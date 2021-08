‘Na ‘Alien’ wisten ze niet wat ze met mij moesten aanvangen’: Sigourney Weaver over haar ongewone carrièrepad en haar rol als feministisch icoon

Alien zette haar voor de rest van haar carrière op de kaart als een harde tante, maar in My Salinger Year mag Sigourney Weaver eindelijk haar innerlijke komiek én boekennerd botvieren.

Er schuilt een geboren comédienne in Sigourney Weaver. De ernstige, vaak stoere rollen die ze steevast toebedeeld krijgt, doen het niet vermoeden, maar de 71-jarige Amerikaanse is dol op grappen en grollen. “Comedy is altijd mijn lievelingsgenre geweest”, vertelt Weaver ons met een grote glimlach. “Dus de kans om in deze film mee te spelen, kon ik niet laten liggen.”

Niet dat het in My Salinger Year lachen, gieren, brullen is, maar er zit inderdaad een onweerstaanbaar droogkomisch randje aan Weavers vertolking als Margaret, de stugge bazin van een literair agentschap in het New York van de jaren 90. Met een stijve bovenlip deelt ze voortdurend vlijmscherpe steken uit aan haar werknemers, en niet het minst aan de jonge Joanna (rol van Margaret Qualley), die de ondankbare taak krijgt om alle fanmail aan het adres van de mensenschuwe auteur J.D. Salinger te beantwoorden met een kille afwijzing – op een ouderwetse typemachine dan nog, want Margaret haat computers.

Naast de humoristische ondertoon was ook de literaire wolk waarop My Salinger Year zweeft onweerstaanbaar voor Weaver. “Ik hoop dat deze film jonge mensen kan herinneren aan de rijkdom van literatuur. Onlangs werkte ik samen met iemand die niet wist wie Dickens was... Dat verontrustte me wel een beetje. Voor mij was literatuur vroeger echt een toevluchtsoord. Ik was een totale nerd, zat voortdurend met mijn neus in de boeken. Ik wilde ook zelf schrijver worden. Maar daar ben ik uiteindelijk iets te extrovert voor gebleken. (lacht) Ik geniet te veel van samenwerken op een filmset of in het theater. Dat groepsgevoel zou ik enorm missen als schrijver.”

Bizarre fanmail

Weaver mag dan geen beroemd auteur geworden zijn, als actrice krijgt ze zo mogelijk nog meer fanmail dan J.D. Salinger in de film. “Vooral sciencefictionfans schrijven soms bijzonder passionele brieven”, zegt ze, doelend op haar doorbraakrol als Ripley in ruimtehorrorklassieker Alien (1979). “Al zijn er naast de mooie brieven natuurlijk ook de wat vreemdere exemplaren. Sommige fans willen met je trouwen, of steken een betoog af over hun ex-vrouw. Je weet nooit wat je gaat krijgen. Daarom doe ik ze niet zelf open: ik heb iemand in dienst die alle post voor me doorneemt. Toch een beetje zoals in de film, dus. (lacht) Ik antwoord ook zelden. Ik communiceer liever met mijn fans via mijn vertolkingen.”

Sigourney Weaver in 'My Salinger Year' Beeld filmstill

Een inspiratiebron wil Weaver zichzelf niet noemen, maar ze beseft wel dat ze voor heel wat mensen iets betekent. “Vooral met jonge vrouwen voel ik een connectie. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik vaak het soort rollen heb mogen spelen dat toonde dat vrouwen sterk zijn. Op de Oscarceremonie (in februari 2020, LT) zei ik dat alle vrouwen superhelden zijn. Dat meen ik echt. Niet dat mannen niet fantastisch zijn. (lacht) Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaatverandering: vaak zijn het vrouwen die er de zwaarste gevolgen van dragen, omdat ze achterblijven in ellendige omstandigheden, en de kinderen en de ouderen in veiligheid moeten brengen. Ik heb het gevoel dat vrouwen alles doen, en meestal behoorlijk goed ook. Dus als ik acteer, dan hoop ik natuurlijk dat mannen mijn werk ook appreciëren, maar ik doe het vooral voor de vrouwen.

“Al heb ik natuurlijk heel veel te danken aan de mannen die Alien hebben gemaakt: regisseur Ridley Scott en co, die echt van sterke vrouwen houden. Ze hebben Ripley bedacht omdat ze wisten dat in die tijd niemand zou verwachten dat de jonge vrouw uiteindelijk de enige overlever zou zijn. (lacht) Daarmee hebben ze onbedoeld ook een feministisch icoon gecreëerd. Ik ben ook dankbaar dat Ripley gewoon een alledaagse vrouw mocht zijn. Ik moest niet in absurde outfits rondhossen, ik mocht gewoon een mens spelen die bezig was met overleven. Het ging dus niet over seks.”

Geen piepklein blondje

Haar memorabele vertolking in Alien bepaalde ook de blauwdruk van de rest van haar carrière. Zelden of nooit zou Weaver gecast worden als de love interest van een filmheld. “Na Alien wisten mensen niet goed wat ze met me moesten aanvangen. (lacht) Ik torende boven de meeste producenten uit, terwijl zij bij een love interest net dachten aan een piepklein blondje met blauwe ogen. Ik strookte helemaal niet met dat beeld. Het waren enkel de originele geesten die aan mij dachten voor bepaalde rollen, want ik was altijd een buitenbeentje. Maar misschien heb ik het net daaraan te danken dat ik ook na mijn zeventigste nog vlot aan de bak kom.”

Weaver lijkt inderdaad niet van plan om het met de jaren rustiger aan te gaan doen. “Weet je, acteurs hebben in zekere zin geluk: onze job verplicht ons om in vorm te blijven. We kloppen lange dagen, en in het theater sta je soms acht keer per week op de planken. Dan kan je maar beter fit zijn.”

Binnenkort duikt Weaver opnieuw de ruimte in met Avatar 2 en 3 – ook al stierf haar personage in de eerste film. “Ik speel eigenlijk een ander personage,” zegt ze mysterieus, “maar meer mag ik daar niet over zeggen.” Of het publiek nog wel geïnteresseerd zal zijn in sequels op een monsterhit van twaalf jaar geleden? “Daar ben ik zeker van. Mensen zullen versteld staan wanneer nummer twee uitkomt. Met alle nieuwe technologie waar James Cameron nu over beschikt, zal je niet weten wat je ziet.”

My Salinger Year speelt vanaf 25/8 in de bioscoop.