Nederland koopt Rembrandt voor 175 miljoen euro: ‘Uniek werk dat behoort tot de top tien van zijn oeuvre’

De vaandeldrager, een zelfportret van Rembrandt uit 1636, was op de markt gekomen nadat Frankrijk eerder deze week had laten weten af te zien van de aankoop van het werk. De Franse staat had een voorkooprecht nadat de bankiersfamilie Rothschild eind 2019 had laten weten het schilderij te willen verkopen. Frankrijk had dertig maanden de tijd om daarover te beslissen, maar zag er uiteindelijk van af, ook omdat het in 2016 al een andere Rembrandt van 80 miljoen euro had gekocht.

De Nederlandse staat was er als de kippen bij om het werk van eenvan zijn beroemdste schilders te kopen. Het ministerie van Cultuur gaf aan 150 miljoen euro te willen uittrekken om De vaandeldrager aan te kopen. Ook de Vereniging Rembrandt wou voor 15 miljoen euro bijspringen. Het Rijksmuseum ten slotte, waar nu onder meer al De nachtwacht van Rembrandt hangt, zou 10 miljoen euro bijdragen uit zijn fonds. Het bod van 175 miljoen was voor de familie Rothschild voldoende.

Een fikse som, maar De vaandeldrager is volgens Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, het belangrijkste werk van Rembrandt dat nog in particulier bezit is, en het is de laatste kans om een schilderij van dit enorme belang te kunnen kopen. “Het is een uniek werk dat behoort tot de top tien van zijn oeuvre. Het zelfportret is feitelijk zijn artistieke doorbraak in aanloop naar De nachtwacht (dat ook in het Rijksmuseum hangt, red.). Het is diepgeworteld in de Nederlandse cultuur en geschiedenis en symboliseert de rebelsheid van de schilder en zijn land.” De Nederlandse staat wil het werk nu voorgoed in het publieke domein brengen.

Dibbits houdt wel nog een slag om de arm. “Eerst zien, dan geloven.” De twee kamers van het Nederlandse parlement moeten immers nog akkoord gaan met de aankoop van het werk. Als zij ermee instemmen, is de aankoop definitief. Het werk zou dan in het Rijksmuseum komen te hangen.