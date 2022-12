‘Na 15 minuten hadden we al zin om te vertrekken’: dit zijn de slechtste films van het jaar volgens onze lezers

We zagen ijzersterke films passeren dit jaar, maar er waren minstens evenveel missers. Dit zijn volgens lezers een aantal van de slechtste films die in 2022 op het grote (of kleine) scherm verschenen.

Black Panther: Wakanda Forever: ‘Boseman verdiende beter dan dit, veel beter’

Black Panther: Wakanda Forever (2022). Beeld Photo News

“Zelden werd het overlijden van een (overigens fantastische) acteur zo compleet uitgemolken dat het pijn deed aan de ogen (en andere ledematen). Dit is geen eerbetoon, maar een zoveelste luie poging om de populariteit van een franchise te verzilveren. Het verhaal is flinterdun, zit vol clichés en heeft een kunstmatige zoetigheid waar aspartaam jaloers op zou zijn. Boseman verdiende beter dan dit, veel beter.”

Levi (37) uit Antwerpen.

Black Panther: Wakanda Forever is te zien in de bioscoop, en verschijnt later nog op Disney+.

The School for Good and Evil: ‘Geen enkele knop kon deze flop redden’

The School for Good and Evil (2022). Beeld Helen Sloan/Netflix © 2022

“Ik dacht een leuke sfeer te bespeuren in de trailer, een soort ‘Harry Potter’-achtig verhaal. Een film waarbij ik even zou kunnen wegdromen naar een vervlogen era van fantasy. Maar niks was minder waar.

“Het acteerwerk was in de eerste plaats ondermaats; wat doen Charlize Theron en Laurence Fishburne daar zelfs? Het verhaal is magerder dan de huiself in ‘Harry Potter’ én ook nog eens flink geïnspireerd op de wervelende wereld van JK Rowling (auteur van de ‘Harry Potter’-reeks, KL), maar deed het geen enkele eer aan.

“Ik keek met de afstandsbediening bij de hand en spoelde meermaals vooruit in de hoop op een alsnog sprankelend plot, maar geen enkele knop kon deze flop redden.”

Evelien (38) uit Sint-Niklaas.

The School for Good and Evil is te zien op Netflix.

Barbarian en Triangle of Sadness: ‘Beginnen veelbelovend, maar gaan vervolgens volledig de mist in’

Barbarian (2022). Beeld Photo News

“De voortdurende stroom aan plotwendingen kon mij niet bekoren. De film begint nochtans veelbelovend als een klassiek horrorverhaal en ook in het tweede deel voelt Barbarian nog interessant en verrassend. Maar het derde deel is zo ridicuul en van de pot gerukt dat ik moeite had om de film uit te zitten.

“Hetzelfde gevoel had ik overigens bij de winnaar van de Gouden Palm in Cannes dit jaar, Triangle of Sadness. Het begin van de film is het beste wat ik van regisseur Ruben Östlundal gezien heb. De tweede act, op het schip, was tenenkrullend maar oké. Maar het laatste deel is waar de film voor mij de mist ingaat. Niet om aan te zien, helaas. Eclectische films waarvan het verhaal alle kanten opgaat, blijken in de mode te zijn, maar ze zijn niet aan mij besteed.”

Joeri (49) uit Lummen.

Barbarian is te zien op Disney+. Triangle of Sadness is te zien in de bioscoop.

The Little Things: ‘Eén ster is nog te veel’

The Little Things (2021). Beeld AP

“Een film die vorig jaar is uitgekomen maar nu op Netflix staat, met straffe acteurs als Denzel Washington, Rami Malek en Jared Leto. Een film waarvan ik volledig vergeten was dat hij bestond, tot ik voor deze lezersoproep mijn filmlijstje er even bijhaalde. Een dunne verhaallijn en een frustrerend slecht plot, om boos van te worden gewoon. Ondanks de goedgevulde sterrencast is deze absoluut te vermijden, één ster op vijf is nog te veel zelfs.”

Levi (31) uit Jette.

The Little Things is te zien op Netflix en te huur/koop op Apple TV.

The Northman: ‘Na 15 minuten hadden we al zin om te vertrekken’

The Northman (2022). Beeld /

“Dit was, zowel voor mij als mijn partner, absoluut de slechtste film van het jaar, op alle gebieden. Focus gaf deze draak van een film vier sterren op vijf (net als De Morgen, KL), en over het algemeen ligt onze smaak in dezelfde lijn, maar deze keer hadden we na een kwartier al zin om uit de zaal te stappen.”

Bernadette (56) uit Oostende.

The Northman is niet meer te zien in de bioscoop.

Jurassic World Dominion: ‘Zonder twijfel de slechtste film van het jaar’

Jurassic World Dominion (2022). Beeld AP

“Met voorsprong de slechtste slechtste film waar ik een bioscoopticket voor kocht dit jaar. Wat een belabberd verhaal was me dat. Eigenlijk staan we na de Jurassic World Dominion nog steeds geen stap verder met het verhaal van dino’s in onze leefwereld. Ook de oude cast die terugkeert en de onnoemelijke hoeveelheid knipoogjes naar de originele film helpen niet. Zoveel potentieel, om er dan niets mee aan te vangen. Dit is zonder twijfel de winnaar van de prijs voor slechtste film van 2022.”

Frank (54) uit Oudegem.

Jurassic World Dominion is niet meer te zien in de bioscoop.