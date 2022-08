Nana ontdekt dat ze nog maar zes maanden vruchtbaar is en kiest voor de grove middelen: inbreken in de spermabank

Fertiliteitsarts Nana kent de knepen van haar vak. Elke dag voert ze routineus echo’s uit bij aanstaande moeders en loodst ze hen sussend op het glibberige pad naar babygeluk.

Maar Nana voelt ook haar eigen biologische klok ongenaakbaar tikken. En wanneer ze – zelf single – ontdekt dat haar eicelreserves razendsnel slinken en ze nog maar zes maanden heeft om bevrucht te raken, slaan de stoppen door. De grove middelen dan maar. In een dronken bui breekt de vruchtbaarheidsdokter in bij de spermabank van het instituut waar ze werkt. Ze insemineert zichzelf met een buisje gestolen zaad van haar ex-vriend Mathias, op wie ze nog steeds hoteldebotel is. En ja hoor, Nana wordt zwanger.

Klinkt van de pot gerukt? Enigszins. Maar het is lang niet het enige loopje met de ethische codes dat Nana in de Deense Netflix-hit Skruk (of Baby Fever) neemt. Haar patiënten speldt ze – naargelang de situatie – van alles op de mouw. Soms fingeert ze tijdens een consult een compleet gezin voor zichzelf. Komt jokkebrok en brokkenpiloot Nana ermee weg?

Het uitgangspunt van Skruk lijkt nogal vaudevillesk, te meer het ons in de eerste sequens full in the face wordt voorgeschoteld. Toch zijn de op stoom gehouden verwikkelingen in deze spitse Deense ‘dramady’ subtieler dan je eerst zou vermoeden. Met dank aan een stel begenadigde acteurs en een geraffineerd gevoel voor situatiehumor, al hutseklutsen showrunners Amalie Næsby Fick en Nikolaj Feifer weleens met (acceptabele) genreclichés .

Neem nu hoofdrolspeler Nana (knap neergezet door Josephine Park), die laveert tussen hautaine zelfverzekerdheid en tergende twijfelzucht. Maar in haar zoektocht naar een ‘vader’ voor haar vrucht gaat ze rücksichtslos berekend te werk. Liefde en seks zijn slechts dekmantel. Zowel ex Mathias en fysiotherapeut Søren – met wie ze op haar werk aanpapt – delen in de brokken, net als haar lievelingscollega Simone. Er is bovendien haar bedilzuchtige moeder, de succesvolle zangeres Lisa Lacour. Een moedercomplexje kon er ook nog bij, toch?

Nana is de spreekwoordelijke olifant in de porseleinenkast: niet te tellen hoeveel koffiebekers ze morst en collega’s ze omverloopt. En kras hoe onwrikbaar ze haar liegbeestattitude volhoudt, zelfs als de pers lucht krijgt van de onfrisse spermaroof. Maar peddelend met haar koersfiets door het hippe Kopenhagen zie je haar personage gestaag evolueren. En als kijker blijft je sympathie voor de ambigue Nana intact.

Skruk bevat af en toe scènes om in te kaderen (let op het kersensteeltje) en roept vlotjes welgemikte morele kwesties op over kinderwens, ivf en spermadonorschap. Skruk – excusez le mot in deze context – kijk je in een wip uit. En ook als u een babyhater bent, zullen de gierende hormonen en ronddwarrelende follikels u niet onberoerd laten.

Skruk is te zien op Netflix.