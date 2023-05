Nathalie Basteyns en Lieve Blancquaert: ‘Die psychedelische truffels hebben ons dichter bij elkaar gebracht’

Is het nog toegestaan om in een godswonder te geloven? In de docureeks Mirakel n° 71 gaan regisseur Nathalie Basteyns en fotografe Lieve Blancquaert op zoek naar een miraculeuze genezing van de multiple sclerose (MS) van Basteyns. ‘Het gaat erom dat je kunt meedoen met de rest.’

De zoektocht van Nathalie Basteyns en Lieve Blancquaert brengt het duo in drie afleveringen van Schaarbeek naar Lourdes, het mekka der mirakels. De kerk heeft er al zeventig erkend, Basteyns zou graag het 71ste worden. En daar heeft ze wel een bedevaart voor over. Het is te zeggen: een moderne bedevaart, die zich manifesteert als een roadtrip in een blitse cabrio, op de voet gevolgd door een busje met daarin Basteyns’ vaste verpleger Gustave Dikumueni. Want Basteyns zit in een rolstoel en heeft elke dag zorg nodig.

Spoileralert: God was op verlof, het mirakel heeft zich niet voltrokken. Wanneer we de bedevaarders spreken, is Basteyns nog altijd aan haar rolstoel gekluisterd. “Wat hadden we ook gedacht?”, zegt Blancquaert. “En toch voel je in de reeks dat het ons is gegund”, vindt Basteyns. “Meer dan een mirakel gaat het over het recht op dromen”, vult Blancquaert aan.

Als dit artikel met een spoileralert komt, dan ook met een leeshandleiding: wanneer Basteyns spreekt, doet ze dat met stippellijntjes. Soms breekt ze een zin vroegtijdig af of laat ze een pauze. De woorden zijn er wel, ze zitten in haar hoofd, maar ze komen er niet altijd uit. “Omdat MS haar spraak aantast”, legt Blancquaert uit. Een gesprek met hen twee is er een van inleven, aanvullen en uitleggen.

“Het feit dat Nathalie droomt, zorgt ervoor dat ze nog dingen maakt”, zegt Blancquaert. “Ze regisseert, bedenkt projecten, is bezig met de toekomst. Ze moet wel; als je dat niet meer doet, stopt het. Het is mooi om te zien hoe haar droom groot begint en tijdens onze reis van vorm verandert. De droom wordt kleiner, om daarna toch groot te eindigen.”

Nathalie Basteyns geboren in 1972 in Hasselt • studeerde film aan Sint-Lukas, Brussel • produceerde korte films en docu’s over o.a. een flatgebouw van Le Corbusier, migranten in New York en zelfdoding • was reporter voor onder andere Vlaanderen vakan­tieland en Koppen • regisseerde met haar partner Kaat Beels series als Jes, Clan en Beau Séjour en de film Façades • hebben een zoon en dochter

Lieve Blancquaert geboren in 1963 in Sint-Amandsberg • studeerde film en fotografie aan KASK, Gent • werkte als fotografe voor De Mor­gen, Knack, De Standaard, en heeft een rubriek in Zeno • bracht verscheidene (foto)boeken uit • maakte tv-­program­ma’s als Voorbij de grens, Birth Day, Wedding Day en Last Days • heeft samen met Nic Balthazar een zoon en dochter

Is de droom niet gewoon: opnieuw kunnen lopen?

Basteyns: “Mijn grootste droom is weer te kunnen zijn wie ik ooit ben geweest. Wanneer ik met anderen praat, heb ik het vaak over toen ik nog stapte en de mensen naast mij stonden. Nu staan ze boven mij en kijken ze letterlijk op me neer.”

Blancquaert: “Vaak is het zo dat we mensen in een rolstoel ergens neerzetten, waarna we ze vergeten. Ik heb het zelf meegemaakt. Tijdens de opnames was ik soms zo druk bezig dat ik pas na een tijdje dacht: oei, Nathalie staat daar nog!”

