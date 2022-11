Na meer dan honderd jaar, eindelijk consensus: werk in Den Haag is van Rembrandt

Het gaat om een olieverfschets op een houten paneel met een beeltenis van Jezus aan het kruis. Het werk dateert van tussen 1642 en 1645 en maakte deel uit van de privécollectie van verzamelaar Abraham Bredius, die nu in handen is van de gemeente Den Haag. Bredius kocht het paneel in 1921, in de overtuiging dat het door Rembrandt was geschilderd. Verscheidene kunsthistorici trokken dat later in twijfel en schreven de schets toe aan een navolger.

Het werk was echter moeilijk te beoordelen. Overschilderingen en latere vernislagen bemoeilijkten een analyse van de kunstenaarshand, het materiaalgebruik en de verfbehandeling.

Recent verwijderde restaurator Johanneke Verhave alles dat het zicht op het oorspronkelijke werk benam, waarna Jeroen Giltaij, voormalig hoofdconservator voor oude schilder- en beeldhouwkunst bij het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, concludeerde dat het werk van Rembrandt zelf is.

Er werd onder meer een onscherp gezicht ter hoogte van de benen van Jezus ontdekt. De experts nemen aan dat het om Rembrandt zelf gaat.