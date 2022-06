Nederlands nieuwste jonge talent heet Pitou: ‘Ik ben een lichtjes zwaarmoedige ziel’

In weerwil van het eeuwige cliché tonen onze noorderburen zich bijzonder gul. Opnieuw wordt genereus gemorst met jong, vrouwelijk talent. De nieuwste revelatie heet Pitou.

De Nederlandse beleeft haar Belgische vuurdoop met het bloedmooie, spookachtige ‘Big Tear’. Straks wacht haar een stek op Werchter, nu al volstaat een plekje in uw playlist. Pitou Nicolaes (28) heet ze voluit. Maar omdat die achternaam toch een tikje prozaïsch klinkt, houdt ze het als artiest bij haar opmerkelijke voornaam. In Nederland is Pitou al langer nobele onbekende af, na de release van twee ep’s. Pitou (2016) en I Fall Asleep So Fast (2018) werden daar warm onthaald. Deze minialbums blijken nu de prelude voor een langspeeldebuut, waar ze vorig jaar aan werkte. Op basis van de single ‘Big Tear’ moeten we haar evenwel vandaag al voorstellen, ook omdat BBC 6 Music de song oppikte. In het verleden kreeg Pitou al Britse lof toegezwaaid van dat radiostation, net als van The Independent en BBC Radio 1.

Met onverhoeds schuivende harmonieën, ritmes en songstructuren, klassieke instrumenten als harp en gelaagde poëzie lijkt de Amsterdamse – die intussen verkaste naar Antwerpen – haar hoogsteigen nis in de popmuziek te kerven. Voor de clip bij ‘Big Tear’ verzon ze de beelden bij het schrijven van de song. Daarin zag ze een gigantische oogbol aan de hemel, waaruit een traan naar beneden bengelde, die zowat de hele planeet meenam in een vloedgolf. Op een soortgelijke manier gaat ‘Big Tear’ over groot verdriet dat groteske vormen dreigt aan te nemen. Daarbij vertaalde ze een jeugdherinnering naar een soort fabel. “Ik schreef de tekst heel intuïtief en snel”, vertelt ze. “Maar achteraf merkte ik dat een herinnering misschien meespeelde in die stream of con­sci­ous­ness. Toen ik tien jaar oud was, zag ik een duif voor mijn ogen sterven. Dat klinkt misschien anekdotisch, bijna banaal zelfs. Maar als kind greep dat beeld me enorm aan. Het idee dat een wezen stierf, zomaar ophield met bestaan, terwijl de wereld vrolijk bleef verder draaien: ik kon daar op die leeftijd niet goed bij. Die herinnering en dat verdriet bleven ergens sluimeren.”

Beeld RV Wannes Cré

“De song is ook een bericht aan die jonge, grootogige versie van mezelf. Al was het maar om haar ervan te verzekeren dat ze de balans tussen verdriet en en vrolijkheid altijd in stand moet proberen te houden. Dat moet ik mezelf vandaag nog weleens inprenten. (lacht) Wanneer ik mensen vertel waar deze of gene songtekst over gaat, denken ze soms dat ik het leven wel erg tragisch en zwaar om dragen vind. Nochtans is het tegengestelde waar. Ik sta helemaal niet zo zwartgallig in het leven. Zoveel heb ik natuurlijk nog niet meegemaakt. Het verdrietigst ben ik hooguit om mijn gehoorverlies. Het gevolg van een oorziekte uit mijn kindertijd: het gehoorverlies aan mijn rechteroor komt van een chronische middenoorontsteking, de tinnitus aan mijn ‘goede’ linkeroor komt van een geluidstrauma.”

“Ik ben een lichtjes zwaarmoedige ziel. Maar die duisternis en dat drama kan ik kwijt in mijn muziek. Daarmee probeer ik geen antwoorden te bieden op de belangrijke levensvragen. Maar ze kunnen wel lichtpuntjes zijn, of een kijkvenster. Als een van mijn liedjes een spreekwoordelijke arm om je schouder kan leggen, vind ik dat al veel betekenen.” Ze hoopt vurig dat ‘Big Tear’ rimpels maakt in het water, maar geen zondvloed inluidt. “Soms neemt een artiest met één song een torenhoge vlucht, die de rest van zijn of haar carrière overvleugelt. Zo’n hit zou ik nooit willen. Ik verkies het lange, kronkelende pad.”

Introverte muziek

Een paar jaar geleden zei Eefje de Visser iets soortgelijks. Pitou zit dan niet in hetzelfde vaarwater als laatstgenoemde, maar haar introverte muziek en teksten die je niet meteen kan ontcijferen, raken eenzelfde parallelle wereld van surrealisme en weemoed aan. Geen wonder dat De Visser haar deze dagen onder de vleugels neemt op tour. “Eefje inspireert me heel erg, maar ik geloof niet dat onze muziek veel gelijkenissen vertoont. Ik word net zo goed door koormuziek beïnvloed.”

Dat viel te verwachten. Met een kinderkoor bracht ze ooit de Matteüspassie. “Daar heb ik mijn voorliefde voor drama vast van”, grapt ze. Nadat ze op haar tiende tweede bij het Kinderen voor Kinderen Songfestival was geworden met het liedje ‘De pest aan pesten’, belandde ze bij het Nationaal Kinderkoor. “We hebben in Frankrijk gezongen, in Denemarken, in Berlijn, op de doop van prinses Amalia...” Een voordeel: reizen zat haar altijd in het bloed. “Ik ben geboren in de Jordaan, een volkswijk in Amsterdam, maar mijn ouders namen elke kans te baat om te reizen. Daardoor kwamen mijn zus en ik al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende culturen. Muziek was er altijd, maar pas rond mijn zestiende ben ik buiten de wereld van klassieke muziek en wereldmuziek een kijkje gaan nemen.”

Op haar veertiende versierde ze ook de hoofdrol in de arthousefilm Atlantis. Maar de muziek won het van het witte doek. In 2015 won ze een popconcours voor singer-songwriters, en in 2017 studeerde ze cum laude af aan de popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam, hoofdvak zang. De wereld leek klaar voor Pitou, maar een pandemie dacht daar anders over. Het afgelopen jaar kon ze maar één keer optreden met haar band, zij het in een uitverkocht Paradiso. “Dat concert is zonder overdrijven zes keer uitgesteld. Nu mag het dus allemaal wel écht beginnen.”

‘Big Tear’ is zopas verschenen bij V2.

Pitou speelt 9/6 op Amor in De Roma, op 146 in De Roma en 2/7 op Rock Werchter.