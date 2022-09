Na bewezen oplichting in FIRE-documentaire: had de VRT sneller kunnen ingrijpen?

Twee weken na de lancering van FIRE: vroeg op pensioen, heeft het online videoplatform VRT MAX de docureeks verwijderd. Een van de deelnemers zou betrokken zijn bij een Russisch piramidespel, zo ontdekte VRT NWS. Kon de openbare omroep hier niet korter op de bal spelen?

De docureeks toont het leven van zeven jongeren die dankzij ‘slimme investeringen’ ernaar streven vroeg op pensioen te gaan, of dat al zijn. Hoewel zij allen beweerden de FIRE-principes (Financially Independent, Retire Early) toe te passen, gaven leden van de Belgische FIRE-beweging onmiddellijk na de lancering op sociale media te kennen dat ze zich niet herkenden in de extravagante levensstijl van de deelnemers.

Ook economen, de financiële waakhond FSMA en minister van Media Benjamin Dalle (cd&v) waarschuwden voor de gevaarlijke boodschap van de documentaire. Vooral de financiële keuzes van W.S. uit Diepenbeek, ‘multimiljonair’ en ‘al twee jaar op pensioen’, verhitten de gemoederen. Terwijl hij zelf beweert dat hij dagelijks 1,4 procent winst maakt via online traders, liet economieprofessor Pascal Paepen in Humo verstaan dat W. waarschijnlijk “slachtoffer is van oplichting en het zelf nog niet doorheeft”. Dat veel van de Instagram-posts over zijn luxueuze levensstijl gefotoshopt bleken, maakte pijnlijk duidelijk dat achter de schermen niet alles is wat het lijkt.

Piramidefraude

Onderzoek van VRT NWS bevestigt nu dat W. S. daadwerkelijk betrokken is bij oplichting. The Future Trade, het tradingprogramma waarmee hij tot duizenden euro’s per dag beweert te verdienen, blijkt een illegaal Russisch piramidespel te zijn. Investeerders denken in buitenlandse valuta en cryptomunten te beleggen, maar hebben in werkelijkheid hun winsten te danken aan het geld dat nieuwe investeerders ‘beleggen’. Met die ontdekking gaf de eigen nieuwsdienst van de openbare omroep de doodslag aan de documentaire, want niet veel later haalde VRT MAX de reeks offline.

Dat betekent niet dat de openbare omroep zelf de docureeks problematisch vindt. Integendeel, VRT-woordvoerder Yasmine Van der Borght geeft in een officiële reactie aan dat “de VRT nog steeds achter de reeks staat. We hebben FIRE offline gehaald omdat de reeks onophoudelijk verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het was nooit bedoeld als educatief programma.”

Die dubbele positie van de VRT is bijzonder. Enerzijds blijft de omroep achter de documentaire staan, anderzijds stelt de nieuwsdienst aan de kaak dat diezelfde documentaire foutieve informatie verspreidt. Bij VRT NWS valt te horen dat ze een onafhankelijke redactie zijn die over desinformatie berichten, waar ze die ook tegenkomen. Niemand van de medewerkers van VRT NWS, productiehuis Het Konijn of VRT MAX is bereikbaar voor verdere commentaar.

Beeld VRT

Interne reorganisatie

De hele episode is pijnlijk voor de VRT, die met VRT MAX haar hele digitale platform afstofte en opnieuw wilde lanceren. “Wie in Vlaanderen jonger is dan 45 jaar, gebruikt onwaarschijnlijk veel digitale kanalen. In de top vijf daarvan komt geen VRT-merk voor”, stelde VRT-CEO Frederik Delaplace in juni nog vast in het Vlaams Parlement. “En niet dat zijn niet enkel buitenlandse platformen.” Hij gaf toen toe dat de omroep met het oude VRT NU achterop liep in vergelijking met bijvoorbeeld VTM GO.

Na een interne reorganisatie begin dit jaar, kon eind augustus het nieuwe platform op het grote publiek worden losgelaten. Bij de voorstelling werd de documentaire FIRE: Vroeg op pensioen in de kijker gezet als een van de programma’s op het platform die specifiek de jongeren moesten bereiken.

Door de hele controverse is VRT MAX met een uitschuiver gestart. Had er niet een meer doorgedreven kwaliteitscontrole moeten zijn, als het platform dan toch zo belangrijk is? Het beeld blijft hangen van een openbare omroep die de lineaire kanalen nog altijd belangrijker vindt dan de digitale, waar de lat dan blijkbaar wat lager mag liggen.

Fouten gebeuren overal

Mediaprofessor Tom Evens (UGent) nuanceert: “Op een ander televisieplatform was wellicht net hetzelfde gebeurd”, zegt hij. “De VRT heeft als openbare omroep inderdaad een voorbeeldfunctie. Maar dat non-fictieprogramma’s offline worden gehaald of niet gepubliceerd worden, is eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Ook bij andere zenders sluipen er soms fouten in documentaires. Zolang dat niet de hele tijd gebeurt, is er eigenlijk geen probleem.”

Volgens Evens zou de situatie anders geweest zijn als de documentaire van de nieuwsdienst zelf afkomstig was: “Een productiehuis voor entertainmentprogramma’s kan niet hetzelfde onderzoek doen als een nieuwsdienst. Het ging ook niet over feitelijke onwaarheden. Het is vooral een spijtig toeval dat achteraf blijkt dat een van de personages betrokken is bij illegale praktijken.” Wel denkt Evens dat de situatie een aanleiding zal zijn voor de VRT om kritischer om te springen met externe productiehuizen. “Ik kan me voorstellen dat ze hier intern wel een les uit zullen willen trekken. Maar ik denk niet dat hiermee heel hun rebranding in het water valt”, besluit Evens.