▶ Nachtlawaai, wildplassen en duivelse jazzmuziek: ‘Honderd jaar geleden klaagden mensen ook al over het nachtleven’

De derde en meteen ook laatste bonusaflevering van De Nacht gaat over de Roaring Twenties. Niet degene waar we nu al even op wachten, maar die van de vorige eeuw. In elke stad lagen toen tientallen, soms zelfs honderden dancings – ja, die heetten toen al zo – en ze zorgden vaak ook voor de nodige ‘hinder’. “Het NIMBY-syndroom is niet nieuw.”

Ooggetuigen van het Gentse nachtleven in die tijd zijn er nog amper, maar er zijn gelukkig wel erfgoedexpert Cor Van Istendael en Marta Michna, die in 2008 een thesis schreef over het nachtleven in Gent tijdens het interbellum.