Basteyns: “Gelukkig heb ik een grote klep.” (lacht)

Blancquaert: “Ja, maar soms was je moe. En dan voelde ik me schuldig. Voor mensen die hun hele lichaam kunnen gebruiken, is het moeilijk om te beseffen wat het betekent om dat niet te kunnen doen.”

Nathalie, je partner Kaat zegt dat je alles hebt geprobeerd om weer te kunnen lopen, en dat een mirakel het enige is wat je nog rest. Hoe is het om op medisch vlak geen opties meer te hebben en te weten: beter dan dit wordt het niet?

Basteyns: “Mijn vorm van MS is progressief. Toch blijf ik ergens hopen dat ze misschien nog iets vinden.”

Blancquaert: (tegen Basteyns) “Zoals ik je nu ken, heb je een lichte en een donkere kant. Het ene moment realiseer je je keihard in welke situatie je zit en geef je eraan toe, de andere keer loop op je wolken.”

Basteyns: “Ik ben niet altijd happy-go-lucky en de reeks geeft dat goed weer. Soms heb ik donkere gedachten en dan breek ik. Ik heb constant pijn − zelfs nu, terwijl ik hier zit te praten.”

Kun je omschrijven wat MS met jouw lichaam doet?

Basteyns: “Alsof je knagende tandpijn hebt, maar dan over je hele lijf, en je kunt je tand niet laten trekken. Ik kan pijnstillers nemen, maar dan ben ik zo suf als een deur en dat wil ik niet. Om mijn medicatie te laten werken, slik ik zo weinig mogelijk pillen.”

Ik was verbaasd toen ik zag dat je in de MS-kliniek in Pelt chemotherapie krijgt. Waarom is dat?

Basteyns: “Het gaat om verdunde chemo waarmee ze de ziekte proberen te stabiliseren. In mijn hersenen is er een teveel aan eiwitten. De chemo zou die cellen moeten afbreken, maar de dokters weten niet of het helpt.”

Blancquaert: “Nathalie heeft de zwaarste vorm van MS die je kunt krijgen. MS is geen spierziekte, het tast het centrale zenuwstelsel aan, waardoor de hersenen en het ruggenmerg voortdurend ontstoken zijn.”

Basteyns: “Ik ken mensen met MS die geen zware symptomen hebben. Bij mij wordt het steeds erger: ik ben tien jaar ziek en zit al acht jaar in een rolstoel. Nu is het ochtend en kan ik mijn handen nog bewegen, maar ’s avonds gaat dat moeilijker. Soms kan ik zelfs mijn elektrische rolstoel niet meer besturen. Als de kinderen dan naar buiten willen, blijf ik thuis. Zodra de deur in het slot valt, denk ik: fuck!”

Blancquaert: “Het gekke is dat je jezelf in je dromen nooit in een rolstoel ziet.”

Basteyns: “Nooit! Ik droom altijd dat ik rechtsta. Blijkbaar zijn er veel rolstoelpatiënten die dat meemaken.”

Blancquaert: “Ik heb me lang de vraag gesteld wat onze zoektocht precies inhield. Pas toen we van een berg naar beneden aan het skiën waren, besefte ik het. Het gaat erom dat je kunt meedoen met de rest, dat je erbij hoort. Nathalie dwong ons om stil te staan en te zeggen: komaan, neem mij mee.”

Basteyns: “Vroeger wilde ik erbovenuit steken, iemand zijn, opvallen. Nu zou ik niets liever willen dan doodnormaal zijn en opgaan in de menigte. Dus ik wil stappen! Ik ben het kotsbeu in die rolstoel.”

Blancquaert: “Je bent echt kwaad op je rolstoel, hè. Ik heb je daar al hard tegen horen vloeken.”

Basteyns: “Door mijn ziekte voel ik me soms onnozel, zeker tegenover mijn kinderen en mijn lief. Bij hen voel ik meer schroom dan bij anderen. Ik ben er, maar ik ben er ook niet ­omdat ik niets kan.”

Blancquaert: “Je hebt me eens verteld dat je je kinderen nooit hebt kunnen oppakken toen ze nog een baby waren. Dat vond ik hard om te horen.”

