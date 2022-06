Nederland boven: dit zijn de beste festivals van de komende week

Verrassingen aan het meer

De podia zijn herschikt en er is nóg meer aandacht voor eten en beleving, maar verder is Best Kept Secret nog steeds dezelfde hoogmis voor mensen die hun bands graag ontdekken met de voeten in een meer, een rabarberlimonade in de ene hand en een trog loaded fries in de andere.

Nick Cave, Alt-J en The Strokes leiden de troepen richting Beekse Bergen, maar op deze affiche lees je ook best de kleine lettertjes. De grootste verrassingen zitten in de kleinste hoekjes van de line-up. Zo draait de bassist van Altin Gün plaatjes, lost Amenra zijn demonen om half één in de namiddag (!) en komt Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig een potje koken als Lekker Fred.

10-12 juni in Hilvarenbeek. Tickets op bestkeptsecret.nl

Eclectische Nederlanders

We blijven in Nederland voor Vestrock, want in Hulst hebben ze dit jaar de prijs voor breedste line-up gewonnen. Zo kun je op de derde dag K3 en Mega Mindy zien, gevolgd door garagepunkband Cloudsurfers, de opgepompte hitparaderap van Antoon, de Belgische rockers van Ramkot en Lucas & Steve, bekend als volksmenners op Tomorrowland. Even raar als fascinerend.

3-5 juni in Hulst. Tickets op vestrock.nl.

Feeëriek

U hebt uw kader graag feeëriek en uw muziek elektronisch? Dan kan u deze zomer wel elke week ergens de dansbenen strekken. Zo valt er volgend weekend te sjansen op Klub Dramatik in het Antwerpse Nachtegalenpark. Herschikken voor u alvast hun platenbak dan wel USB-stick: Lola Haro, John Noseda, Timmerman en nog een dertigtal andere platenruiters.

10-11 juni in Antwerpen. Tickets op klubdramatik.com.