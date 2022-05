‘Natural Light’: Mistig en modderig oorlogsdrama ★★★☆☆

In de periode 1941-1944 trokken duizenden Hongaarse soldaten op met de Duitse bezetter in de Sovjet-Unie. Doel: partizanen en hun handlangers te grazen nemen. In het Hongaarse oorlogsdrama Natural Light kijken we mee met zo’n Hongaarse soldaat. Het gezicht van korporaal István Semetka is vrijwel continu in beeld. Toch is het moeilijk peilen wat er in hem omgaat. Hij praat nauwelijks. Zwijgend volgt hij commando’s op, terwijl hij met zijn zware groene legerjas door het mistige, modderige land trekt. We volgen Semetka drie dagen in de koude winter van 1943, maar het lijkt wel een eeuwigheid.

We maken de ontberingen mee van de soldaten die maandenlang teren op aardappelen en sigaretten en in een donkere wereld ver van huis meedoen aan vernedering en verkrachting. Korporaal Semetka is erbij, al houdt hij zich het liefst afzijdig. Als zijn bataljon in een hinderlaag loopt en zijn commandant wordt gedood, moet hij tijdelijk het bevel overnemen. Het lijkt alsof hij ter plekke bevriest.

Natural Light maakt als debuut zeker indruk. Oost-Letland, waar de opnamen plaatsvonden, is getransformeerd in een Tarkovski-achtige schemerzone. De archaïsche gezichten van de amateur-acteurs zijn rembrandtesk uitgelicht. Toch knaagt er iets. Natural Light leunt net iets te veel op Son of Saul (2015), het spraakmakende oorlogsdrama van de Hongaarse regisseur László Nemes. Daarin volgden we een Hongaars-Joodse man die als Sonderkommando te werk was gesteld in een crematorium in Auschwitz. Via Sauls gezicht zagen we de hel.

De Hongaarse debutant Dénes Nagy probeert iets soortgelijks door het gezicht van de korporaal als een landschap te filmen. Heel voorzichtig sijpelen twijfel en mededogen door, maar de soldaat blijft iets te veel op afstand om het ook te voelen. (BVDG)

Natural Light is vanaf morgen te zien in de cinema.