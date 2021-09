Naar deze twintig albums kijken wij uit dit najaar

Hou uw bloemkooloren in staat van paraatheid! Nu concerten weer mogen, is ook de platenindustrie van zijn constipatie verlost en komt alle tijdens de lockdown opgenomen muziek eindelijk in één gulp naar buiten. Uit het voorlopige aanbod selecteren wij twintig van de vetste krenten. Eén zingende acteur, twee nieuwbakken country-iconen, drie willekeurige details, vier punkers en vijfendertig lockdownkinderen: go!

AMYL AND THE SNIFFERS: ‘COMFORT TO ME’

10 september

Comfort to me Beeld Amyl and the Sniffers

In het straatbeeld van Dendermonde is het nog niet te merken, maar punk is helemaal terug! Niet de pretpopvariant, maar muziek gemaakt uit oprechte frustratie, met een slim gevoel voor humor en door uit het juiste wrakhout gekapt volk als Viagra Boys, IDLES, Sleaford Mods, The Chats en deze Amyl and the Sniffers. ‘Comfort to Me’ is een lockdownplaat gemaakt door vier mensen die intussen onmogelijk nog geheimen voor elkaar kunnen hebben: ze hokten maanden samen in een tweekamerappartement, net nadat ze al een jaar in een busje de wereld hadden afgedweild.

Ga er maar eens goed voor zitten, want: vooruitgeschoven single ‘Security’ (over zeuren tegen de buitenwipper om het café weer binnen te mogen) doet het vrolijkste vermoeden.

JAMES BLAKE: ‘FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART’

10 september

Beeld RV

Blake kondigde zijn vijfde plaat (in tien jaar) aan als ‘een collectie songs over de zoektocht naar innerlijke rust’. Twee jaar na ‘Assume Form’ (een sterke, succesvolle popplaat met Andre 3000, Travis Scott en Rosalía) heeft James Blake Litherland dus een cursus mindfulness voor dummies op muziek gezet, maar hij mag dat.

Even goede vrienden, want: leut en onderbroekenlol zijn niet het eerste wat je met deze James associeert, maar de videoclip van ‘Say What You Will’, met Finneas O’Connell – waarin Blake zichzelf onderzeikt – is echt grappig.

PARK HYE JIN: ‘BEFORE I DIE’

10 september

Beeld RV

Rapper, producer en dj uit de K-housescene. Na haar verhuizing van Seoel naar Londen en daarna naar Los Angeles werkte Park Hye Jin (27) al samen met straf volk als Nosaj Thing en Blood Orange, werd ze getekend door het nog altijd invloedrijke Ninja Tune en figureerde ze in de ‘Meest beloftevolle muzikanten’-lijstjes van onder meer Pitchfork, Rolling Stone, FADER, The Guardian, Stereogum, Annie Mac en NME – van iederéén dus, eigenlijk. ‘Before I Die’ (met vooral downtempo, jazzy house en hiphop) is dus een debuut waar iets van wordt verwacht.

Een mens is nooit te oud om te leren, want: in Zuid-Korea luisteren ze blijkbaar niet alleen naar K-pop, maar ook naar K-metal, K-hip-hop en K-house. Het domweg metal, hip hop en house noemen, was te normaal geweest.

KACEY MUSGRAVES: ‘STAR-CROSSED’

10 september

Beeld RV

In 2018 won countrychanteuse Musgraves de ‘Album of the Year’-Grammy voor ‘Golden Hour’. Opvolger ‘Star-Crossed’ gaat over de magere jaren die ze sindsdien gekend heeft, van een bittere echtscheiding tot een depressie. En alsof dat niet genoeg was, vertelde ze vorige week in een interview over hoe ze bevriend is geraakt met Justin Bieber en hoe hij haar voortdurend ‘zonder vooraf te verwittigen’ probeert te FaceTimen.

Vingers kruisen dat het iets voor u is, want: volgens Musgraves zal de nieuwe plaat klinken als een mengeling van Bill Withers, Daft Punk, Weezer, The Eagles en Sade, en vond ze inspiratie bij Shakespeare én een paddotrip. Voor elk wat wils, dus.

LINDSEY BUCKINGHAM: ‘LINDSEY BUCKINGHAM’

17 september

Beeld RV

Ex-Fleetwood Mac-gitarist Lindsey Buckingham schreef, speelde en producete zijn zevende studioplaat in zijn thuisstudio te Los Angeles, amper twee jaar nadat hij door een zware hartaanval van zijn designersokken werd geblazen en drie jaar nadat hij werd ontslagen bij de groep waarvan hij 43 jaar deel had uitgemaakt (en daaropvolgend: een publieke ruzie met Stevie Nicks én een rechtszaak). Buckingham, die tussendoor ook meewerkte aan de nieuwe plaat van Halsey, toont de veelzijdigheid van zijn gitaarspel in songs met titels als ‘Power Down’, ‘Swan Song’ en ‘Scream’, en in een cover van ‘Time’, de hit van de Pozo-Seco Singers, Buckinghams favoriete sixtiesgroep.