Basteyns: “Ik kon ze wel op mijn schoot laten zetten, maar niet uit hun wieg halen. Als Kaat er niet was, moest iemand langskomen om de kinderen uit hun bed te halen. Mijn kinderen een bad geven, dat heb ik nooit gedaan.”

In de driedelige reeks 'Mirakel n° 71' gaan Nathalie Basteyns en Lieve Blancquaert op zoek naar de miraculeuze genezing van MS-patiënt Basteyns (m.). Beeld Canvas

Om op te staan en je te wassen, heb je tegenwoordig hulp nodig van je verpleger Gustave. Hoe ervaar je dat?

Basteyns: “Alle gêne daarover heb ik losgelaten. Gustave – of zijn collega – komt elke ochtend langs. Hij haalt me uit bed en zet me onder de douche. Als ik op het begin van zijn route zit, dan is hij er al om zes uur ’s morgens. Sta ik op het einde van zijn route ingepland, dan kan het gebeuren dat hij ’s middags komt. Respect trouwens voor het zorgpersoneel, van mij mogen die mensen veel meer verdienen. Soms moeten ze 25 patiënten per route verzorgen.”

Blancquaert: “Je spreekt mooi over hem. (tegen ons) Je moet je voorstellen dat een man je poep komt wassen en dat je dat moet loslaten.”

Basteyns: (wuift weg) “Vroeger was ik preuts, maar dat heb ik laten varen. Veel te veel gedoe.”

Nathalie Basteyns en Lieve Blancquaert leerden elkaar kennen in de aanloop naar de opnames van En toen was het stil, de documentaire die ze in 2021 maakten over de bomaanslagen op ­Zaventem. Tijdens dat project zag Blancquaert wat het betekent om te regisseren vanuit een rolstoel. “Wij stappen rond en lopen van hier naar daar, maar in die beweging gaat veel verloren. Wie altijd op dezelfde plek zit, kijkt op een andere manier.”

Een beetje zoals bij mensen bij wie een zintuig uitvalt, vindt Basteyns: het zet de andere zintuigen op scherp. Ze zegt dat ze daardoor meer gefocust is dan vroeger. Of ze dan ook sneller naar de essentie gaat? “Ik was vroeger al niet voor bullshit. Bij mij moet je niet met gezever afkomen.”

Toen ze het tijdens En toen was het stil over de toekomst hadden, zei Basteyns tegen Blancquaert dat ze op een mirakel hoopte. Waarop die antwoordde: dan gaan we dat toch zoeken? Dat ze in Lourdes terechtkwamen, lag voor de hand. De grot waar Bernadette Soubirous in 1858 maar liefst achttien keer Maria meende te zien verschijnen, groeide uit tot een religieus pretpark waar elk jaar honderdduizenden katholieken op bedevaart gaan.

Aan de grot staan duizenden mensen aan te schuiven, van wie de meesten in een rolstoel, ook hopend op een mirakel. Dat is niet bepaald bemoedigend.

Basteyns: “Tegelijk ontstaat er daar een zeker samenhorigheidsgevoel. Want je weet het maar nooit.”

Blancquaert: “Het Lourdesgevoel is dubbel. Ja, het is een platte commercie, maar of je nu gelovig bent of niet: de kracht van de groep mensen die daar staat te bidden, doet iets met je. Het gezamenlijke verlangen om niet meer in de eenzaamheid te zitten van dat gestrafte lichaam, creëert een bijna voelbare intensiteit.”

Tijdens de reis is de rolverdeling tussen jullie duidelijk: Gustave is de gelovige, Lieve de ongelovige en Nathalie zweeft er ergens tussenin. Heeft dat voor discussies gezorgd?

Blancquaert: “Je leert respect te hebben voor elkaar. Ik kan me ongelooflijk ergeren aan niet-gelovige mensen die lachen met gelovigen. Door Gustave mee te nemen, loste dat vanzelf op. Wat je gelooft, hoe je gelooft: dat is je privéleven. Intellectuele ongelovigen kunnen daar erg cynisch over zijn en dat stoort me.

