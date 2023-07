Natali Broods en Wannes Gyselinck debuteren met DE HOE: ‘Als het te vlot gaat, verliezen we onze interesse’

Een jaar nadat theatergezelschappen de KOE en Hof van Eede samen het nieuwe gezelschap DE HOE vormden, presenteren ze op Theater Aan Zee Opening Night, hun eerste grote voorstelling. Voor schrijver Wannes Gyselinck en actrice Natali Broods markeert het een nieuw hoofdstukje in hun carrière. ‘Iemand had mijn vaste plaats aan tafel ingepalmd. De enige houvast die ik nog had!’

Eerst was er dEUS, dat 27 jaar geleden de song ‘Opening Night’ uitbracht. Dan was er Pedro Almodóvar, die voor zijn meesterwerk Todo sobre mi madre stevig te leen ging. En afgelopen seizoen was er het theatergezelschap Wunderbaum, dat een eerbetoon maakte in de voorstelling John & Gena. Het kunstenaarskoppel John Cassavetes en Gena Rowlands – hij regisseerde en acteerde, zij schitterde in zijn films – blijft tot de verbeelding spreken. Dat weten ook actrice Natali Broods (46) en schrijver Wannes Gyselinck (43). De eerste voorstelling van hun ‘nieuwe’ gezelschap DE HOE heet Opening Night, en werd geïnspireerd op de gelijknamige film van Cassavetes en Rowlands.

“De levenskracht, de vitaliteit van die twee, dat spreekt enorm tot de verbeelding”, verklaart Gyselinck die keuze. “Hoe radicaal zij gingen voor hun artistieke visie. Hoe zij altijd opnieuw geld investeerden in hun films. Dat gezin, met drie kinderen, leefde de hele tijd op de rand van het faillissement.” Hij vertelt een anekdote over hoe Gena Rowlands zich voornam om niet verliefd te worden en zich vol op haar carrière te storten. “En dan komt zo’n Cassavetes binnen. En ze zei: oh no. Oh no, no, no.”

“Hij werd haar carrière”, pikt Broods in.

Het vergt niet onwaarschijnlijk veel verbeeldingskracht om de parallel met Gyselincks eigen leven te trekken. Sinds 2013 maakte hij als toneelauteur deel uit van Hof van Eede, het gezelschap dat werd opgericht door Louise en Ans Van den Eede, dochters van acteur en theatermaker Peter Van den Eede. En net als Cassavetes en Rowlands delen Wannes Gyselinck en Ans Van den Eede niet alleen een professioneel, maar ook een privéleven: hun jongste dochter werd twee weken geleden geboren. “Ik heb Ans leren kennen als een personage in een voorstelling van de KOE, waarin Peter vertelde over zijn dochter, die een soep- en sapbar had. En ik dacht: ‘Ah, Peter heeft een dochter!’ (lacht)”

Broods: “En nu zijn ze twee kinderen verder.”

Een koe in een hof

Broods sloot zich 22 jaar geleden aan bij Compagnie de KOE, het gezelschap dat Peter Van den Eede in 1989 had opgericht met Bas Teeken. Tot in 2022 vormden Broods, Van den Eede en auteur-acteur Willem De Wolf de artistieke kern van de KOE. Tot de KOE en Hof van Eede besloten samen verder te gaan, onder de naam DE HOE. “Hoe lang het heeft geduurd tot we die naam gevonden hadden!”, zegt Broods. “Wij waren aan het denken: een koe in een hof, kunnen we daar iets mee? En wat doen we daar dan met dat dier? En ineens zegt Peter: ik heb een idee.”

DE HOE, dus. Het is meteen een vraag die wordt opgeworpen. “Hoe je kunst maakt, hoe je een voorstelling maakt”, aldus Broods. Gyselinck: “Dat is een beetje de vraag van waaruit we altijd vertrekken. Het draait niet zozeer om wát we gaan vertellen, maar ook over hoe we dat gaan doen. Dat, en natuurlijk de ietwat flauwe woordspeling naar de rock-’n-rollgroep.”

Broods: “Ja, dat vond ik in het begin eigenlijk een beetje een bezwaar. Maar nu ben ik heel blij met onze naam.”

