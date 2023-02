Nederlandse debutante Nicky Runge woont in Hongkong: ‘Hier moeten vrouwen voor altijd meisjes blijven’

Vrouwen die mysterieus verdwijnen, artificiële intelligentie, eenzame mannen, Hongkong: in de slimme, fantasievolle debuutroman Aap in pak brengt Nicky Runge (31) al haar fascinaties samen. ‘Iedereen is in Hongkong constant als een soort robot aan het werk.’

Nicky Runge woont al enkele jaren in Hongkong, waar ze aan haar doctoraat werkt. Ze is gespecialiseerd in sociale taalkunde en bestudeert verschillende taalgebruiken binnen gender, status en afkomst.

Schrijven ziet ze als flaneren, zegt ze. Ze heeft een hekel aan de navelstaarderij in de literatuur, wil haar blik naar buiten richten, eigenzinnig leren observeren. En waar kan dat beter dan in Hongkong, een stad waar de werkdruk zo ontiegelijk hoog is dat McSleepers – mensen die 24/7 in McDonald’s-restaurants verblijven, wegens gebrek aan een sociaal vangnet – er een fenomeen zijn. Runge gelooft dat de tendens vanuit Azië naar Europa zal overwaaien. Mens wordt machine.

De stad vormt met andere woorden het perfecte decor voor een roman waarin de spanning tussen mens en robot wordt onderzocht. Intelligent en met veel verbeeldingskracht analyseert Runge een samenleving die door technologie steeds eenzamer lijkt te worden.

Ava Zhang, het hoofdpersonage, is een jonge journaliste die in een reusachtige woontoren op zoek gaat naar vier verdwenen vrouwen. Tijdens haar tocht komt ze in contact met onder anderen een ingenieur die vrouwelijke robots maakt voor eenzame mannen. In het universum van Runge zijn de mannen afgevlakt door porno en fastfood en pleiten vrouwen ervoor om echt te zijn. Je voelt dat Runge haar best doet om niet te oordelen en haar personages te begrijpen.

‘Liefde is wat een mens mogelijk maakt’, spreekt Ava de ingenieur streng toe. ‘Het ligt aan de basis van al onze communicatie. Liefde bestaat uit zoveel meer dan jij denkt. Het is een wederzijdse genegenheid, het kunnen denken vanuit de ander, in plaats van enkel vanuit jezelf. En dan, uiteindelijk, de mogelijkheid om deze bevindingen met de ander te delen. Zonder liefde is de mens niets meer dan een machine. Koud en berekenend.’

Ik ontmoet Runge in Amsterdam. Ze is er maar een paar dagen om haar debuutroman te promoten, voor ze weer naar Hongkong gaat, waar ze met haar Japanse vriend in een gigantische woontoren leeft.

Wat trok jou zo aan in Hongkong?

“Ik ben al van in mijn tienerjaren een grote fan van de Chinese filmregisseur Wong Kar-Wai. Ik vond zijn beelden zo hypnotiserend. Hoe kwam hij daartoe? Welke filters legde hij op zijn beelden? Toen ik in Hongkong arriveerde, ontdekte ik dat Wong Kar-Wai helemaal geen filters gebruikt, maar dat de stad er gewoon zo uitziet. Door het subtropische klimaat valt er veel regen en ligt de stad vol plassen. De reflectie van het neonlicht in het water zorgt voor een magische sfeer.”

Leg je gemakkelijk contact in zo’n miljoenenstad of leid je daar eerder een eenzaam ­bestaan?

“Het is gewoon een enorme stad. Vanuit mijn appartement heb ik zicht op honderden mensen. Voor een Europeaan is het alleszins ongelooflijk om te zien hoeveel mensen hier op een beperkte oppervlakte wonen. Tel daarbij nog de werkcultuur, die we in Europa ook niet echt kennen. Iedereen is constant als een soort robot aan het werk, waardoor de stad ook in een constante drukte en chaos verkeert. Dus neen, het is geen gemakkelijke stad om sociale ­contacten te leggen.”

In je boek lees ik ook een kritiek op de ­robotisering van de samenleving.

