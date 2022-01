Na protestactie Neil Young: Spotify is ruim 2 miljard dollar minder waard

Volgens Variety daalden de aandelen van Spotify met 6 procent tussen 26 en 28 januari. The Joe Rogan Experience heeft per aflevering zo’n 11 miljoen luisteraars. Young uitte zijn kritiek in een inmiddels weer verwijderde open brief waarin hij stelde dat de streamingdienst ‘potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden’ en dat ‘ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei’.

De Amerikaanse comedian, vechtsporter en presentator Joe Rogan verkocht zijn podcast The Joe Rogan Experience in 2020 naar verluidt voor bijna 100 miljoen euro aan Spotify. Regelmatig verwelkomt Rogan gasten uit extreem-rechtse hoek, zoals de oprichter van de neofascistische Proud Boys en de alt-right-publicist Milo Yiannopoulos. Onder andere die laatste afleveringen werden na Rogans overstap naar Spotify verwijderd.

‘We hebben sinds het begin van de pandemie meer dan 20.000 podcastafleveringen verwijderd met betrekking tot Covid-19’, zei een woordvoerder van Spotify eerder tegen The Washington Post. ‘We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen maar hopen hem snel weer te mogen verwelkomen.’

Joni Mitchell

In navolging van Young heeft zaterdag ook Singer-songwriter Joni Mitchell laten weten dat ze haar muziek van Spotify af wil halen. Op haar website schrijft ze dat ze solidair is met Neil Young en ‘de wereldwijde wetenschappelijke en medische gemeenschap’. ‘Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die anderen het leven kosten.’

In zijn jeugd raakte Neil Young besmet met het poliovirus, dat tegenwoordig dankzij vaccinatie nagenoeg is uitgeroeid. Een paar jaar geleden haalde hij zijn muziek ook al eens van Spotify, toen omdat de audiokwaliteit volgens hem niet goed genoeg was. Later kwam hij daarvan terug: ‘Dit is waar mensen hun muziek vandaan halen.’