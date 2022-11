‘Muzikanten zijn vaak te beschaamd om het simpel te houden’: het woelige parcours van The Haunted Youth

Joachim Liebens, de zanger van The Haunted Youth, hoort al heel zijn leven nergens bij. De aandacht voor zijn debuutplaat uit binnen- en buitenland verandert daar weinig aan. ‘Ik heb alles opnieuw moeten leren, maar mét een manager erbij.’

“Sweet teen rebel

You walk into the door, teen rebel

You passed out on the floor, teen rebel

Always wanting something more”

Tot daar de volledige tekst van ‘Teen Rebel’, het nummer waarmee The Haunted Youth begin vorig jaar De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. Het moet van Pas de Deux geleden zijn dat een Belg met zo weinig woorden nog zo veel teweegbracht.

“Muzikanten zijn vaak te beschaamd om het simpel te houden”, zegt frontman Joachim Liebens in zijn homestudio. Aan de muur houdt een papieren Debbie Harry hem in de gaten. “Ik ben altijd een pop song guy geweest. Alleen als ik naar black metal luisterde, konden de repetitie-opnames niet obscuur genoeg zijn.”

Ergens tussen black metal en Britney Spears heeft de teen rebel een thuis gevonden, maar je hoort in elk nummer van zijn debuut Dawn of the Freak dat dat niet gemakkelijk is gegaan. Zijn laatste single heet ‘I Feel Like Shit and I Wanna Die’ - de laatste drie woorden hangen in roze ballonletters boven de zetel van de studio. In ‘Gone’ staat hij op de hoek van de straat, wachtend op zijn dealer: “Save me your advice cause I wanna tranquilize.”

Zijn ouders hebben zijn persoon lang onderdrukt, vertelt hij. “Enkel het deeltje van mij dat in zijn mooiste kleren mee met hen op restaurant ging. Verder waren ze tegen alles waar ik voor stond. Toen ik in mijn armen sneed omdat ik met mezelf geen blijf wist, maakten zij het alleen maar erger door mijn muziek en kleren af te pakken. Ik weet dat ze trots zijn, maar voel niet de drang om hen op te zoeken.”

Dogma’s

De jongeman die op zijn dertiende werd opgenomen in een instelling, is sinds De Nieuwe Lichting dagelijks op de radio te horen. Rock Werchter en Pukkelpop ontvingen de groep met open armen. Buitenlandse muziekmagazines als NME en Consequence schrijven lovend over hem en op het Reeperbahn Festival in Hamburg werd hij genomineerd voor de Anchor Award, een talentenprijs met Tamino, Yard Act en Faces On TV op de erelijst.

Maar zenders, namen en prijzen waren het minste van Liebens’ zorgen toen hij zich negen jaar geleden terugtrok in zijn kamer na een geflopte studie schilderkunst. “De sfeer was daar veel te elitair. Ik was daar om mezelf binnenstebuiten te keren, niet om de werken van Marcel Broodthaers uit te leggen.” Op muziekhogeschool PXL vond hij zijn draai beter: “Maar scholen blijven instituten en instituten creëren dogma’s.”

Liebens vormt The Haunted Youth in de herfst van 2019. Hun tweede optreden is zijn bachelorproef. “Mijn slechtste show ooit. Alle studenten moesten een extern jurylid kiezen uit de muziekwereld en ik koos voor Christian Pierre, de manager van dEUS en Balthazar. Als iemand een Belgische groep internationaal kan lanceren, is hij het. Hij wilde ‘Teen Rebel’ helemaal omgooien en ik ging daarin mee, totdat ik helemaal niet meer bezig was met wat ik zelf bij dat nummer voelde.

“Eigenlijk wilde ik mijn liedjes gewoon online gooien en zien wat er gebeurt. Ik ben een grote fan van de indiecommunity op YouTube. Gasten als David Dean Burkhart die met zelfgemaakte clipjes een podium geven aan gasten die een anthem hebben gemaakt met twee gitaarsporen en een drumcomputer.”

Joachim Liebens Beeld Robin Todde

Makkelijk gezegd, natuurlijk. Uiteindelijk vindt Liebens tussen droom en daad zoveel praktische bezwaren dat hij erin verzuipt. Hij denkt terug aan de mail die hij twee maanden ervoor heeft gekregen van Tony Vandenbogaerde, de eigenaar van Mayway Records. Een mail die hij bewust had genegeerd. “Ik kende hem niet en hij zag er niet rock-’n-roll uit, eerder als een doordeweekse papa. Uiteindelijk schreef ik hem een lange, brutale mail terug over alles wat ik verkeerd vind aan de muziekindustrie.” Vandenbogaerde, die ook Meskerem Mees en Dirk. onder zijn hoede heeft, zegt achteraf tegen zijn vriendin: “Ofwel is die jongen krankzinnig, ofwel is hij geniaal.”

Voor een door het leven getergde einzelgänger die in zijn eentje het internet wilde veroveren, is het even wennen om een manager te hebben. “Ik heb alles opnieuw moeten leren, maar dan met Tony erbij: duidelijke instructies geven aan de rest van de band, dingen plannen... Ik heb nog altijd moeite met externe deadlines. Mocht niemand mij zeggen dat de nieuwe single tegen morgen af moet, zou ik weken later nog aan de klank van een snaredrum liggen prutsen.”

‘Teen Rebel’ komt uiteindelijk toch op het kanaal van David Dean Burkhart terecht, in de versie van vóór de bachelorproef. “De meeste dingen die ik bereik, dringen pas echt door als anderen er tegen mij over praten. Dat is toch zot, zeggen ze dan over de Reeperbahn.”

Liebens denkt al na over zijn tweede en derde plaat. “Dawn of the Freak behandelt voor mij de kindertijd, de opvolger moet in de sfeer van het high school college baden.” In het het begin heeft hij zich de steile opgang wel beklaagd. “Ik kon er nogal van balen dat ik geen misfits aantrok die net als ik gewoon kwijt wilde zijn, maar mama’s en papa’s die met een aperolleke kwamen zien wat die jongen vanop de radio te vertellen had. Totdat er in OLT Rivierenhof eens twee kindjes naar mij kwamen voor een handtekening. Kinderen luisteren naar muziek zoals ik als tiener naar schilderijen keek: ze hebben geen boodschap aan de uitleg die erbij komt, ze voelen het of ze voelen het niet. En als ze mijn muziek voelen, wie ben ik dan?”

Beeld rv

Dawn of the freak is uit bij Mayway Records.