Mysterieuze Netflix-reeks ‘1899’ houdt er al na één seizoen mee op

Het was het Zwitsers-Duitse tv-koppel Baran bo Odar (regie) en Jantje Friese (scenario) dat het nieuws zelf bekendmaakte op Instagram. “Met pijn in het hart moeten we jullie vertellen dat 1899 niet vernieuwd zal worden. We hadden deze ongelooflijke reis graag afgemaakt met een tweede en derde seizoen, net zoals bij Dark. Maar soms lopen de dingen niet zoals gepland. Dat is het leven.”

Bo Odar en Friese zeggen te beseffen dat “miljoen fans teleurgesteld zullen zijn”. “Maar we willen jullie bedanken uit de grond van ons hard dat jullie een deel van dit wonderlijk avontuur waren. We houden van jullie. Vergeet dat niet.”

Het meertalige 1899, met een internationale cast die Engels, Duits, Frans, Portugees, Kantonees, Spaans en Deens spreekt, draait om een boottocht van Europa naar Amerika in het jaar 1899 op het schip de Kerberos. Vier maanden eerder is een ander schip, de Prometheus, van dezelfde rederij op dezelfde route verdwenen zonder een spoor achter te laten. Wanneer de bemanning van de Kerberos een boodschap ontvangt van de Prometheus, begint een mysterieus kluwen vol tijdsprongen, geheime doorgangen en parallelle werelden met personages die niet zijn wie ze pretenderen te zijn. De notie van wat realiteit is en wat niet, komt steeds meer op zijn kop te staan.

Door het eerdere succes van de Duitse reeks Dark, waarin Bo Oder en Friese ook al met tijdsprongen experimenteerden, kende 1899 meteen succes op Netflix. Vulture noemde 1899 “datgene wat je krijgt als je Inception, Strange Days, The Matrix, Westworld, The Terror, en Eternal Sunshine of the Spotless Mind in een droogtrommel smijt”.

Maar de reeks kreeg daardoor ook kritiek: “In 1899 lijkt het soms of niet de toeschouwer, maar Friese zelf verdwaald is geraakt in het script, en de personages vooral haar eigen verbijstering vertolken”, schreef De Morgen in een recensie.

Het steeds meer onontwarbare kluwen aan verhaallijnen die tijd en logica op zijn kop zetten, lijkt de reeks nu ook de das te hebben omgedaan.