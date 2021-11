‘Narcos: Mexico’: spartelend richting de allerlaatste aflevering

Het zit er bovenarms op in het derde seizoen van Netflix-serie Narcos: Mexico. Na de val van het rijk van Félix Gallardo (Diego Luna) met diens arrestatie vorig seizoen, beginnen de verschillende kartels die onder zijn leiderschap braaf in hun eigen hok bleven weer luider en luider naar elkaar te blaffen. Het Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) begint hen, dankzij een paar successen van topagent Walt Breslin (Scoot McNairy), hun belangrijkste afzetmarkt te ontzeggen: de vrolijk snuffelende bovenklasse in de Verenigde Staten. En dan kampt Amado Carillo Fuentes (José María Yazpik), de leider van het geografisch belangrijke Juarez-kartel, met emotionele sores. Wat kan er misgaan?

Wel, minder dan wat de geschiedenis nog in haar mouw heeft zitten voor eventuele komende Narcos: Mexico-seizoenen, die wellicht nooit zullen worden gemaakt. Zeker het afgelopen decennium laaide het drugsgeweld in de noordelijke regio’s van het land zo hoog op, en zit de Mexicaanse overheid daar zodanig mee met de handen in het haar, dat observatoren hier en daar de term failed state aan hun mondhoeken doen ontsnappen. De verbrokkelende vrede tussen de kartels in de nineties, waar de camera tijdens dit seizoen op inzoomt, vormde daar de kiemen voor. Alleen: Netflix heeft besloten dat dit het allerlaatste seizoen van de reeks wordt. Showrunner Carlo Bernard vertelde in The Hollywood Reporter dat hij deze jaargang als een Bildungsverhaal ziet voor de moderne wereld. Onzin natuurlijk: de reeks is gewoon op. Voordat het pas écht interessant wordt.

Van iedere Amerikaanse serie verschijnt er altijd minstens één seizoen te veel, en is dat er ook wat aan te zien. Dat merk je ook aan de vibe die de afleveringen in dit laatste seizoen van Narcos uitstralen. De reeks heeft, sinds ze in 2015 Netflix wereldwijd op de kaart hielp zetten, altijd wat gezwalpt wat de personages betreft omdat de verhalen gebonden zijn aan de historische waarheid: wanneer een personage als Pablo Escobar of Félix Gallardo wordt vermoord of achter de tralies verdwijnt, moeten de scenaristen daar natuurlijk omheen fietsen. Met een scherpe draai van het Medellín- naar het Cali-kartel in het derde seizoen van de originele serie, en de zachte reboot die Narcos: Mexico maakte in 2018, zijn ze daar altijd handig in geslaagd. Maar die truc lijkt nu op. Nieuwe fictieve personages, onder wie een journaliste en een corrupte straatflik in Tijuana, verschijnen uit het niets om wat nieuw leven in de brouwerij te brengen. En de overblijvende cast is zichtbaar aan het spartelen.

De eerste minuten van dit derde Narcos: Mexico-seizoen beginnen met een neerstortend vliegtuig en een drugkoning die letterlijk in het stof van de Noord-Mexicaanse Laguna Salada-woestijn bijt. Het is een omen voor wat u de volgende tien afleveringen nog mag verwachten.