“Ik vind het jammer dat ik niet geloof. Het is minder moeilijk om te sterven als je tot een groep behoort die gelooft dat er nog iets gaat komen.”

Hoe zit dat bij jou, Nathalie? Je zegt dat je gelooft, maar je lijkt ruimte te laten voor twijfel.

Basteyns: “Ik ben katholiek opgevoed, dus het is een stukje van mijn leven. Mijn vader keek elke zondag naar de mis op tv. Het was de niet-praktiserende versie, maar op zeker moment was ik erg devoot en wilde ik elke zondag naar de kerk. Mijn ouders dachten dat ik zot was geworden. Nu denk ik dat er iets moet zijn, maar wat, dat weet ik niet. Is het nu God, ­Boeddha of Allah? Ik geloof vooral in mensen, en in een kracht die ik voel.”

Ik vraag het omdat een bewijs van een mirakel een soort attest is dat je krijgt van de ­bisschop van het bisdom waartoe je behoort. Je moet gelovig zijn om het te ontvangen.

Blancquaert: “De kerk is daar niet duidelijk in.”

Basteyns: “Aan theoloog Hans Geybels, die in Scherpenheuvel een mirakelmuseum heeft, zijn we gaan vragen of ik wel genoeg geloof om een mirakel te krijgen. Volgens hem is dat geen ­probleem.”

Zijn mirakels nog wel van deze tijd? Een ­medisch bureau in Lourdes onderzoekt alle mirakelclaims. Alessandro De Franciscis, de arts die er aan het hoofd staat, heeft het niet over wonderen maar over onverklaarbare ­genezingen.

Blancquaert: “Op onze roadtrip zijn we langs geweest bij zuster Bernadette Moriau, mirakel nummer 70. Ze was verlamd, waardoor ze in een rolstoel zat (Moriau leed aan het cauda equina-syndroom, een beknelling van de zenuwbanen in haar onderrug, red.). Drie dagen na haar bezoek aan Lourdes kon ze plots weer stappen. Nochtans was haar aandoening niet te genezen. Er was ook geen sprake van medicatie – een van de voorwaarden om van een mirakel te spreken.

“Bernadette is een fijne vrouw en ik geloof wat ze heeft meegemaakt, maar haar plotse genezing blijft onverklaarbaar. Respect voor het mirakel, maar misschien is er over honderd jaar wel een medische verklaring voor wat haar is overkomen. (tegen Basteyns) Stel nu dat je morgen kon lopen…”

Basteyns: (lacht) “Dan word ik non!”

Blancquaert: “Maar als je niet naar Lourdes zou gaan, dan zou het geen mirakel zijn − ­tenminste, niet voor de kerk. Wel voor ons.”

Basteyns: “Ik was helemaal mee met verhaal van Bernadette. Elke dag hoop ik dat mij hetzelfde overkomt en dat ik op een ochtend zelf uit mijn bed kan opstaan. Maar elke dag is het van: godverdomme, hè. Weer niet gelukt.”

Lieve Blancquaert: 'Het is zo triestig dat ik er bijna van moeten wenen. Er is níéts dat jou kan helpen. Alleen met die stomme Photoshop kan ik jou doen lopen.' Basteyns: 'Het raakt mij ook. Het is triestig en tegelijk heel mooi wat je doet.' Beeld Franky Verdickt

Als lesbische vrouw stel je je erg open op ­tegenover de kerk. Toch is er heel wat om verongelijkt over te zijn. Holebi’s die willen trouwen, kunnen pas sinds vorig jaar een ­kerkelijke ceremonie krijgen. Is het niet ­triestig dat dat zo lang heeft moeten duren?

Basteyns: “Ja, dat is inderdaad iets wat ik erg betreur. De kerk is een conservatief instituut waar nog veel moet en hopelijk ook zal veranderen. Maar het gaat hier niet over mijn geaardheid, wel over mijn gezondheid. De tocht naar Lourdes is iets irrationeels, het gaat over hoop en wanhoop. Ik heb een jarenlange zoektocht achter de rug waarbij ik alle mogelijke wetenschappers heb geraadpleegd. Tot ik op het punt kwam dat de wetenschap mij niet meer kon helpen. De enige mogelijkheid die dan overblijft, is hopen op een mirakel. En dan kom je op het terrein van religie. Niet het instituut interesseert me, wel wat het geloof in de mogelijkheid van een mirakel met mij zou kunnen doen. Dat is wat ik onderzoek in de documentaire.”

