Aan de kijkcijfers te zien zouden de zenders beter op kijkers jagen, maar de prioriteit ligt blijkbaar bij het maken van vogelschriktelevisie – zo schrikbarend dat je er na één ontmoeting in een grote bocht omheen zapt. Klopjacht is daar een prototype van.

Het is de tweede keer dat Axel Daeseleire een tiental mensen op een godvergeten plek dropt, waarna ze vervolgens vierhonderd uur uit de klauwen van een speurdersteam moeten blijven. Klopjacht is een slim gemonteerd spelletje verstoppertje onder volwassenen, met overijverige rechercheurs die een carrière in Hollywood lijken te ambiëren.

Want voor eens en voor altijd: Klopjacht is geen reality, zoals her en der wordt beweerd. Het is een programma dat de indruk wekt dat de politie zonder legale basis toegang heeft tot ANPR-camera’s, privébeelden, het rijksregister en telefoontaps. Bij de minste vermoedens dat een kandidaat zich ergens schuilhoudt, verkrijgen de speurders in een vingerknip een huiszoekingsbevel. Was het zo moeilijk om een disclaimer te voorzien?

Ook tijdens het tweede seizoen van Klopjacht blijft men doen alsof dit de dagelijkse gang van zaken is bij de recherche, en dat is het voor de duidelijkheid niet. O wee als je een item vergeet te scannen bij de doe-het-zelfkassa. Weet dat de politie je telefoongesprek over schorseneren met je oma zal onderscheppen; ze zal je auto vervolgens opspeuren en je daarna hardhandig tegen de grond werken. Je arrestatie zal gevierd worden alsof de war on drugs in Deurne is beëindigd. Champagne en kaviaar à volonté!

Waar nodig werd de realiteit in scène gezet, bekenden de makers, en laat simulatie net het verschil maken tussen scripted reality en reality. Na twee seizoenen heeft Klopjacht stilaan het toppunt van ongeloofwaardigheid bereikt: nog geen enkele kandidaat heeft de hulp van Peter Evrard ingeroepen, en als er iemand gespecialiseerd is in het verdwijnen van de radar, dan wel de winnaar van Idool 2003.

Er zijn nog steeds mensen die geloven dat Klopjacht een écht kat-en-muisspel is, en dat stoort mij nog het hardst aan dit soort televisie. Klopjacht pretendeert te zijn wat het niet is. Het is een langgerekte campagne die overdrijving en megalomanie aanmoedigt, terwijl ik zou willen oproepen om collectief wat meer normaal te doen.

Klopjacht is fake, een ongevraagde open sollicitatie van politiemensen met te veel vrije tijd aan het adres van de makers van De buurtpolitie. Had dit een documentaire genoemd, of op z’n minst een bevreemdende documentairevorm, en ik zou allicht minder geïrriteerd zijn, maar de schade is intussen aangericht. Klopjacht verdient zelfs geen voetnoot te zijn in de Vlaamse tv-geschiedenis.

