Na tien seizoenen blijven de makers van ‘De mol’ mij verbazen

Neen, dit verloop had ik niet verwacht.

Het begon nochtans allemaal volgens plan. Mijn vermoedens dat Nele de mol kan zijn, werden versterkt wanneer in het begin van de aflevering te zien was hoe ze vloekte op haar internetverbinding, om uiteindelijk een ADSL-draad tevoorschijn te toveren. Ook de mollengemeenschap klaagt weleens dat het wifisignaal niet tot onder de grond reikt. Hoe duidelijk kan een tip zijn, dacht ik, maar toen begonnen ook de andere kandidaten te klungelen.

Tijdens de proef met de foodblogger liet Philippe een zak vol eieren vallen, wat volgens hem de schuld van de wind was. Jens beeldde een kaneelstokje uit door een kameel na te bootsen, wat zijn medekandidaten naar een dromedaris leidde die iets verder stond te grazen. Beschikte Jens over informatie en was dat een sluwe maar slimme zet om de rest op het verkeerde been te zetten?

De bedoeling was om lokale gerechten te serveren, maar “ik dien nog liever een dode vogel op”, zei Uma over de erbarmelijke kookkunsten van Jens en Toon. Vooral Jens werd geviseerd door de groep: koken was al niet zijn sterkste kant, maar de publiekslieveling die een tweede kans kreeg nadat hij vorig seizoen nog voor het einde van de eerste aflevering zijn biezen moest pakken, kwam een proef later met cruciale informatie op de proppen op een moment dat het kalf al verdronken was. Wederom: sluw maar slim.

Uma blijft een opvallende kandidaat, doordat ze over de overtuigingskracht van een succesvolle WWF-vrijwilliger beschikt. Ze verkoopt zichzelf als de Superwoman van West-Vlaanderen, maar haar enthousiasme ten spijt: ook in deze aflevering werd slechts 2.000 euro verdiend, waardoor de groep nu al meer dan 20.000 euro heeft misgelopen.

Het venijn zat ’m zoals steeds in de aankondiging van Gilles De Coster. De eliminatie zou in duo’s gebeuren, waardoor twéé kandidaten zouden afvallen. Emanuelle liet wel héél duidelijk verstaan dat ze Jens niet vertrouwde, terwijl zij evenzeer onbetrouwbaar overkwam door wel heel vlot mee te gaan in Toons theorie dat león Spaans is voor ram of hond. Emanuelle spreekt Portugees, maar Toon corrigeren? Neen, dat zat er niet in.

Intussen wantrouw ik Sven omdat hij mij een lepe vos lijkt, terwijl de aaibaarheidsfactor van Philippe – hoe schattig kan iemand ‘Don’t Look Back in Anger’ zingen? – zomaar deel zou kunnen zijn van een pose. “Er lopen dingen mis die onmogelijk de schuld kunnen zijn van een mol”, vatte Anke het collectieve gefoefel samen, wat de zoektocht naar het ongedierte binnen de groep bemoeilijkt.

Net zoals Bert en Jens tijdens de duikproef heb ik serieus naar adem moeten happen toen het zwaard van Damocles het hart van tv-minnend Vlaanderen doorboorde. Jens, de arme stakker, en Toon liggen eruit. En dat terwijl quasi iedereen Jens viseerde.

Na tien seizoenen blijven de makers van De mol mij verbazen.