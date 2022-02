‘Mystery Sonatas / For Rosa’ van Rosas: het geheel is minder dan de som der delen ★★☆☆☆

Hoe hoger, hoe beter: laat dat een gouden regel zijn voor wie een stoeltje zoekt bij een voorstelling van Rosas, het gezelschap van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. Want vaak wordt het geometrische patroon waarbinnen haar dansers bewegen, een danser op zich. En daarvan geniet je het meest als je het uit de hoogte kunt waarnemen.

Komt het daardoor dat wij, gezeten op de parterre van het Concertgebouw, minder werden meegevoerd door Mystery Sonatas / For Rosa, De Keersmaekers nieuwe voorstelling? Nu en dan schittert de choreografie nochtans, vaak als die ogenschijnlijk het simpelst is. Vijf dansers die als het tweede been van een passer of een spaak in een fietswiel rond een middelpunt bewegen. De middelste beweegt traag, de buitenste snel: ze verschillen en toch doen ze exact hetzelfde. “De harmonie van het verschil”, zou jazzmuzikant Kamasi Washington zeggen. Het is een beeld dat regelmatig terugkeert in Mystery Sonatas. En het is prachtig, op die spaarzaam verlichte scène.

Het had ook een prachtig einde geweest, vond het publiek. Tot twee keer toe werd geapplaudisseerd, toen de muziek even verstilde en de lichten doofden. Twee keer werd de voorstelling hervat, waardoor Mystery Sonatas zich naar het einde lijkt te slepen. De speelduur van ruim twee uur en een kwartier wordt gedicteerd door de 17de-eeuwse ‘Rosary Sonatas’ van Heinrich Ignaz Franz Biber, prima uitgevoerd door vijf muzikanten van Gli Incogniti. Maar het is een drukke, complexe compositie, die veel aandacht vraagt en verschillende richtingen uitgaat: nu eens weemoedig, dan weer triomfantelijk.

Die kleurschakeringen komen het sterkst naar voren in de reeks solo’s die het middelste luik van Mystery Sonatas vormen, in- en uitgeleid door het plotse intermezzo van Lynn Andersons ‘(I Never Promised You a) Rose Garden’ – De Keersmaeker heeft een uitstekend gevoel voor humor. Maar die stilistische breuk benadrukt ook het voornaamste euvel van Mystery Sonatas: structureel zit er weinig harmonie – dé grote kwaliteit van Rosas – in het stuk. De Keersmaekers dansers schitteren in individuele scènes, maar die scènes vormen samen een wisselvallig geheel, dat minder is dan de som der delen.

Tot 18 februari in Concertgebouw, Brugge. Op 5 maart in C-Mine, Genk.