Nederlandse politie ontving al vijf aangiften en twintig meldingen van slachtoffers ‘The Voice of Holland’: ‘Beweging is in gang gezet’

De aangiften en meldingen volgen op de onthullingen van het BNNVara-programma Boos over misstanden bij The Voice. In de aflevering van 20 januari werden coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen, en een regisseur van het programma beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De politie maakt om privacyredenen geen details bekend over de vijf aangiften die in de afgelopen weken zijn ontvangen. Of de twee coaches, de regisseur en Rietbergen opnieuw als daders genoemd worden is dan ook niet bekend.

Borsato’s advocaten Carry en Geert-Jan Knoops zeggen tegen ANP dat er geen aangifte tegen hun cliënt ligt. ‘De enige aangifte die tegen hem is ingediend is van december. Deze heeft niets te maken met het onderzoek naar de gang van zaken bij The Voice.’

Angst voor represailles

Advocaat Sébas Diekstra die meerdere slachtoffers bijstaat, zegt dat het daadwerkelijke aantal negatieve ervaringen binnen het programma hoger ligt. ‘Het is ons gebleken dat er vrouwen zijn die hun verhaal wel willen doen, maar het gewoonweg niet durven uit angst voor onder andere represailles. Mijn cliënten hopen dat deze vrouwen zich nu gesterkt voelen om de stap naar voren te zetten en contact op te nemen met de politie.’

Ook slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag buiten The Voice of Holland melden zich vaker dan voor de aflevering van Boos. Volgens de politie is er ‘een beweging in gang gezet’ en hebben zedenteams het drukker dan normaal. Het gaat bijvoorbeeld om meldingen van aanranding, verkrachting, of seksueel misbruik dat jaren geleden heeft plaatsgevonden.