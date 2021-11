Musicalcomponist Stephen Sondheim (West Side Story, Sweeney Todd) overleden op 91-jarige leeftijd

Sondheim was een van Broadways bekendste componisten, met musicals als Gypsy en Sweeney Todd. Hij was ook een van slechts een handjevol componisten die zowel tekst als muziek schreef voor musicals. Voor West Side Story, met muziek van Leonard Bernstein, schreef Sondheim de teksten.

De musicalcomponist won in zijn leven zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. In 2008 won hij een Special Tony Award voor zijn levenslange werk in de theaterwereld. In 1990 ontving hij een Academy Award voor het nummer Sooner or Later (I Always Get My Man) uit de neo-noirfilm Dick Tracy.