Naomi Velissariou wint belangrijkste Nederlandse theaterprijs

De Belgische actrice Naomi Velissariou heeft de Theo d’Or gewonnen, de belangrijkste acteursprijs in het Nederlandstalig theater. Dat is zaterdag bekendgemaakt op het Nederlands Theaterfestival. De Nederlandse acteur Emmanuel Ohene Boafo won de Louis d’Or, de mannelijke tegenhanger.

Velissarou (37) kreeg de Theo d’Or voor de beste vrouwelijke dragende rol voor het slotdeel van haar muziektheatertrilogie Permanent Destruction: Pain Against Fear bij Theater Utrecht. De Nederlandse toneeljury prijst haar “meerstemmige identiteit en kwetsbaarheid”. Voor het eerste deel van de trilogie, The SK Concert, ontving zij in 2019 al de Regieprijs.

In zijn geheel beschrijft de trilogie een proces van volwassenwording, dat nauw verweven lijkt met Velissarious persoonlijke ontwikkeling. Of misschien is het een rouwproces: van diepzwart, suïcidaal verdriet via hevige woede en verzet naar liefdevolle berusting. In elk stadium is een relatie voelbaar met Velissarious eigen biografie – onmiskenbaar toen ze in het tweede deel, The HM Concert, hoogzwanger op toneel stond, en woest fulmineerde over moederschap en misogynie.

Maar in het laatste deel, Pain Against Fear, is die link het meest expliciet: hier verschuilt ze zich niet langer achter andermans teksten, maar openbaart zichzelf in al haar kwetsbaarheid en laat de toeschouwer ongekend dichtbij komen.

De Louis d’Or voor de beste mannelijke dragende rol ging naar Emmanuel Ohene Boafo (28) voor de monoloog Sea Wall bij Het Nationale Theater.

De winnaars zijn om meerdere redenen bijzonder. Zo geven geven ze de kosmopolitische potentie van het Nederlands theater weer: ze worden gespeeld in het Engels, en de achtergrond van de spelers is zoals je elke vitale, veelzijdige kunstsector toewenst: Velissariou heeft een Vlaamse moeder en een Griekse vader, Boafo is Nederlands met Ghanese wortels. Met de bekroning van Boafo gaat bovendien voor het eerst de belangrijkste Nederlandse toneelprijs naar een acteur van kleur, na de eerste zwarte vrouwelijke laureaat, Romana Vrede, in 2017.

De bijrolprijzen Colombina en Arlecchino gingen naar Sanne Samina Hanssen, voor de Olympique Dramatique-voorstelling Angels in America (Toneelhuis), en Jaap Spijkers, voor De Zaak Shell van Frascati Producties en De Nwe Tijd. Doordat de prijzen vorig jaar niet zijn uitgereikt, waren 21 acteurs genomineerd.