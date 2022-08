Na theater en film waagt Angelo Tijssens zich aan literatuur: ‘Ik wil mainstreamgerief maken, maar wel zo goed mogelijk’

Als theatermaker reisde hij de wereld rond met de voorstellingen van Ontroerend Goed, als scenarist gooide hij in Cannes hoge ogen met Girl en Close. Met De randen heeft Angelo Tijssens nu ook een uitstekend romandebuut afgeleverd. ‘Ik had nog nooit een boek geschreven, dus ik dacht: ik probeer dat eens.’

“De randen is grote literatuur, omdat het boek kwetsbaarheid in kracht omzet.” Dat zijn niet ónze woorden, maar wel die van Tongkat- en Voor het vergeten-schrijver Peter Verhelst. Tijdens Theater Aan Zee mocht hij de boekvoorstelling van Angelo Tijssens’ debuut inleiden, waarvoor hij een A4’tje met zorgvuldig geordende superlatieven had voorbereid. “Het voelt een beetje zoals gitaar leren spelen omdat je van David Bowie houdt”, reageerde Tijssens (36) toen hij nadien het woord kreeg, “en dat je dan David Bowie hoort zeggen dat je een mooi liedje hebt geschreven.”

Een liedje is misschien wel het enige dat Tijssens nog níét heeft geschreven. De randen mag dan wel zijn eerste roman zijn, maar al twaalf jaar maakt hij als acteur en theatermaker deel uit van het internationaal geprezen gezelschap Ontroerend Goed, bekend van interactieve voorstellingen als The Smile Off Your Face, Fight Night en £¥€$; hun nieuwe voorstelling, Funeral, gaat in september in première. Als scenarist pent dan weer hij aan het scenario voor Julian, gebaseerd op het boek van Fleur Pierets, maar schreef hij ook het script voor Girl en Close, de veelgeprezen en bijna even vaak bekroonde films van Lukas Dhont.

Een mens zou er bijna de term ‘artistieke duizendpoot’ voor bovenhalen, maar daar moet Tijssens niet van weten. “Dat klinkt echt vuil, hè. (lacht) Ik heb dan ook het gevoel dat ik met vilt moet gaan knutselen. Nee, wat ik doe, zijn allemaal variaties op hetzelfde ambacht: verhalen vertellen. Het zijn allemaal kruisbestuivingen, om zo’n Dille & Kamille-woord te gebruiken: het één versterkt het ander.”

In De randen lopen twee verhaallijnen door elkaar: enerzijds beschrijft Tijssens erg zintuiglijk de jeugd van zijn naamloze hoofdpersonage, een enig kind met een labiele, soms gewelddadige moeder; anderzijds volgt hij datzelfde hoofdpersonage wanneer het dik twintig jaar later zijn jeugdliefde opnieuw ontmoet. Als lezer zit je in het hoofd van de ik-verteller, kijk je door zijn ogen naar de troosteloze wereld waarin hij, tegen wil en dank, zijn leven moet leiden. “Het was lekker om te schrijven, het eerste deel kwam eruit in één gulp, eigenlijk. Het voelde ook echt als materiaal voor een boek, en niet voor iets anders. Ik had ook nog nooit een boek geschreven, dus ik dacht: ik probeer dat eens.”

Al het drama van De randen speelt zich af op nauwelijks 120 pagina’s. “Dat was ook de bedoeling. Gebald en compact, ik houd daar wel van. Ik probeer economisch om te gaan met de tijd van mijn lezers. Met films en theatervoorstellingen heb ik dat ook. Dat hele ‘we maken een voorstelling van twaalf uur, dat is een ervaring, kijk eens hoe lang wij toneel kunnen spelen’… Fuck you. Mensen hebben een leven. Als het gebald verteld kan worden, moeten er geen extra bomen sneuvelen voor mijn ego.”

Heel veel blijft ook onuitgesproken. Er zit veel betekenis onder te tekst.

“Ik wil niet te veel expliciteren, zodat de kijker of de lezer nog iets te doen heeft, dat die zelf nog iets kan ontdekken, of zelf een verband kan leggen dat niet met de lepel wordt ingegeven. Het moet uitdagend blijven. Een kunstenaar tekent ook geen pijltjes om te zeggen waarnaar je moet kijken. Als het werk goed is, kun je zelf zien wat belangrijk is.”

