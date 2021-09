Na de Nordic noir, de Nordic game: ‘Lost in Random’ is een videospelsprookje

De koningin van Willekeurigland heeft hoofdpersonage Evens zusje Oneven ontvoerd, en nu moet onze heldin doorheen de zes gebieden van het rijk trekken om haar zus te bevrijden, intussen gevaren trotserend met haar levende dobbelsteen Dobbeltje. De namen zijn met wat dichterlijke vrijheid vertaald (de perstekst van het spel spreekt over het land als Kingdom of Random, de meisjes heten Odd en Even en de dobbelsteen Dicey), maar het vat wel het verhaal van Lost in Random samen, een duister videogamesprookje van de Zweedse studio Zoink onder de vleugels van de grote Amerikaanse groep Electronic Arts.

Visueel heeft 'Lost in Random' een amalgaam van invloeden uit duistere sprookjes. Beeld Electronic Arts

De ‘GVR’ voor Kerstmis

Lost in Random is een vreemde (maar geslaagde) mix van een actiegame, avonturengame en tactische game waarin de speler een aanval uit een beperkt aantal kaarten moet kiezen. De visuele stijl valt op en doet denken aan duistere invloeden, zoals Tim Burtons animatiefilm The Nightmare Before Christmas, of prenten uit sprookjesboeken van de gebroeders Grimm. Zoink noemt ook de hedendaagse kunstschilder Shaun Tan. “En, niet onbelangrijk, de onsterfelijke illustraties van Quentin Blake bij de jeugdromans van Roald Dahl”, zegt Klaus Lyngeled, creative director bij Zoink. “Dat soort duisternis wilden we in de game vatten: geen horror, wel een unheimliche sfeer, waaruit tegelijk een sprankeltje hoop opborrelt.”

De weg naar de redding van je zusje is bezaaid met gevaren. Beeld Electronic Arts

Scandi-duister

Van de duistere bossen in Limbo (2010) en Year Walk (2013) tot de ijskoude, in trieste eenzaamheid levende huurmoordenaar uit de Hitman-reeks: er zit een somberte in Scandinavische games die ook te vinden is in andere entertainmentproducten uit het hoge noorden. Kijk naar de vele Nordic Noir-series. Hoe er uit landen die steevast het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties aanvoeren zulke duistere verhalen kunnen opborrelen?

“We zijn gelukkig, maar ook heel melancholisch”, zegt Olov Redmalm, die het verhaal van Lost in Random schreef. “De reden is eenvoudig: het is hier véél dagen van het jaar donker. Dat maakt ons, denk ik, heel contemplatief van aard.”

Lost in Random is uit voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc.