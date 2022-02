Muzikant Mark Lanegan (1964-2022) overleden

Met Screaming Trees stond Mark Lanegan mee aan de wieg van de grunge-beweging. De band scoorde hits als Nearly Lost You en Shadow of the Season.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) 22 februari 2022

Na de split van de Trees in 2000 bleef hij soloplaten maken, maar werkte hij ook samen met onder meer Queens of the Stone Age. Hij is onder meer te horen op hun albums Rated R en hun doorbraakplaat Songs for the Deaf.

Zijn soloplaten bleven veelal onder de radar, maar met Bubblegum (2004) schoot hij wel in de roos. Enkele bekende namen uit de wereld van de alternatieve muziek waren op die plaat te horen: PJ Harvey, Josh Homme en Nick Olivieri van Queens of the Stone Age en Dean Ween.

Als The Gutter Twins nam hij een plaat op met Greg Dulli van Afghan Whigs. Met de Schotse Isobel Campbell, bekend van Belle and Sebastian, bracht hij drie platen uit.

Ook in ons land vond hij muzikale partners. Zo nam hij nummers op met Creature with the Atom Brain, de band van Millionaire-muzikant Aldo Struyf. Die laatste toerde ook met Lanegan. Ook de Belgische bassist Fred Lyenn Jacques (Dans Dans) toerde een tijdlang met Lanegan.