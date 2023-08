Nederland sleutelt aan kijkcijfermeting. Ook bij ons wordt aan upgrade gewerkt

In Nederland worden de kijkcijfers voortaan met een week vertraging wereldkundig gemaakt. Het is een poging om de nieuwe kijkgewoontes in cijfertabellen te vatten. Ook bij ons worden steeds meer vragen bij die kijkcijfers gesteld. ‘Het is alsof je in het verslag van een voetbalmatch enkel de ruststand mee zou geven.’

Als het regent in Hilversum, druppelt het in Brussel, Vilvoorde en Zaventem. De Nederlandse pogingen om de kijkcijfers moderner en vollediger te maken worden op de hoofdkwartieren van de Vlaamse televisiezenders dan ook met argusogen gevolgd.

Wat staat er in Nederland nu precies te gebeuren? In een eerste fase gaat het vooral om de communicatie over de cijfers. Tot nu werden die – net als bij ons – de dag na uitzending gecommuniceerd. Maar daar komt dus verandering in. Voortaan zal de Stichting Kijkonderzoek (SKO) de cijfers met een week vertraging de wereld in sturen. Zo wordt ook iedereen die binnen die periode van zeven dagen uitgesteld naar een bepaald programma keek er in die cijfers bijgeteld en krijg je een vollediger beeld.

De zenders krijgen de kijkcijfers wel nog steeds een dag later toegestuurd. Het staat hen vrij daarover te communiceren, als bijvoorbeeld een voetbalmatch of de ontknoping van een of ander programma het uitzonderlijk goed deed. Wel vraagt de Stichting Kijkonderzoek ‘met mate’ over deze dagcijfers te communiceren.

Tweede fase

In een tweede fase, gepland voor het tweede kwartaal van 2024, wordt de focus van het kijkonderzoek verlegd. Waar nu enkel gemeten wordt wat op het televisietoestel bekeken wordt, moeten nieuwe routermeters – die het internetverkeer van het panel in kaart brengen – ervoor zorgen dat ook het tv-kijken op laptops, tablets en smartphones in de cijfers opduikt.

Een laatste fase, ten slotte, wil ook het mediagebruik buitenshuis in kaart brengen. Slaagt de Stichting Kijkonderzoek erin deze plannen ook effectief in de praktijk te brengen, dan wordt Nederland meteen wereldwijd gidsland op het vlak van kijkcijfermeting.

En daar wordt in België met de nodige afgunst naar gekeken. Ook bij onze zenders staat een accurater kijkcijfermodel al lang heel hoog op het verlanglijstje. Dat het beter moet, daar is iedereen het over eens.

“De cijfers die nu verspreid worden vertellen maar een deel van het verhaal”, vindt Maarten Janssen, channel manager bij VTM. De kijkcijfers die in de krant verschijnen bestaan immers enkel uit livekijkers en mensen die de avond van een uitzending uitgesteld naar een programma keken. Al wie er later bij komt, valt uit de boot. “Dat is alsof je in het verslag van een voetbalmatch enkel de ruststand mee zou geven”, vindt Janssen.

kijkcijferrace

Wat er dan precies moet gebeuren, daar bestaat geen eensgezindheid over. Bij een zender als Play 4 bijvoorbeeld, die zich naar eigen zeggen op een publiek van keuzekijkers richt die zelf hun televisieavonden samenstellen, is het livekijken allang geen prioriteit meer. Daar willen ze dus het liefst helemaal van die dagelijkse kijkcijferrace af.

Voor VRT, dat sterk inzet op actua en sport en bovendien een ouder publiek heeft dat nog vaker live televisie kijkt, zijn de dagelijkse tabellen wel nog relevant. Ook VTM, dat met sport en grote showprogramma’s behoorlijk wat livekijkers weet te lokken, ziet nog wel brood in die dagelijkse cijfers. “Die livecijfers hebben wel degelijk nog hun waarde”, klinkt het. “Ze geven op zijn minst een indicatie van welke programma’s al of niet leven bij de kijkers. Waarover willen ze de dag nadien kunnen meepraten?”

Bij het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), dat bij ons de kijkcijfers bijhoudt, zijn er alvast geen plannen om – net als in Nederland – met vertraging over de cijfers te communiceren. “Natuurlijk wordt uitgesteld kijken steeds belangrijker”, zegt Sofie Rutgeerts, manager TV & Digital Research bij het CIM. “Daarom worden onze cijfers ook continu geüpdatet tot zeven dagen na uitzending, maar voorlopig vinden de zenders de cijfers de dag na uitzending nog voldoende relevant.”

Blinde vlekken

Bij het CIM wijzen ze er ook op dat in België – anders dan in Nederland – nu al rekening gehouden wordt met wat op andere schermen dan het televisietoestel bekeken wordt. Ook de videoconsumptie via apps als VRT MAX, VTM GO of GO Play wordt in kaart gebracht.

Alleen bevat dat systeem nog behoorlijk wat blinde vlekken. Wie op zijn tablet of smartphone televisiekijkt via de apps van Telenet en Proximus, zal bijvoorbeeld niet in de kijkcijfers opduiken, omdat beide operatoren voorlopig medewerking weigeren.

En dan zijn er nog de streamingdiensten. Hoewel bedrijven als Netflix, Disney+ en Amazon een steeds groter deel van onze kijktijd opsouperen, vind je ze niet in de cijfers terug. Wanneer in Nederland de routermeters in gebruik worden genomen, komt daar verandering in. Die kunnen bepalen naar welke streamingdienst gekeken wordt, al hebben ze nog geen zicht op welke specifieke reeksen en films daarbij worden opgevraagd.

Ook bij ons wordt aan een oplossing gewerkt. Onder meer onder impuls van mediaminister Benjamin Dalle (cd&v), die 4 miljoen euro uittrekt voor de ontwikkeling van een crossmediaal meetsysteem. Dat project kreeg onlangs groen licht van Europa, wat de komende maanden tot een stroomversnelling in de ontwikkeling van een performanter meetsysteem moet leiden.