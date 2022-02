Museum MIMA legt zichzelf deadline op in nieuwe expo: ‘Het werd niet zoals we het ons eerst voorstelden. Geweldig!’

Zullen wij na tien jaar nog relevant zijn? Die vraag stelt het Brusselse MIMA zich in hun nieuwe expositie Reload. Aan de hand van de vaste collectie blikt het museum terug op tentoonstellingen van de afgelopen vijf jaar en kijkt het naar de toekomst. ‘Soms heb je gewoon moed nodig om ‘stop’ te zeggen als dat nodig is.’

Aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek gaat het voormalige brouwerijgebouw geruisloos op in het straatbeeld, maar wie de deur van het Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA) opent, waant zich in een wereld vol kleurrijke hedendaagse kunst. Nauwelijks een maand na de aanslagen in 2016 begonnen oprichters Michel en Florence de Launoit, Alice Van den Abeele en Raphaël Cruyt aan hun artistieke avontuur. Al vanaf dat moment merkte het museum dat het zich razendsnel moest aanpassen om relevant te blijven in deze turbulente tijden.

“Het is niet geworden zoals we het ons eerst voorstelden,” begint Cruyt, “en dat is geweldig. Bij een museum zoals dit gaat het niet om intentie, maar wel om wat je effectief doet. Dat is vallen en opstaan, maar je moet altijd eerst van alles uitproberen en dan pas bekijken wat werkt en wat niet. Deze expositie is voor ons een uitdagende denkoefening. Op een bepaald punt heb je gewoon moed nodig om ‘stop’ te zeggen.”

Een coherent verhaal

Met de nieuwe tentoonstelling Reload wil het MIMA volledig focussen op de bezoeker. De curators vinden het belangrijk dat de kunstwerken samengebracht worden tot één coherent verhaal dat iedereen kan begrijpen. Dat pakten ze concreet aan door het gebouw op te delen in drie verschillende hoofdstukken op drie verdiepingen.

De eerste verdieping werd omgetoverd tot grot – een verwijzing naar de allegorie van Plato. Bontgekleurde collages, muren met prikkeldraad en beschilderde surfplanken zetten de bezoeker aan tot nadenken over de werkelijkheid. “Het zijn kunstwerken die aandacht vragen voor de verheerlijking van een cultuur die geconsumeerd wordt via beeldschermen en boeken”, zegt Cruyt. “Maar toch willen wij geen leraren zijn in dat verhaal. De bezoeker hoeft niet naar ons te luisteren. Zolang hij maar íéts voelt bij de kunstwerken.”

Raphaël Cruyt, Alice Van den Abeele, Florence en Michel de Launoit. “Wij willen geen leraren zijn. De bezoeker hoeft niet naar ons te luisteren. Zolang hij maar iets voelt bij de kunstwerken.” Beeld Caroline Scheyven

De kunstwerken op de eerste verdieping werden nog niet eerder tentoongesteld in het museum, in tegenstelling tot die op de tweede verdieping. Kunstenaars als Joan Cornellà, Brecht Vandenbroucke en Boris Tellegen bepalen er het beeld van wat de curators ‘het speelveld’ noemen. De werken die er hangen, laten de bezoeker terugdenken aan wat er de afgelopen vijf jaar te beleven viel in het museum.

Het MIMA pakte uit met tentoonstellingen als City Lights en A Friendly Takeover, waarin het streetart en graffiti tot leven bracht, maar er was nog plaats voor andere kunstvormen. Zo blies het museum vorig jaar de legendarische Brusselse pornobioscoop ABC nieuw leven in tijdens de bijzondere dubbelexpositie Double Bill. Bezoekers konden naast beelden van naakte lijven ook genieten van de unieke filmaffiches van ontwerper Laurent Durieux.

Brecht Vandenbroucke was cocurator tijdens de humoristische expositie Art Is Comic in 2017. “Ook daarin speelde het narratieve geheel al een grote rol. Het MIMA stelt zich met zijn nieuwe expositie een belangrijke conceptuele kunstvraag, omdat ik denk dat mensen altijd wel op zoek zijn naar bepaalde aanknopingspunten in kunst.”

Volgens kunstenaar Brecht Vandenbroucke stelt het MIMA zich met zijn nieuwe expositie een belangrijke conceptuele kunstvraag. “Ik denk dat mensen altijd wel op zoek zijn naar bepaalde aanknopingspunten in kunst.” Beeld MIMA

Culturele relikwieën

Of het MIMA de bezoeker kan blijven voorzien van aanknopingspunten staat nog niet vast. Dat toont ook de derde etage, waarop aan de hand van een bijzondere installatie onderzocht wordt wat de culturele relikwieën zijn die het MIMA zou achterlaten na een potentiële sluiting.

Ter gelegenheid van Reload geeft het MIMA het boek Hell Hole Hope: geboorte van een museum uit. Hierin wordt de lezer ondergedompeld in de bontgekleurde geschiedenis van het Brusselse cultuurhuis. “Het MIMA is een museum op mensenmaat”, tekenen de oprichters op in hun nieuwe naslagwerk. “We hebben altijd gewild dat de burgers uitmaken of dit alles een succes of een flop is.”

De bijzondere installatie op de derde verdieping. Welk cultureel erfgoed laat het museum achter bij een potentiële sluiting? Beeld MIMA

Reload loopt tot 29 mei in MIMA, Brussel.