Noch de personages, noch de locaties dragen een naam, maar De randen speelt zich duidelijk af aan de kust, aan ‘de rand’ van het land, waar u opgroeide. Al is het wel een erg desolate, mistroostige versie van de kust.

“Dat klopt. In een bepaalde periode van het jaar woont er in Blankenberge pakweg 150.000 man, want al die hotels, al die campings, al die tweede verblijven zitten dan stampvol. En na de zomer zijn die mensen allemaal weer weg. Dan blijft er alleen een constante melancholie over. Dan gaat alles kapot. De houten trappen die van de dijk naar het strand gaan, moeten voortdurend herschilderd worden, de gebouwen rotten terwijl je ernaar staat te kijken, vanwege al het zout en de wind die erop ketsen... Ik vond dat een fijne setting voor mijn boek.” (lacht)

“Ik kan niet schrijven over iets dat ik niet ken”, zei je eerder. Maar ik hoop, gezien de mistroostigheid en de tragiek, toch niet dat De randen volledig uit je eigen leven gegrepen is.

(denkt na) “Niet alles, nee. Maar ik ken het genoeg om het adequaat te kunnen omschrijven. Ik heb niet zó veel fantasie. Dus je neemt wat elementen, je legt wat dingen samen, je zet daar een orkest onder, zodat het wat meer weerklinkt. Het is niet helemaal uit de lucht gegrepen, maar het is ook geen boek waarin ik ‘alles eens zal opschrijven’. Het zijn geen memoires. En Close is, wat dat betreft, even autobiografisch als De randen. En heelder scènes in Girl ook.”

‘Voor veel mensen is het gemakkelijk om te denken: ‘Ik doe dat niet. Ik sla geen homo’s in elkaar, dus ik ben oké.’ Maar de manier waarop je praat over bepaalde dingen, dat kunnen we met z’n allen nog verbeteren.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Er is een passage waarin het hoofdpersonage beschrijft hoe hij zijn haar afscheert, zodat hij niet meer met ‘juffrouw’ wordt aangesproken. Is het logisch dat ik daarbij uw hoofd voor mij zag?

“Dat kan ik mij inbeelden. Ik heb mijn haar afgeschoren, dat klopt, maar niet per se omdat ze me ‘juffrouw’ noemden. Het sluit gewoon aan bij thema’s waar ik al tien jaar over schrijf: het proberen definiëren van wat jongens of meisjes zijn, over hoe je zeker niet als ‘zwak’ gezien wil worden... Het beeld van iemand die wil bevestigen dat hij zeker geen meisje is, iemand die zeker niet als ‘zwak’ wil aanzien worden, is het beeld van iemand die het omhulsel aanpast om het niet over de binnenkant te moeten hebben. Het is één van de vele beelden, hoop ik, die dat vertellen zonder dat ik een essay moet schrijven over representatie of beeldvorming.”

De hoofdpersonages van Girl en De randen deden me erg aan elkaar denken: voor hen is het duidelijk dat ze anders zijn, transgender of homoseksueel, maar het is hun omgeving die het er moeilijk mee heeft.

“Ik denk, en ik geloof, dat als ‘de wereld’ niet zo snel zou beslissen hoe mensen in elkaar moeten zitten om een bepaalde aanspreking te mogen dragen of een bepaalde letter op hun paspoort te mogen zetten, dat je als kind dan minder in een mal wordt gedwongen om op die manier naar jezelf te kijken. Een kind wordt niet homofoob geboren: het wordt daartoe opgeleid. Daarmee bedoel ik niet dat alle ouders hun kind met homofobe propaganda bombarderen, maar wel dat alles wat je rond je ziet bevestigt dat er een norm is. En dat, zodra je voelt dat je niet binnen die norm past, dat je daarbuiten staat, je plots ‘de ander’ bent.

