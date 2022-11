‘My Policeman’: te brave film over een liefdesdriehoek in Engeland ★★☆☆☆

“We zijn gewoon twee mensen die een beetje in de war zijn”, constateert Tom (Harry Styles) nadat hij zijn vriendin Marion (Emma Corrin) ten huwelijk heeft gevraagd. Dat die verwarring nog veel groter is dan zij beiden kunnen bevatten, weet de kijker dan al. Tom heeft namelijk ook een heimelijke verhouding met Patrick (David Dawson), een relatie die in het Engeland van de jaren vijftig strafbaar is.

My Policeman, gebaseerd op de gelijknamige roman van Bethan Roberts, springt heen en weer tussen die tijd en ditzelfde drietal veertig jaar later. In de jaren negentig nemen Tom en Marion, nog altijd getrouwd maar bepaald niet harmonieus, Patrick in huis nadat hij een herseninfarct heeft gehad.

Uit de ronduit vijandige wijze waarop Tom zijn oude geliefde benadert, blijkt direct dat het verleden dat de drie delen op een tragedie moet zijn uitgelopen. Dat ontvouwt zich in een statig tempo in de film van gevierd theatermaker Michael Grandage.

Alle ingrediënten voor een meeslepend drama zijn er, maar My Policeman wil maar niet echt loskomen. De afstand tussen de twee tijdsvakken wordt niet overbrugd, deels omdat er weinig fysieke gelijkenis is tussen de acteurs die dezelfde personages spelen. Maar erger is dat Grandage net zozeer lijkt terug te deinzen voor grote emoties als zijn personages dat doen. Het levert een wat al te keurige film op. (JBH)

