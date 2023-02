Na jubileumjaar 2022 is het nu over en uit voor het Marc Sleen Museum

Sinds het museum in 2009 opende in het gebouw van de vroegere socialistische krant Le Peuple, werd het verwachte jaarlijkse bezoekersaantal van 25.000 nooit behaald. Het Brusselse Gewest sprong jaarlijks in met een subsidie van 200.000 euro, maar in 2020 liet Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) verstaan dat die na 2022, het feestjaar rond de honderdste verjaardag van Sleen en vijfenzeventigste verjaardag van de stripreeks Nero, zou worden stopgezet.

De voorbije drie jaar ging een deel van die subsidie naar het project De Knalgele Kubus, waarmee via thema-expo’s zoals politiek of fauna getracht werd om Sleens oeuvre te verbinden met dat van nieuwe generaties. Jonge auteurs werden er ook betaald om er wekelijks een dag aan hun boek te komen werken, waarmee ook de permanentie werd verzekerd.

“Daardoor waren we al meer een huis van Marc Sleen waar ook nieuwe tekenaars aan bod kwamen, dan een museum,” zo vertelde Noël Slangen, bestuurslid van de Sleen Stichting, afgelopen week in Bruzz.

Transitie

Voor Catherina Kochuyt (71), Sleens weduwe en tevens voorzitster van de Stichting, was het een emotioneel gebeuren, maar ze wil focussen op het positieve. “Ik ben blij dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewacht heeft zodat we jubileumjaar 2022 in grandeur konden afsluiten. Maar we weten natuurlijk al jaren dat we de bezoekersaantallen niet haalden, en dat er iets moest gebeuren.”

Die transitie werd al voorbereid, zegt ze. “Het Stripmuseum zal het pand, dat in handen is van de Stichting Marc Sleen, van ons huren om mogelijk gelijkaardige expo’s rond jonge auteurs te houden.” Trots en blij is ze dat is overeengekomen dat Sleens atelier, dat is ondergebracht in de kelder van het voormalige museum, behouden blijft. “Bezoekers kunnen er op aanvraag gewoon naartoe.”

Tot mei loopt er nog een Knalgele Kubus-expo, vanaf de zomer vult het museum de ruimte. Rond die tijd zal het museum ook worden omgedoopt tot Huis Marc Sleen, weet Kochuyt.

Intussen werd ook duidelijk dat de hommagealbums rond Nero, waarin auteurs als Willy Linthout, Kim Duchateau of Dirk Stallaert de voorbije jaren vrij spel kregen om hun eigen Nero-albums te maken, er na drie titels mee ophoudt. “Dat was zo afgesproken”, verduidelijkt Kochuyt. “Je kan het niet blijven uitmelken, dat zou Marc ook niet hebben gewild.”