“Sommige mensen worden in elkaar geslagen op straat omwille van wie ze zijn of wie ze graag zien, maar voor de meesten onder ons is homofobie iets traags en sluimerend, iets dat de omgeving bepaalt. Heel onze beeldcultuur wijst naar een norm, en het meest progressieve dat je tegenkomt is de bevestiging dat hoe jij bent ‘ook oké’ is. Maar die ‘ook’, en het feit dat dat bevestigd moet worden, bevestigt wel dat je buiten de norm staat. Dat is ook een vorm van ‘geweld’. Het is heel goed dat er gesproken wordt over echt geweld, en over discriminatie. Maar voor veel mensen die een krant lezen of tv kijken is het gemakkelijk om te denken: ‘Ik doe dat niet. Ik sla geen homo’s in elkaar, dus ik ben oké.’ Maar de manier waarop je praat over bepaalde dingen, en over hoe je anderen naar de wereld leert kijken, dat kunnen we met z’n allen nog verbeteren. Ik probeer daar zelf ook bewust van te zijn.”

Was het voor u snel duidelijk dat u homo was?

“Ik wist heel vroeg dat ik ‘anders’ was. Maar dan moet je over heel veel hordes om te zeggen dat je homo bent. Want je kunt op heel veel verschillende manieren tegelijk anders zijn.

“Ik ben opgegroeid in het Blankenberge van de jaren 90. Als er homo’s op tv kwamen, waren dat karikaturen in FC De Kampioenen, figuren als Jimmy B., Elton John of mensen die op het journaal doodgaan aan aids. Nu, een dikke twintig jaar later, is dat gelukkig al helemaal anders. Maar we zijn er nog niet. Er zijn ranzig veel statistieken die dat bewijzen. Het gevoel hebben dat je anders bent, en op zoek moet gaan naar wie je dan wel bent, is een proces waar veel mensen vandaag nog steeds door moeten.”

Hoe was dat proces voor u? Durfde u snel uitspreken dat u anders was?

“Ja, ik denk het wel. Ik ben op mijn veertiende naar de kunsthumaniora gegaan in Brugge, en dat was meteen een vrijhaven, een plek waar veel meer like minded mensen zaten die op heel veel verschillende manieren ‘anders’ waren. Dat was voor mij gemakkelijker dan in de mal van het college te zitten. Ik pendelde elke ochtend naar Brugge: elf minuten met de trein, zo’n korte rit en ik kwam in een totaal andere wereld terecht.”

Bent u zo in het theater gerold?

“Ja, dat traject was heel easy peasy. Eerst wilde ik naar de kunsthumaniora, dan wilde ik naar het conservatorium in Antwerpen om bij Dora van der Groen te gaan studeren. Ik was geslaagd op het ingangsexamen, en alles leek gewoon te gebeuren: daar kwam weinig struggle bij kijken.

“Mijn opleiding op het conservatorium heb ik wel niet afgewerkt. Ik ben toen zelf voorstellingen gaan maken, bij Scheld’Apen en bij Rataplan, zonder al te veel geld. David (Bauwens, zakelijk leider, EWC) en Alexander (Devriendt, artistiek leider, EWC) van Ontroerend Goed zijn toen komen kijken naar een van die voorstellingen, en nadien hadden ze iemand nodig om iemand te vervangen voor een speelreeks van twee weken in Londen. Dat was A Game of You, en ik dacht: twee weken in Londen zitten en betaald worden om raar - maar écht raar - theater te spelen? Oké. Later vroeg Alexander of ik wilde meespelen in de nieuwe creatie, en dan werd het logisch dat Karolien (De Bleser, EWC), Charlotte (De Bruyne, EWC) en ik deel werden van de artistieke kern. Twaalf jaar en een paar duizend voorstellingen later zit ik daar nog steeds.”

U gaat wel minder vaak op tournee.

“Op een gegeven moment was dat een beetje te veel. De laatste jaren ben ik ook veel meer gaan schrijven, ben ik veel meer met scenario’s bezig geweest. Dat gaf me ook een reden om het bij Ontroerend Goed wat rustiger aan te doen. Want ik kon het gewoon niet meer. Op tournee gaan, dat lijkt heel rock-’n-roll, maar het is ook een aanslag op je lijf.