Blancquaert: “De kerk blijft op twee benen dansen. Ze zegt enerzijds duidelijk dat holebi’s niet gediscrimineerd mogen worden, maar ze blijft het wel een afwijking vinden, of hoe heeft de paus het geformuleerd?”

De seksuele daad tussen mensen van hetzelfde geslacht blijft ‘onkuis’.

Blancquaert: “Precies! Die dubbele moraal maakt me boos. Maar het gebeurt niet alleen in de katholieke kerk. Voor Let’s Talk about Sex (reeks waarin Lieve Blancquaert met mensen wereldwijd over seksualiteit praat, red.) sprak ik met een boeddhistische monnik die verklaarde tolerant te zijn tegenover de lgbtq+-gemeenschap. Tegelijkertijd vond hij dat je een slecht karma hebt wanneer je als holebi geboren bent in wat hij ‘een verwrongen lichaam’ noemde. De heteroseksuele mens blijft de norm.

“Onze zoektocht naar een mirakel heeft niets te maken met de kerk als instituut. Er is nog altijd een verschil met het individuele geloof van mensen. Dat laatste kan erg mooi en intiem zijn. Een mirakel situeert zich voor mij op dat persoonlijke niveau van gelovigen die hopen, dromen en verlangen naar een wonder.”

Behalve een copine de route en de zelfverklaarde ‘benen van Nathalie’ is Lieve Blancquaert in Mirakel n° 71 wat ze altijd is: fotografe. Voor haar is dat een veilige rol op bekend terrein, al besloot ze deze keer haar grenzen te verleggen en helemaal over the top te gaan. Met gefotoshopte beelden creëerde ze een illusie, eentje waarin Nathalie Basteyns wél kan lopen.

Hoe pijnlijk is het dat je, om een mirakel te veroorzaken, de waarheid geweld moet ­aandoen?

Blancquaert: “Erg confronterend. Uiteindelijk ben ik de enige die Nathalie kan doen lopen. Het is erg om te zeggen, maar het is zo. (slikt) Het is zo triestig dat ik er bijna van moeten wenen. (tot Basteyns) Er is níéts dat jou kan helpen. Alleen met die stomme Photoshop kan ik jou doen lopen. Och, ik ben zo’n blèter, niet normaal.”

Basteyns: “Ja, zeg! Het raakt mij ook. Het is triestig en tegelijk heel mooi wat je doet.”

Blancquaert: (tot ons) “Je hebt een delicaat punt aangeraakt: het mirakel, haar opnieuw te laten lopen, kan alleen door keihard te liegen.”

In je tv-programma’s lijk je steeds meer een rol voor jezelf op te eisen: je bent fotograaf én interviewer.

Blancquaert: “Ik heb daar nooit bewust voor ­gekozen, dat is gegroeid. Als fotografe heb ik altijd deelgenomen aan het gesprek en ben ik betrokken.”

Volgens filosofe Susan Sontag, de latere ­partner van fotografe Annie Leibovitz, kan wie tussenkomt, niet fotograferen. En wie ­fotografeert, kan niet tussenkomen.

Blancquaert: “Ik vind het geen straf om mijn fotograaf-zijn soms opzij te zetten. Dat is nu eenmaal de consequentie van mijn aanpak. ­Misschien ben ik daarin anders dan andere ­fotografen. Observeren betekent voor mij ook actief deelnemen in de dialoog.”

Basteyns: “Voor mij was je als mens veel ­belangrijker dan als fotograaf. Zonder jou als reisgezel zou de reis er heel anders hebben ­uitgezien.”

Met de non Bernadette Moriau, die van een verlamming zou zijn genezen. Nathalie Basteyns: ‘Elke dag hoop ik dat mij hetzelfde overkomt.’ Beeld Canvas

Nathalie, voor jou was het de eerste keer dat je jezelf regisseerde. Voor herhaling vatbaar?