Alleen is ook maar alleen, want: in recente interviews lijken Buckingham en Mick Fleetwood elkaar alweer op te vrijen: u mag er dus gif op nemen dat het voltallige Fleetwood Mac volgende zomer op tournee vertrekt.

LIL NAS X: ‘MONTERO’

17 september

Lil Nas X Beeld RV

In 2019 waren Lil Nas X (1,86 meter) en de banjobeat van zijn ‘Old Town Road’ werkelijk overal: bovenaan de hitparades (langer dan ‘Macarena’!), in de roddelblaadjes, in memes. Iedereen die een onehitwonder in hem vermoedde (welja: iederéén dus), krijgt het deksel tegen de neus: de ene zomerhit na de andere en nu eindelijk de langverwachte debuutplaat.

Hij let ook op de kleintjes, want: (echte naam) Montero Lamar Hill bracht dit jaar ook een kinderboek uit, ‘C is for Country’, dat meteen in de top 10 kwam van wereldwijd best verkochte kinderboeken.

CALEB LANDRY JONES: ‘GADZOOKS, VOL. 1’

24 september

CALEB LANDRY JONES:‘GADZOOKS, VOL. 1’ Beeld RV

Weinigen weten tegelijk een succesvolle acteer- én muziekcarrière draaiende te houden, maar de Amerikaan Caleb Landry Jones (31) is bezig aan een verdienstelijke poging. Jones had kleine rolletjes in ‘Breaking Bad’ en ‘Twin Peaks’, was Jeremy in ‘Get Out’, Red in ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, Banshee in ‘X-Men: First Class’ én recent Martin in ‘Nitram’, de rol waarvoor hij in Cannes de belangrijkste acteerprijs mocht ophalen. Als singer-songwriter debuteerde hij vorig jaar met ‘The Mother Stone’ (een gek plaatje vol psychedelica die aan Syd Barrett doet denken), ‘Gadzooks’ is daar nu het rechtstreekse, gestroomlijndere vervolg op.

Geen probleem als u geen idee hebt wat te verwachten, want: volgens Jones zelf is dat de bedoeling. ‘De plaat is zo gemaakt dat ze zich pas na vele luisterbeurten laat kennen. ‘Gadzooks’ is er vooral voor de liefhebber van doolhoven, raadseltjes en Sudoku-puzzels.’

STRAND OF OAKS: ‘IN HEAVEN’

1 oktober

Beeld RV

De achtste van Timothy Showalter, en de eerste sinds hij van Philadelphia naar Austin, Texas verhuisde. Drie willekeurige details over het tot stand komen van de plaat: 1) ‘Jimi & Stan’ schreef Showalter ter herdenking van zijn aan kanker overleden kat en gaat over hoe de zanger zich graag inbeeldt dat Stan nu het huisdier van Jimi Hendrix zaliger is. 2) Het geluid van ‘In Heaven’ wordt hier en daar omschreven als ‘Jeff Lynne-esque’. 3) Smashing Pumpkins-lid James Iha zingt mee en speelt gitaar in ‘Easter’.

Waan uzelf alvast in de zevende hemel, want: Showalter stelt sowieso niet vaak teleur, maar de bloedmooie single ‘Galacticana’ doet echt het aller-, allerbeste vermoeden.

ILLUMINATI HOTTIES: ‘LET ME DO ONE MORE’

1 oktober

Beeld RV

Als er brood op de plank moet, werkt producer, mixer en studio-engineer Sarah Tudzin overdag met Coldplay, Lady Gaga, Amen Dunes en Weyes Blood in de studio. Maar haar eigen creatieve eieren legt ze als illuminati hotties. ‘MMMOOOAAAAAYAYA’ was eerder dit jaar een minihitje in indiemiddens, op ‘u v v p’ doet Buck Meek van Big Thief mee, en de rest van haar debuutplaat werd door één Amerikaan omschreven als ‘beach punk’.

Eentje is geentje, want: illuminati hotties mag dan de meest bezopen groepsnaam zijn, de betere plaattitel komt dit najaar van Bria Salmena: ‘Cuntry Covers’ komt op 24 september uit bij Sub Pop.