Nadien werd de naam nog verduidelijkt: DE HOE staat voor ‘Het Onaf Ensemble’. “Dat zegt ook wel iets over onze zoektocht naar het unwell made play”, duidt Gyselinck. “Als het te vlot gaat, te geolied, dan verliezen we onze interesse. En dan gaan we juist op zoek naar fricties, naar ingewikkeldheden, naar het moeilijkere terrein, waar het onaf is, waar het ook kan mislukken. Daarom zijn al onze voorstellingen zo spannend, vind ik. Hoe lang doet Peter nu al theater? Veertig jaar? Maar nog steeds voelt elke voorstelling voor hem opnieuw aan als debuteren. Elke voorstelling is opnieuw beginnen.”

Ans Van den Eede vertelde ooit aan deze krant dat ze zich er aanvankelijk voor hoedde om voorstellingen te maken die te veel aan het werk van haar vader deden denken. Inmiddels is die angst verdwenen, zegt Gyselinck. “De ironie is: op de momenten in ons bestaan dat we het meest geobsedeerd waren met niet op de KOE te lijken, leken we het meest op de KOE. Maar op het moment dat we die obsessie loslieten, hebben we onze eigen schriftuur gevonden. Ik denk dat we ons volwaardig geëmancipeerd hebben.”

Beeld © Eric de Mildt

De vraag om samen verder te gaan, kwam dan ook van Hof van Eede. “En die vraag werd met enthousiasme beantwoord”, zegt Gyselinck. Broods: “Wij moeten ook bewegen. We kunnen niet blijven zoals we zijn. We hebben heel graag met ons drieën gespeeld, daar niet van. Maar je moet ook gewoon nieuwe dingen op je laten afkomen. Je kunt niet alles blijven doen met z’n drieën. Ik hoorde bij Willem ook vaak: ‘Hoe gaan we dit nog voor elkaar krijgen met ons drieën?’ Er was een honger naar meerstemmigheid.”

Over DE HOE praten, is ook een beetje over generaties praten. Want naast vader en dochter Van den Eede en de andere kernspelers van de KOE en het Hof (Broods, De Wolf, Gyselinck en acteur Greg Timmermans) worden ook de jonge makers Mitch Van Landeghem en Carine van Bruggen tijdelijk aan boord gehaald. “Een derde pijler”, vat Broods het samen. “Om het anderhalf jaar willen we een duo of trio makers die affiniteit hebben met teksttheater erbij halen, zoals Carine en Mitch.”

Gyselinck: “Zij worden overal bij betrokken, om alle ins en outs van het runnen van een gezelschap te leren kennen. Als we dat met twee of drie jonge groepjes kunnen doen, dan hebben we ook het gevoel dat we iets kunnen doorgeven. Maar omgekeerd geldt dat ook. Er is een quote – ik ken hem niet uit mijn hoofd – die zegt: ‘Als je geen mentor hebt die jonger is dan veertig, ben je verloren.’ Zij hebben een radar die afgesteld is op andere zaken dan de onze. Je voelt de meerwaarde daarvan, in twee richtingen. Dat klinkt nu als een promopraatje, maar het is echt zo.”

Besmettelijke goesting

Twee kleine gezelschappen werden zo één groot gezelschap. “Die schaalvergroting is ook leuk”, vindt Gyselinck. “We staan in Opening Night met zeven man op de scène. Dat is een groot ensemble. Dat vult dat podium. Dat is ook wel leuk. We leven in een precair kunstenlandschap. Veel mensen en groepen hebben het moeilijk. Wij ook. We hebben echt keuzes gemaakt. Die jongeren komen er bij ons bij, maar we knippen allemaal in ons salaris. Niemand van ons is fulltime ingeschreven. Dus dat is een keuze geweest, ik denk een goeie, maar het is een soort permanente zoektocht. Maar ik voel wel dat er zeker elan is bij ons. We besmetten elkaar met een soort goesting.”

Die goesting breidt zich dus ook uit naar het verlangen om – net als dEUS, Pedro Almodóvar en Wunderbaum – aan de slag te gaan met het oeuvre van John Cassavetes en Gena Rowlands. Gyselinck: “Dat staat bij ons al superlang op ons lijstje: iets met Cassavetes. Jij bent ook grote fan, hè?”

Broods: “Ja, toch wel. Het moment dat je hun werk ontdekt: dat ís wel iets. Op de vraag ‘wie is je lievelingsactrice?’ zeggen veel actrices: Gena Rowlands. Vanwege die emotionaliteit, vanwege de dingen die ze durft. En er is natuurlijk de romantiek van dat koppel. Van hij die regisseert en speelt, en zij die zo prachtig acteert.”

