en er, met behulp van wat hij daar vindt, een nieuwe reeks adviezen richting de kijker kegelt.

Wilson laat er een (terechte) affectie voor deze wonderlijke metropool uit blijken, en voor zijn inwoners, waartoe hij al heel zijn leven behoort (want geboren in Queens). Net als zijn voorliefde voor ironie, tongue-in-cheekhumor, en de wat vertrapten onder de New Yorkers. Er gonst in deze HBO-docureeks een sympathiek je-ne-sais-quoi uit de verhalen die hij uit de straten haalt.

Maar er blijkt ook een wat ongebruikelijke hang naar al wat onappetijtelijk is. Laat ons even inzoomen op de eerste aflevering van dit derde seizoen, waarin Wilson op zoek gaat naar een bruikbaar openbaar toilet in Manhattan. Na lang zoeken, waarbij hem in tal van handels- en horeca-etablissementen de toegang tot de poepdoos wordt ontzegd, vindt hij er een door in zo’n verplaatsbare, plastic toiletcabine te kruipen. Zoiets wat we hier in België een dixi noemen, weet u wel? Maar dan wel een die staat op een bouwstelling aangelegd voor herstelwerken aan een brug. Daar komt eerst wat klimwerk aan te pas voordat hij er effectief zijn gevoeg zou kunnen doen. Dat moet iemand dus allemaal doen om een openbaar toilet te vinden in New York! Prima, punt gemaakt, argument binnen gekopt.

Maar is het vervolgens absoluut nodig om ook nog in beeld te brengen hoe een van zijn voorgangers op die plee – hoe druk ik dit zo beschaafd mogelijk uit – nog zichtbaar gescheten heeft? Lijkt mij van niet. En het blijft ook niet bij die ene scatologische indiscretie. In de eerste zes afleveringen van dit derde seizoen zien we zo ook een paar merkwaardige shots passeren, die andere observatoren niet eens op hun lens zouden nemen wegens onnodig jakkie. Ook zijn keuze van lui die hij voor de lens trekt – zoals die gozer die hem zijn beste masturbatietechnieken uitlegt – zijn soms wat bevreemdend.

Misschien is de beeldenstroom die we dagelijks op de streamingdiensten zien wat te steriel geworden, te gelikt, te opgeboend. En is How To with John Wilson daar een soort aanklacht tegen, door de ongepolijste realiteit van de straat te laten zien. Kan ik respect voor hebben. Maar ik ben toch blij dat ik geen zak chips heb opengetrokken voordat ik aan het kijken begon.

Te zien op Streamz.