MAURO PAWLOWSKI: ‘ETERNAL SUNDAY DRIVE’

1 oktober

Beeld RV

Op deze pagina’s staan 20 platen, maar vanzelfsprekend komt er nog veel meer aan. Debuten, comebackplaten, reissues, boxen, tributes en exclusieve limited editions van onder meer Mooneye, ’s lands slechtst bewaarde shoegaze-geheim Slow Crush, Oscar and the Wolf, Tirzah, Coldplay, Madou, Sylvie Kreusch, belofte Hand Habits, Holly Humberstone en – negen jaar na hun bronzen plak op Humo’s Rock Rally hebben Rozanne Descheemaeker en Ruben Lefever eindelijk een debuut klaar – Float Fall.

De door Jasper Maekelberg geproducete soloplaat van de onbekende, piepjonge dEUS-gitarist Mauro Pawlowski ligt al een tijdje op de plank, en dat heeft – zeker na de mondjesmaat geloste, schitterende singles – de verwachtingen alleen maar opgedreven. Het twintig keer beluisterde ‘The Silent Sky’ stuurt me elke keer de verkeerde kant uit, en het zinnetje ‘Born to make a mess out of everything’ uit ‘Godmade Trouble’ zal ik vermoedelijk zelf nog vaak met een debiele grijns debiteren.

Doe je zondagse pak al maar aan, want: de komende maanden brengt Mauro de boodschap naar het volk, van de AB via de Handelsbeurs tot de Roma.

SAM FENDER: ‘SEVENTEEN GOING UNDER’

8 oktober

Beeld RV

Tweede plaat van de man die tien jaar geleden naar eigen zeggen nog ‘a little stoner’ was, maar intussen één van de succesvolste Britse singer-songwriters van de laatste jaren. Debuut ‘Hypersonic Missiles’ (Humo: “Eindelijk nog eens iemand die over belangrijke dingen zingt – het harde leven in het noordoosten van Engeland, de klasseloze politici, de echokamers van de media – en niet alleen over zijn eigen piemel”) trok de aandacht van collega’s als Ed Sheeran en George Ezra, en naar verluidt doet het geluid van zijn nieuwe plaat denken aan The War On Drugs en Bruce Springsteen. Alvast weinig van te merken in de (verder overigens prima) titelsong en single.

Niets onder stoelen of banken, want: Sam komt altijd uit voor zijn mening. Zoals laatst in The Guardian: “Ik haat de Tories passioneel. Ik ben zo opgevoed. Ik heb de partij altijd gehaat en zál ze altijd haten. Dat het woord ‘leftie’ in arbeiderskringen tegenwoordig een scheldwoord is, is één van de grote problemen van deze tijd.”

FINNEAS: ‘OPTIMIST’

15 oktober

FINNEAS: ‘OPTIMIST’ Beeld RV

Vrienden en familie maken zich zorgen om Finneas O’Connell, ’s werelds bekendste oudere broer. Op zijn langverwachte solodebuut doen nogal wat van de songtitels – ‘Around My Neck’, ‘The Kids Are All Dying’, ‘Hurt Locker’, ‘Love Is Pain’... – vermoeden dat hij de lockdowns toch niet helemaal ongeschonden is doorgekomen.

Klein gebrek geen bezwaar, want: single en powerballad ‘A Concert Six Months From Now’ blijkt alvast een schot in de roos.

PARQUET COURTS: ‘SYMPATHY FOR LIFE’

22 oktober

Beeld RV

Parquet-paradox: hoe minder wiet de New Yorkse Texanen smoren, des te trager ze lijken te werken. Alweer drieënhalf jaar na het funky ‘Wide Awake!’ zijn ze op ‘Sympathy for Life’ naar verluidt experimenteler, elektronischer en gevarieerder dan ooit: de mosterd werd afwisselend gehaald bij New Yorkse clubmuziek, Pink Floyd (!) en Primal Scream.

Mooi, het leven is mooi, want: single ‘Walking at a Downtown Pace’ is alvast écht goed.

ED SHEERAN: ‘=’

29 oktober

ED SHEERAN: ‘=’ Beeld RV

Wie we daar hebben! Edje Pretje kondigde in het verleden meermaals aan dat hij de muziek links zou laten liggen eens hij vader was geworden, maar intussen zijn we één Lyra Antarctica Seaborn Sheeran verder, en op ‘=’ (spreek uit: ‘equals’) staan straks naar verluidt toch weer veertien gloednieuwe songs: van ‘Tides’ via ‘The Joker and the Queen’ tot ‘Be Right Now’.

Niet alles is bij het oude gebleven, want: single ‘Bad Habits’ gaf het al weg: Sheeran – op zijn 30ste goed voor 150 miljoen verkochte platen, een MBE en een cameo als Stormtrooper in Star Wars: The Rise of Skywalker – liet zich in de productie hoofdzakelijk bijstaan door producer Fred Again en mikt dit keer voluit op de dansbenen in plaats van op de hartsnaren.