Gyselinck: “We willen natuurlijk ook niet in het cliché terechtkomen van het kunstenaarsgenie dat alles opoffert. Dat zit ook in de voorstelling. Tussen Ans en Peter spelen we dat een beetje uit. Peter heeft zijn leven ook gegeven aan het toneel. Dat is een permanente worsteling voor iedereen. Ik vind dat de winst van deze tijd, dat die cultus van het genie en alle offers die hij brengt, van de puinhoop die hij soms achterlaat, dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dat we nu eerder de rommelige chaos van verschillende levens combineren, omarmen.”

Zo moet Ans Van den Eede de openingsavond van Opening Night aan zich voorbij laten gaan vanwege de geboorte van haar dochter, en ook haar vervanger Laurence Roothooft moest verstek geven, vanwege de ziekte van haar partner, muzikant Tom Pintens. In hun plaats mag Lien Thys de scène delen met de spelers van DE HOE.

Maar meer spelers, meer schrijvers, meer makers, dat wil ook zeggen: meer meningen die op elkaar moeten worden afgestemd. “En dan nemen we altijd nog veel stagiairs mee ook”, vertelt Gyselinck. “Maar die mogen dan wel zo’n gesprek meemaken. En dan denk ik: luister maar goed. Want de omgeving van zo’n gezelschap is ook een soort school, hè. Ik heb zelf geen toneelopleiding gehad: ik heb alles geleerd van aan tafel te zitten tijdens tekstlezingen van Hof van Eede en de KOE.”

Broods: “Wij zaten nu met zó veel in ons kleine keukentje, waar wij werken rond een tafel in het midden. En op een dag kom ik boven en zat er iemand op mijn plaats, op mijn vaste plek. De enige houvast die ik nog had! (lacht) Een dag later heb ik mijn kinderen naar school gebracht, vlakbij onze repetitieruimte, en ik dacht: ik leg mijn computer al op tafel. Toen voelde ik me als iemand die in een all-inhotel haar handdoek om 7 uur ’s ochtends gaat leggen, dat was er misschien ook wat over (lacht). Maar ik heb mijn plek terug! Alleen als ik echt grandioos te laat ben, is ze al weg.”

Gyselinck: “Veel meningen, ik ken de horror daarvan. Met een geboortekaartje heb je dat ook: dan zit je plots met zes versies van een geboortekaartje. Maar ik vond dat hier best wel meevallen. Wat je vaak hebt, is dat je je aan je eigen idee begint te hechten, omdat je erin investeert. Dan komt Natali erbij die fresh is en die zegt: ‘Jongens, dit zit er gewoon niet in, dat kan toch niet?’ En dan word je wakker en dan weet je van: ah ja, dat is waar. Ik heb dat nooit ervaren als grote verwarring. Nee, meer als verdieping. We vertrouwen elkaars kompas.”

Broods: “De schrijvers die in Opening Night het grootste aandeel hebben – Willem, Peter en Wannes – hebben daar een heel grote flexibiliteit in. ‘Doe maar weg’, zeg je, ook al weet je dat iemand daar gewoon een dag of langer aan geschreven heeft. Maar ik denk toch dat het ook goed was dat we voor deze eerste voorstelling een periode hadden waarin dat kon. Want het kan ook veel stress opleveren, denk ik.”

Gyselinck: “Ik heb met Willem een soort bromance ontwikkeld. We hebben een grote, enthousiaste nieuwsgierigheid naar elkaars schrijven en denken. Willem heeft een bijna obsessieve aandacht en nieuwsgierigheid naar wat hij niet kent, naar het nieuwe, naar het jonge. Dat is fantastisch. En Peter is mijn schoonvader: met hem voer ik soms een liefdevolle worsteling. Over: wat is de positie van humor, wat is de positie van ernst, van gevoeligheid, van emotie, van pathetiek? Hij huivert van pathetiek, en ik vind dat soms net interessant, iets om te gaan zoeken. En uit die worsteling, uit die onderhandeling, komt altijd wel iets. Opening Night is geen compromisvoorstelling, vind ik.”

Broods: “Nee, dat is het zeker niet. En ik vind Ans en Peter ook interessant om samen te bekijken. Ik heb Ans aan tafel toch ook al een paar keer streng tegen haar vader horen spreken. Maar ik durf dat ook, hoor. Ik houd mij ook niet in. Anders zou het maar raar zijn. Al is het vaak onder het mom van een grap.”

Gyselinck: “Wij lachen dan ook echt superveel. Dat vind ik zo leuk. Dan denk ik: hoeveel werkvloeren bestaan er waar je zo hard lacht? Dat is onbetaalbaar.”