Muziek op basis van AI amper te onderscheiden van origineel: ‘Willen we echt cultuur die volledig door machines wordt gegenereerd?’

Toen AI deze week Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar en Eminem imiteerde, was de muziek amper te onderscheiden van het origineel. Ook rechtenprofessor Jozefien Vanherpe spitste de oren, want van wie want wie krijgt straks de royalty’s? ‘AI is een zwarte doos, je ziet enkel wat erin gaat en wat eruit komt.’

Onderweg naar het interview met Jozefien Vanherpe krijg ik nog een berichtje van mijn chef. Hij heeft iets gelezen over The Breezers, een Brits groepje dat wat op Oasis lijkt en zichzelf met artificiële intelligentie een levensechte Liam Gallagher-stem heeft aangemeten. Professor Vanherpe glimlacht als ze het hoort: “Ik ben een grote fan van Oasis, nog meer van Noel dan van Liam. Dat moet ik straks toch eens beluisteren.”

Vanherpe is als rechtenprofessor gespecialiseerd in de muziekindustrie en verdiept zich sinds vier jaar in de juridische impact van artificiële intelligentie. Het wordt er alleen maar boeiender op, want verhalen zoals die van The Breezers duiken de laatste weken elke dag op. De Franse danceproducer Jaymie Silk bracht een nummer uit met de ‘stem’ van Kendrick Lamar erop. David Guetta kwam tijdens een set plots op de proppen met een gegenereerde Eminem. Vorige week nog zette tiktokker ghostwriter977 de muziekwereld op stelten met ‘Heart on My Sleeve’, dat klonk als een duet van Drake en The Weeknd maar waar geen van beide supersterren echt aan had meegewerkt. Platenlabel Universal vroeg intussen al aan Spotify of het zijn muziek beter kon beschermen tegen mensen die de songs gebruiken om hun AI-systeem te trainen. Vanherpe gaf haar laatste paper de mooie titel Great Expectations: net als de personages van Charles Dickens wordt AI volwassen op een manier die niet onbesproken is.

Kunnen Drake en The Weeknd zeggen dat hun auteursrecht geschonden is?

Jozefien Vanherpe: “Hun muziek wordt gebruikt om een AI-systeem te trainen, maar niemand weet wat er binnen in dit systeem gebeurt. AI is een zwarte doos, je ziet enkel wat erin gaat en wat eruit komt. Mocht er in het creëren van deze AI-stem bestaande muziek gekopieerd worden, is er wel sprake van een schending. Los daarvan kan een zanger die geïmiteerd wordt door AI daar wel een zaak van maken op basis van het persoonlijkheidsrecht. Je hebt recht op de dingen die van jou een mens maken, zoals de kleur van je stem.”

Ook de omgekeerde vraag duikt op: moet een AI-systeem beschermd worden door het auteursrecht?

“Ons hele auteursrecht is geschreven voor een menselijke maker. Het loopt tot zeventig jaar na de dood van de langstlevende auteur: AI gaat niet dood, hé. Dat geldt ook voor de naburige rechten, die de uitvoerende kunstenaars beschermen. Kijk naar de billijke vergoeding die radiozenders moeten betalen als ze muziek willen draaien, of het recht van de auteur of uitvoerder op naamsvermelding: wat heeft artificiële intelligentie daaraan?

“Je kunt je afvragen of we dan het auteursrecht moeten verbreden, maar ik heb nog geen enkele goede reden gehoord om dat te doen. Het doel van het auteursrecht is voor mij dat auteurs meer gaan creëren. Wel, er is geen bewijs dat een uitgebreid auteursrecht voor meer AI-kunst zou zorgen en dan nog is de vraag of we dat als maatschappij willen. Bovendien kunnen we artificiële intelligentie zelf vaak al beschermen met bijvoorbeeld een octrooi. Waarom zouden we dan nog eens moeten beschermen wat AI maakt?”

Jozefien Vanherpe: ‘Je hebt recht op de dingen die van jou een mens maken, zoals de kleur van je stem.' Beeld Wouter Maeckelberghe

Misschien wil een deel van de maatschappij dat niet, maar het deel dat graag veel muziek wil maken met een minimale inspanning, wil dat zeker wel. Bovendien is een groot repertoire vandaag een troef: het algoritme van Spotify is keihard voor wie lang geen muziek uitbrengt.

“Ik kan me gevallen bedenken waarin een muzikant AI gebruikt bij gebrek aan inspiratie. Artificiële intelligentie genereert dan bijvoorbeeld een paar mogelijkheden en de menselijke artiest kiest de beste. Dan heb je volgens mij in veel gevallen nog altijd een causaal verband tussen de mens en het werk en is het gewone auteursrecht van toepassing.

“Trouwens: in welk jaar denk je dat het eerste artikel over artificiële intelligentie en auteursrecht verschenen is?”

Op het einde van de jaren negentig?

“1985! Het grappige aan die paper is dat de auteur, Pamela Samuelson, van het principe uitging dat we nu nog altijd gebruiken: auteursrecht is er voor de mens en voor niets anders. In tussentijd hebben talloze auteursrechtexperten zich al over dezelfde vraag gebogen. Bijna iedereen is het erover eens: geen auteursrecht zonder mens. Sommigen willen wel een speciaal recht toekennen aan AI-kunst, te vergelijken met wat geldt voor databanken.”

Waar ligt vandaag de grootste juridische uitdaging op het gebied van artificiële intelligentie?

“Bij de training van deze systemen, in gevallen zoals dat van Drake en The Weeknd. Steeds meer beleidsmakers voelen dat de tijd begint te dringen als het over AI gaat. Op Europees niveau werkt men al aan een transparantieverplichting: wie AI heeft gebruikt, zou daar eerlijk over moeten zijn. Ik weet alleen niet hoe je dat vandaag zou moeten controleren.”

Een andere vraag is hoelang het auteursrecht nog kan uitgaan van de mens als maatstaf. Is dat, met permissie, geen naïeve houding?

“Misschien, maar het auteursrecht is er gekomen om de menselijke auteur te beschermen en ik wil dat dat zo blijft. Ik weet dat de technologie steeds beter wordt, maar zelfs als de AI-zangers ooit de menselijke overtreffen, vind ik niet dat we hen aan de kant mogen schuiven. Willen we echt cultuur die volledig door machines wordt gegenereerd?”