THE WAR ON DRUGS: ‘I DON’T LIVE HERE ANYMORE’

29 oktober

Beeld RV

Nóg een gezinsuitbreiding – een mens moest íéts tijdens de lockdown – want sinds de release van het overweldigend sterke ‘A Deeper Understanding’ kreeg War On Drugs-frontman Adam Granduciel (né Granofsky) een zoon met actrice Krysten Ritter: Bruce Julian Knight. Geen idee of het daar iets mee te maken heeft, maar de vooruitgeschoven single ‘Living Proof’ van de nieuwe plaat klinkt plots wel érg rustig en onderkoeld. Ofwel heeft Granduciel eindelijk de innerlijke rust gevonden die hij al zolang zocht, of de drugs hebben finaal dan toch gewonnen.

Geen zittend gat, want: de band nam de plaat op in een tijdspanne van meer dan drie jaar, tijdens meer dan een dozijn sessies, in zeven over het land verspreide studio’s.

ADMIRAL FREEBEE: ‘THE GARDENER’

29 oktober

Beeld RV

De laatste vrijdag van oktober zullen de spontane festiviteiten nogal een gang gaan, want diezelfde dag brengt ook Tom Van Laere – na enkele lockdown-ep’s – zijn langverwachte nieuwe uit.

Wied het onkruid alvast uit uw oren, want: milde eightiestoetsen, veel synths (het gevolg van die keer dat Freebee zijn arm brak en lang geen gitaar kon vasthouden – u kent het verhaal) en mooie single ‘Coming of the Light’ roept echo’s op van dEUS’ The Ideal Crash. Not miss!

COURTNEY BARNETT: ‘THINGS TAKE TIME, TAKE TIME’

12 november

Beeld RV

Het is drie jaar na ‘Tell Me How You Really Feel’ en zes jaar na doorbraak- en debuutplaat ‘Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit’, en de nieuwe Courtney Barnett wordt hier en daar omschreven als ‘Courtney 2.0’ – want: ‘nooit vrolijker of meer ontspannen geweest’. Goed voor haar. Naar verluidt heeft ze één en ander vooral aan haar nieuwe hobby te danken: schilderen. Maar in de single ‘Rae Street’, waarin ze even wrange als alledaagse observaties aan elkaar rijgt, klinkt ze in elk geval nog als de zenuwachtige Courtney van weleer. Minstens even goed!

Heeft u nog een paar minuutjes, want: luister zeker ook naar ‘I’ll Be Your Mirror’, Barnetts goede nieuwe cover voor de Velvet Underground-tributeplaat die op 24 september uitkomt.

DAMON ALBARN: ‘THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS’

12 november

Beeld RV

Damon Albarn, de voorbije decennia goed voor om en bij de 381 platen bij 63 verschillende projecten, is officieel pas aan zijn tweede soloplaat toe. De titel komt, zeven jaar na ‘Everyday Robots’, deze keer van een gedicht van John Clare (in de 19de eeuw bekend als ‘de Northamptonshire Peasant Poet’), de inspiratie naar verluidt uit de verstilde pracht van de IJslandse landschappen.

Niet langer lulletje rozenwater, want: Albarn, in Groot-Brittannië stilaan muziekroyalty (zeker nu ze daar met hun gewone royalty niets dan last hebben), nam laatst formeel afscheid van zijn veelbesproken nektapijt. ‘Tien maanden was meer dan genoeg. Ik liet het gewoon groeien om eens goed te kunnen lachen: opzet geslaagd!’

NOVASTAR: ‘HOLLER AND SHOUT’

12 november

Joost Zweegers Beeld Raymond Lemmens

Deze release werd maar net voor het ter perse gaan bekendgemaakt, waardoor we er weinig over afweten. Wel heeft de perstekst het over ‘McCartney- en Oasis-invloeden’, waardoor het vermoeden groot is dat er geen abrupte koerswijziging zit aan te komen.

Slaak alvast een gilletje van opwinding, want: op single ‘Deep Are the Eyes’ toont Joost Zweegers zich in de vorm van de grote dagen.

ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS: ‘RAISE THE ROOF’

19 november

Beeld RV

Don’t call it a comeback, maar wat dan wel? Veertien jaar na het (véél) prijzen en harten winnende ‘Raising Sand’ sloegen oude leeuw Plant (73) en bluegrass-countryzangeres Krauss (50) de stembanden opnieuw in elkaar. De twee, die elkaar in 2004 ontmoetten tijdens een Hall of Fame-tribute aan bluesman Lead Belly, floten zelfs het oude team terug samen: producer T-Bone Burnett, drummer Jay Bellerose en gitaristen Marc Ribot, David Hidalgo en Buddy Miller doen weer mee.

Ga alvast uit uw dak, want: op het menu staan onder meer covers van Merle Haggard, Allen Toussaint, Bert Jansch en – God hebbe sinds vorige week nu ook hun allerlaatste ziel – de Everly Brothers.

