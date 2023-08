Na de hype volgt de app: altijd al willen weten hoe je eruitziet als Barbiepop?

Met behulp van artificiële intelligentie zorgt de webapplicatie ervoor dat een foto transformeert tot een Barbie (of Ken) die verdacht veel op u lijkt. Althans wat de gelaatstrekken betreft, want de onnatuurlijk slanke wespentaille is standaard en de kapsels zijn zonder uitzondering weelderig. Ook als u kalend door het leven gaat.

De app is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf rvnway en speelt in op de hype die momenteel heerst rond alles wat met Barbie te maken heeft. Wie een foto van zichzelf wil als de beroemde speelgoedpop van Mattel, krijgt die gratis - het watermerk in het midden van het beeld moet je er dan wel voor lief bijnemen. Voor 1,99 dollar krijg je een portret zonder watermerk.

Aan de vloedgolf van foto’s op Instagram, TikTok en Facebook te zien, hebben weinig mensen bezwaar tegen het watermerk. Het Laatste Nieuws draaide enkele BV’s en internationale sterren door de AI-molen. Benieuwd of u de persoon achter de pop meteen herkent.

Hilde Crevits. Beeld BaiRBIE.me

Ed Sheeran. Beeld BaiRBIE.me

Serena Williams. Beeld BaiRBIE.me

Alexander De Croo. Beeld BaiRBIE.me

Herman Brusselmans. Beeld BaiRBIE.me

Koning Filip. Beeld BaiRBIE.me

Remco Evenepoel. Beeld BaiRBIE.me