“Iedereen is nu zo enthousiast over AI. Maar als je de hype even vergeet en kijkt naar wat AI werkelijk al produceert, is het resultaat eerder karig. Onlangs zag ik twee vertaalde passages uit Norwegian Wood van Haruki Murakami. Het eerste fragment was vertaald door een literaire vertaler, het tweede door AI-software van Google, vergelijkbaar met ChatGPT. Het tweede fragment bevatte dan wel geen onjuistheden, maar het bezat ook geen enkele literaire charme. Ook de kunstwerken die AI maakt, vind ik vrij lelijk. Je hoort nu mensen zeggen dat artiesten vroeg of laat werkloos zullen worden omdat AI hun werk zal overnemen, maar het is niet omdat AI iets kan, dat het ook goed is.”

Kunstenaars worden als vervangbaar voorgesteld, terwijl hun proces toch ook deel van het werk is.

“De cultuurfilosoof Walter Benjamin schreef een mooi essay over het aura dat een kunstwerk bezit, dat onder andere ontstaat door het proces van de kunstenaar. Laat een robot een kunstwerk maken en dat aura verdwijnt gewoon. Natuurlijk kun je een kunstwerk goed of slecht vinden, maar een werk gaat nooit alleen om het resultaat. Het gaat ook om de leefwereld die om het kunstwerk heen hangt.

“Eigenlijk creëert AI vooral banaliteit. Een upgrade in de technologie lijkt soms op een verbetering voor de mensheid, maar op een kwalitatief niveau blijft het levenloos.”

Een ander belangrijk thema in je roman is vrouwonvriendelijkheid. De mannen in je boek nemen liever een robotvrouw zonder gebreken in huis dan een echte vrouw. De ­robotingenieur heeft iets van een incel, de groep mannen die feministes de schuld geven van hun onvrijwillig celibatair bestaan.

“Ik deed behoorlijk wat research naar de incelbeweging, maar ik moest op een bepaald moment stoppen omdat het me zo deprimeerde. Ik probeerde hun gedachtegoed wel met empathie te benaderen, ik wilde begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Misschien besteden we te weinig aandacht aan waarom sommige mannen zich onder druk gezet voelen, waarom ze het gevoel hebben dat ze gevangenzitten in hun positie, dat ze niet zichzelf kunnen zijn.

“Ik denk dat het bij vrouwenhaat soms helemaal niet om vrouwen gaat. Vrouwen worden gereduceerd tot vrouwen die mannen niet meer nodig hebben. Mannen zijn bang dat ze zich moeten terugtrekken, daar zit de echte angst.

De skyline van Hongkong.

“Het keurslijf waar ze ingestopt worden, is minder esthetisch dan bij vrouwen, én ze staan onder meer mentale druk om te presteren. In China en Japan is het bijvoorbeeld normaal dat een man die trouwt zich een appartement kan veroorloven en ook het feest kan betalen. Zolang ze dat niet kunnen waarmaken, kunnen ze eigenlijk niet trouwen. Ze moeten niet alleen een bepaald salaris hebben, maar bovendien ook kracht uitstralen, over een zeker stoïcisme beschikken. En natuurlijk hebben ze ook emoties waar ze een uitlaatklep voor nodig hebben.

“In Japan heb je hikikomori, een vorm van extreme sociale isolatie bij jonge mensen – meestal mannen – die zich jarenlang terugtrekken in een soort kluizenaarschap en zichzelf verliezen in een bestaan van porno, games en fastfood. Er zijn organisaties die zich erin specialiseren hen terug te halen naar de samenleving, want veel jongeren die vastraken in zo’n isolement plegen na verloop van tijd zelfmoord.”

Hoe is het leven voor vrouwen in Hongkong?

“Vrouwen boven de 25 jaar met een carrière maar zonder man worden gezien als een erbarmelijk fenomeen. Bedorven verjaardagstaarten: dat is de term die voor hen gebruikt wordt. Natuurlijk gaan vrouwen steeds meer in het verzet tegen zo’n belachelijk idee. Ze kunnen hun leven tegenwoordig perfect inrichten zonder een echtgenoot.

“Daarnaast is er behoorlijk wat maatschappelijke druk om aan de heersende schoonheidsidealen te voldoen. Mijn indruk is dat vrouwen hier voor altijd meisjes moeten blijven. Het valt mijn mannelijke vrienden blijkbaar zelfs niet op dat alle foto’s van vrouwen bewerkt worden tot hun huid volledig glad en rimpelloos is. Het is toch vreemd dat ze niet zien dat die vrouwen geen poriën meer hebben en dus geen mensen meer zijn?

