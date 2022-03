Na kritiek op hoge prijzen: nu dan toch voor minder dan honderd euro naar The Rolling Stones

Het gemor rond de dure ticketprijzen voor The Rolling Stones, op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, heeft alvast iets opgeleverd. Organisator Greenhouse Talent heeft een nieuwe ticketcategorie toegevoegd: het gaat om plaatsen aan de zijkant van het podium, ze kosten 99 euro per stuk. Of je daar ook veel gaat zien van het spektakel is maar de vraag. Wie het zweet van Jagger en Richards wil opsnuiven, opteert beter voor de diamond pit, vlak voor het podium. Daarvoor ben je wel 489 euro lichter.

In juni beginnen de Stones aan een nieuwe Europese tournee, waarbij ze in twee maanden veertien concerten in dertien steden en tien landen geven. De tour krijgt de naam Sixty om het zestigjarige bestaan van de Britse band te vieren. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood worden vergezeld door onder anderen drummer Steve Jordan. Hij vervangt de vorig jaar overleden Charlie Watts.

Fans die zijn ingeschreven op de nieuwsbrief van The Rolling Stones, krijgen de kans om woensdag vanaf 10 uur tickets te kopen voor de Europese tournee. Voor het optreden in het Koning Boudewijnstadion gaat de voorverkoop vrijdag om 9 uur van start op de website van concertorganisator Greenhouse Talent.