“Je bent overal maar heel even. Op heel veel plekken wordt er supergoed voor je gezorgd, maar we zijn ook al met z’n achten in een of ander hostel in één slaapzaal gestoken, terwijl je zes dagen op rij acht uur per dag A Game of You speelt. En niet zelf kunnen kiezen wat ik eet, een matig bed, en dat 250 dagen per jaar... Het spelen zelf blijf ik superfijn vinden, maar alles errond werd te veel. En ik ben heel blij dat andere spelers nu aan dat avontuur kunnen beginnen.”

‘De laatste jaren ben ik ook veel meer gaan schrijven, ben ik veel meer met scenario’s bezig geweest. Dat gaf me ook een reden om het bij Ontroerend Goed wat rustiger aan te doen. Want ik kon het gewoon niet meer.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Wie uw cv bekijkt, merkt hoe weinig u in films of tv-reeksen meespeelt.

“Dat klopt. Er is een periode waarin ik wel zulke rollen deed, om aan de bank te kunnen bewijzen dat ik werk had, zodat we een lening voor ons huis zouden kunnen krijgen. (lacht) Daarmee wil ik niets negatiefs zeggen over mensen die wel in films of op tv acteren, maar ik ben daar niet goed in. Ik ben voortdurend aan het nadenken: wat zijn we hier aan het vertellen, waarom is die dialoog zó geschreven? Ik wil veel te veel controle hebben over wat er verteld wordt. Louter acteur zijn, dat is gewoon echt niet mijn job, dat kan ik niet goed genoeg.”

Met een boek bereikt u wel een minder breed publiek dan met een film. Of zie ik dat verkeerd?

“Om het met een door mezelf al veel te vaak herhaalde boutade te zeggen: ik probeer dingen te maken waar de buren van mijn schoonouders ook van kunnen genieten. Zowel met Ontroerend Goed als met de films als met mijn boek probeer ik iets te maken dat niet alleen bestaat voor de, tussen aanhalingstekens, ‘Canvas-kijkers’ die met z’n 75 het gevoel hebben dat ze een onontgonnen parel hebben ontdekt. Ik wil mainstreamgerief maken. Maar dan wel zo goed mogelijk. Niet door mijn broek af te steken en de lat zo laag mogelijk te leggen, maar door me tijdens het schrijven bewust te zijn van het publiek, en vanuit hen te denken.

“Wat ik maak, is niet ‘makkelijk’, het zijn redelijk complexe dingen. Maar ik probeer een manier te vinden waarop meer mensen zich ertoe aangetrokken voelen om mijn boek te lezen of die films te zien, dan door ze gewoon voor mezelf te maken.”

En lukt dat?

“Een paar maanden geleden stonden we met Ontroerend Goed in Zaventem, met Are we not drawn onward to new erA. Achteraf stonden we met een paar mensen in de foyer te praten, en kwam er een vrouw naar ons, een zestigplusser met een stevig Antwerps accent, die wijst naar een tafel met enkele andere zestigplussers en zegt: ‘Wij zijn helemaal uit Antwerpen gekomen.’ Dat maakte me al blij. ‘Wij hebben een paar jaar geleden ‘het casino’ gedaan’ - £¥€$ stond toen op de Zomer van Antwerpen - ‘en afgelopen zomer hebben we A Game of You gezien’. Bleek dat ze nadien ook naar Blankenberge waren gereden om Fight Night te zien, en in Zaventem kwam ze vragen of The Smile Off Your Face een beetje toegankelijk was, want haar vriendin was niet goed te been en ze wilden naar Amsterdam gaan om daar die voorstelling te zien. Het heerlijkste compliment van het jaar. En dan vroeg ik: ‘Gaan jullie vaak naar het theater?’, waarop ze droogweg antwoordde: ‘Nee.’

“Wij hebben met £¥€$ een op papier ranzig complexe voorstelling gemaakt over het casinokapitalisme van de 21ste eeuw. Vervolgens hebben we een vorm gevonden waardoor die voorstelling redelijk toegankelijk aanvoelt. Dan heeft de Zomer van Antwerpen die voorstelling aangeboden voor een breed en open-minded publiek, aan een toegankelijke prijs. En dát heeft als gevolg dat we drie jaar later worden aangesproken door zestigplussers die nooit naar het theater gaan, met de vraag of ze twee weken later naar Amsterdam moeten gaan om The Smile Off Your Face te zien. In dát traject geloof ik.”