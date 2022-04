Na de videoclip waarin Pommelien Thijs een meisje zoent: ‘Rolmodellen blijven belangrijk voor jongeren die hun seksuele identiteit ontdekken’

Niet bij iedereen zal de naam Pommelien Thijs onmiddellijk een belletje doen rinkelen. Maar wie jong is of thuis kinderen heeft rondlopen, kent haar wellicht van haar rol als Caro in #LikeMe, een muzikale jongerenreeks. Naast acteren brengt ze ook eigen nummers uit.

Haar nieuwste single heet ‘Ongewoon’. In het lied beschrijft ze dat ze gevoelens krijgt voor een meisje, en niet goed weet wat ze daarmee moet aanvangen. In de bijhorende videoclip trekt ze samen met een vriendin - vertolkt door StuBru-gezicht Flo Windey, die in haar YouTube-reeks faqda moeilijk bespreekbare onderwerpen aankaart - naar een speed date. Daar krijgen ze de ene na de andere jongen voor zich, maar uiteindelijk komen de vriendinnen tot het besef dat ze liever met elkaar op date willen.

Met de clip, die intussen al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube, wil Thijs tonen dat ze ook op meisjes valt, en dat dat de normaalste zaak van de wereld is. “Dat doet zoveel, dat er mensen zijn die dat tonen. Het stelt je gerust en doet je normaal voelen”, vertelde ze gisteren in het MNM-radioprogramma Generation M. “Een stomme video haalt soms enorm veel zorgen uit uw hoofd.”

Heteronorm

Frederik Dhaenens, professor mediastudies aan de UGent, reageert enthousiast. “Rolmodellen blijven belangrijk voor jongeren, maar ook volwassenen die hun seksuele identiteit ontdekken. Heteroseksualiteit blijft de norm in onze maatschappij. Voor iemand wiens seksuele identiteit daarvan afwijkt, is het nog altijd een soort zoektocht.”

Dat het in dit geval niet om het personage van een film of tv-reeks gaat, maar om Pommelien Thijs zelf, is een extra voordeel, vindt Dhaenens. “Ook belangrijk is dat het om een lokaal persoon gaat. Populaire cultuur beleven we vaak internationaal. Als je aan jongeren vraagt wie hun LGBTQ+-rolmodellen zijn, gaan dat vaak internationale namen zijn. Maar dit is geen celebrity aan de andere kant van de oceaan, maar iemand die dichter bij ons staat.”

Commerciële zet

Op MNM verduidelijkte de zangeres dat ze het jammer zou vinden, mocht de video geïnterpreteerd worden als een commerciële zet: “Ik heb over elk deel die controle genomen. Ik vond het heel belangrijk dat het vanuit mij kwam en niet als een spektakelding naar buiten kwam. Die clip had ook perfect over een jongen kunnen gaan. Het had perfect met een jongen kunnen zijn.”

Dat de video een publiciteitszet zou zijn, zou volgens Dhaenens een te gemakkelijk argument zijn. “Bovendien zou het een soort ontkenning zijn van het belang dat die rolmodellen nog altijd spelen. Heel veel tieners kampen nog steeds met geïnternaliseerde homonegativiteit. Het blijft iets waar tieners mee worstelen. Je voelt in de videoclip en de interviews dat het met een serieux wordt gebracht. Ik denk dat dat net goed is en de zaak vooruit kan helpen.”

Privacy

Volgens professor Dhaenens is het verder nog toe te juichen dat de zangeres nog vrij aan het begin van haar carrière staat. In het verleden hielden veel artiesten hun seksuele identiteit verborgen, omwille van privacy, maar soms ook uit angst om fans te verliezen. “Het feit dat zij dat nu wel mogelijk acht, vind ik op zich ook een positief signaal dat de maatschappij aan het veranderen is.”