“Maar ook mannen ontsnappen hier niet aan dergelijke ideaalbeelden. Ik zie aan beide kanten veel miscommunicatie. Als vrouwen en mannen iets meer zouden toegeven dat ze elkaar nodig hebben, met wat meer empathie naar elkaar zouden kijken, kan er misschien iets veranderen.”

Kunnen mensen in zo’n miljoenenstad ­trouwens wel nog een partner vinden zonder datingapps te gebruiken?

“De meeste koppels die ik ken ontmoetten elkaar via een datingapp. Ook ik ontmoette mijn vriend zo. Het kan moeilijk anders. Hoe had ik ‘organisch’ iemand moeten tegenkomen als ik elke avond tot 21 uur werk? Op een meet cute aan het groentevak in de supermarkt moet je in Hongkong sowieso niet rekenen. Iedereen bestelt zijn eten online, ik had daar lang alleen mogen wachten. (lacht)

“Dates in Hongkong hebben wel iets weg van jobinterviews. Vragen als ‘wat doe je’, ‘hoeveel verdien je’, ‘waar komen je ouders vandaan’, ‘heb je een huis’ of ‘ben je van plan om hier lang te blijven’ zijn perfect normaal op een eerste date. Mijn plan was om dat sollicitatiegesprek op een andere manier te maximaliseren. Ik zag mezelf als bachelorette die haar mogelijkheden uitstippelde. Tijdens het swipen zette ik mijn hersenen uit en focuste ik op de leuke venten. Ik pikte enkele matches uit en ging op date. Gelukkig zat mijn vriend daartussen.”

Een rode draad in je boek draait om vrouwen die op mysterieuze wijze verdwijnen. Is dat gebaseerd op ware feiten?

“Prostitutie is niet legaal in Azië, dus vrouwen uit derdewereldlanden als de Filipijnen, Indonesië en Nepal worden als producten naar China gesmokkeld. Het ronselen van die vrouwen gebeurt vaak ondergronds. Af en toe duikt er plots een nieuwsbericht op over vijfentwintig vrouwen die zonder paspoort in een love hotel gevonden zijn.

“Eigenlijk gaat het hele boek dus over vrouwelijke ‘verdwijningen’. Vrouwen die in de prostitutie belanden. Vrouwen die eeuwig jong moeten blijven. Vrouwen die nooit zichzelf kunnen zijn omdat ze aan een belachelijke standaard moeten voldoen. Vrouwen die amper ruimte krijgen om ook maar een fout te maken.”

Voel je jezelf ook soms verdwijnen in je eigen leven?

“Als je als vrouw voor een universiteit werkt, krijg je sowieso te maken met veel druk. In mijn vakgebied zijn er ook niet zo veel vrouwen. Ik ben vaak de enige vrouw tijdens een meeting. Natuurlijk worstel ik met het idee dat alles wat ik zeg perfect moet zijn, met de neiging om me als one of the boys te gedragen. Ik heb lang gedacht dat ik beter moest presteren dan mannen. Nu weet ik dat ik er niet op die manier bijhoor en er nooit zal bij horen. Misschien moet je dat dan ook helemaal niet willen en blij zijn als je simpelweg geaccepteerd wordt. Dat klinkt tragisch, maar ik besteed er niet te veel aandacht meer aan. Ik probeer mijn eigen leven te leiden, en ik schrijf er natuurlijk een boek over.”

Dus uiteindelijk is je boek een verzet tegen het idee van perfectie?

“Vroeger creëerden we goden. We keken naar ze op. En zolang onze goden perfect waren, moesten wij dat niet zijn. Wij mochten fouten maken, daarna konden we om vergiffenis vragen. Maar door de goddeloosheid die ons is overkomen, moesten we zelf perfect worden. Technologie is maar één manier om die perfectie te bereiken.

“Maar eerlijk: ik eer zelf liever goden dan ­robots. In mijn woonkamer staat dan ook een Mariabeeldje, een Japans altaar en enkele beelden van de lokale goden. (lacht) Mensen zijn nu eenmaal een aaneenschakeling van mislukkingen. Daardoor zijn we waarschijnlijk tot op dit punt beland. Maar het zijn ook de foute keuzes die ons als mens interessant maken. Wat heb je nu aan een robot waar geen enkele foutmarge op zit? Hoe heerlijk is het om gekke, faalbare, menselijke plannen te kúnnen maken?”

Nicky Runge, Aap in pak, Prometheus, 312 p., 22,50 euro.