Basteyns: “Zeker. Ik zou niet gewild hebben dat iemand anders mij ging regisseren, ik een controlefreak. Stel dat een regisseur mij zou zeggen om het zus of zo te doen… (huivert) Nee. Het enige wat ik voorhand heb gezegd ­tegen de cameraman, is dat het elegant moest zijn. En dat hij moest blijven draaien, wat er ook gebeurde.”

Blancquaert: (tegen Basteyns) “In het begin had je moeite om naar jezelf te kijken. Maar je hebt dat snel losgelaten.”

Basteyns: “Omdat het niet over mij gaat. We vertellen het verhaal wel via mij, maar ik hoop dat ook mensen die niet in een rolstoel zitten, zich erin herkennen. Dit verhaal is bedoeld voor iedereen die zich buitengesloten voelt.”

Jullie zijn ook aan de psychedelische truffels gegaan. Hoe is dat afgelopen?

Blancquaert: “Voor mij is er een wereld opengegaan. In Nederland zijn er psychologen die onder begeleiding psychedelica toedienen als therapie (het gaat om de werkzame stof psilocybine, red.). Je drinkt thee die van truffels is gemaakt, met de bedoeling je hersenen te resetten. Ik was er bang voor omdat ik de controle over mezelf niet wilde verliezen, maar ik ben de hele tijd aan het stuur van mijn gevoelens gebleven.”

Basteyns: “Je doet dat best onder begeleiding. Ik heb vroeger weleens lsd genomen en dat is fout afgelopen: plots begon een croque-monsieur tegen me te praten. Ik heb het ook eens gedaan met iemand die ik niet zo graag had en dat is in een bad trip geëindigd.”

Blancquaert: “Ons heeft het dichter bij elkaar gebracht. Ik vond het erg emotioneel.”

Basteyns: “Ik heb de hele tijd gelachen.”

Blancquaert: “Nadat je de thee hebt gedronken, ga je liggen. Je krijgt een blinddoek om en iemand zet muziek op. En dan begint het: ik zag vogels die kwamen aanvliegen en mij meenamen. Ik werd me bewust van kleuren, muziek en geuren, die allemaal leken op te gaan in één gevoel.”

Dat klinkt als een synesthesie. Heeft het ook een blijvend effect gehad?

Blancquaert: “Voor mij wel. Ik wil hier niet al te persoonlijk worden, maar ik heb tijdens het proces knopen doorgehakt: een bepaalde woede die ik in mij had, heb ik besloten achter mij te laten. Ze is nog altijd niet terug.”

Basteyns: “Behalve dat ik me ziek heb gelachen, heb ik drie dagen geen pijn gehad. Ik heb nog een microdosis lsd geprobeerd, maar dat werkte niet zo goed voor mij. Ik denk dat ik the whole shebang nodig heb. (lacht) Onder begeleiding, want anders zit ik weer aan tafel met een pratende croque-monsieur.”

Kortom: er heeft zich een mirakel voltrokken, alleen waren er psychedelica voor nodig?

Blancquaert: “Als het medisch verantwoord gebeurt, kunnen we er veel uit leren. Ik ken iemand die met microdosissen lsd goed functioneert. Jammer dat daar zo’n taboe over bestaat.

“Kijk, we hangen vandaag te veel vast aan de wetenschap − ook ik. Maar ik heb gezien wat er gebeurt als je daar afstand van neemt, en dan heb ik het niet alleen over het gebruik van psychedelica. Het is niet omdat dokters zeggen dat je niet geholpen kunt worden, dat je je daarbij moet neerleggen. (tot Basteyns) ­Spiritualiteit en meditatie helpen jou om je ziekte te aanvaarden. Dat is toch waardevol?”

Basteyns: “Absoluut. Het kan zijn dat de mensen zeggen: die twee zijn behoorlijk naïef. Laten we dan maar naïeve kiekens zijn.”

Mirakel n° 71, vanaf dinsdag 30 mei op Canvas en VRT MAX.