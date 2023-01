Na ‘Avatar: The Way of Water’ smullen VS nu ook van horrorfilm ‘M3GAN’

Tijdens zijn eerste weekend in de Amerikaanse zalen was de horrorfilm goed voor 30,2 miljoen dollar (28,3 miljoen euro). Dat is meer dan verwacht en sowieso een succes voor een film die gemaakt werd met een budget van 12 miljoen dollar. Buiten de Amerikaanse opbrengsten was M3GAN wereldwijd al goed voor net geen 15 miljoen dollar aan inkomsten.

M3GAN, een afkorting van Model 3 Generative Android, vertelt het verhaal van een pop ontwikkeld door kunstmatige intelligentie. Ze is in staat om een emotionele band te ontwikkelen met haar eigenaar, een weeskindje. De pop gedraagt zich dan wel overbezorgd, maar dat kent vreselijke gevolgen.

De film kwam eind december ook in de Belgische zalen. Aparte cijfers voor de Belgische markt zijn er niet.

De hoogste plaats in de Amerikaanse box office blijft voor Avatar: The Way of Water. De vervolgfilm bracht wereldwijd nu al 1,7 miljard dollar (ongeveer 1,6 miljard euro) op. Avatar staat daarmee op de zevende plaats in de lijst van meest opbrengende films. Om op plaats zes te komen en over Spider-Man: No Way Home te springen moet de film van James Cameron nog voor iets meer dan 200 miljoen dollar aan bioscooptickets verkopen.