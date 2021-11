Nee gek, ‘Hawkeye’ is géén kerstserie

Is Die Hard een kerstfilm? Ondergetekende behoort tot het believerkamp: over de vraag of dat thematisch wel klopt, kun je nog wel tot op zekere hoogte discussiëren, maar het is ontegensprekelijk dat die prettig brute actiefilm met Bruce Willis al sinds 1990, het jaar waarin hij voor het eerst op homevideo verscheen, massaal rond de kersperiode wordt bekeken.

Ook als je van oordeel bent dat Die Hard dus in zijn diepste wezen geen kerstfilm is (nogmaals: ik vind, onder meer om redenen die vakbroeder Ben Van Alboom ooit aangaf in deze krant, dus van wél), kun je niet meer ontkennen dat hij in ieder geval wel zo wordt beleefd. Hij is meer dan een film met wat kerstlichtjes en -bomen in het decor, hij is, alleen al door die collectieve beleving ervan, een kerstfilm.

Hawkeye, de nieuwe zesdelige Marvel-minireeks die op Disney+ loopt, heeft kerstbomen, -ballen en -verlichting in het decor, en Little Drummer Boy in de soundtrack. De laatste aflevering komt op 22 december live. De reeks speelt zich af in een voor de feestdagen versierd New York, met schaatsers in Bryant Park. Is Hawkeye dan ook per definitie een kerstserie? Euh, nee. Zo simpel is het niet.

Of een film, reeks of andere productie die titel verdient is een kwestie van overgedragen charme. Die Hard is charmant genoeg om de associatie met Kerstmis te rechtvaardigen. De twee eerste momenteel op Disney+ staande afleveringen van Hawkeye, daarentegen, vertellen een doorsnee superheldenverhaal, maar met kerstlichtjes.

Het is een mooie vondst om hoofdpersonage Clint Barton (Jeremy Renner) met tegenzin naar een slechte musical over de gebeurtenissen in de eerste Avengers-film te doen kijken. Nieuw personage Kate Bishop is dankzij actrice Hailee Steinfeld een frisse verschijning. En ik gunde die goeie ouwe Hawkeye, de eeuwige underdog onder de Avengers, eindelijk zijn plaats in primetime. Maar waar voorgaande Marvel-reeksen de kosmische ambities van de films evenaarden, is Hawkeye een superheldenreeks op trottoirniveau, die ook kwalitatief nooit boven de mindere reeksen uit Marvels vergeten Netflix-verleden komt. Maar dan met kerstlichtjes.

Marvels ambities om Hawkeye als een kerstserie te presenteren zijn zelfs zo geforceerd dat het pompwerk achter de formule er zichtbaar mee wordt. Alle series uit het MCU volgen wel een thematische rode lijn: het relatief gedurfde WandaVision was bijvoorbeeld geënt op Amerikaanse sitcoms, en Loki was een soort buddy cop-film aan het einde der tijden. Hetzelfde gaat zelfs op voor de films: was Endgame geen temporele Ocean’s Eleven, en kon Thor: Ragnarok ondanks zijn apocalyptische gebeurtenissen niet doorgaan voor een screwball comedy? Lukte allemaal prima. Maar om de geschiedenis in te gaan als een kerstverhaal moet er toch iets tijdlozers worden neergezet dan hetgeen wat ik tot nu toe heb gezien van Hawkeye.

Hawkeye is nu te zien op Disney+.