Museum Kanal wil met eigen collectie stempel drukken: ‘Ze is opgebouwd naar het beeld van een kosmopolitisch Brussel’

Een maand nadat de Poolse Kasia Redzisz werd voorgesteld als de nieuwe artistiek directeur heeft het Brusselse museum Kanal-Centre Pompidou ook voor het eerst zijn eigen collectie gepresenteerd. Met werken van onder anderen Sammy Baloji, Otobong Nkanga en het duo Jos De Gruyter en Harald Thys wil het museum de vinger aan de pols van de hedendaagse kunst houden.

“Het is een baby die we grootbrengen.” Met die woorden stelde Yves Goldstein, CEO van Stichting Kanal, afgelopen week de prille eigen collectie van Kanal-Centre Pompidou voor, het door het Brussels Gewest ondersteunde museum in de voormalige Citroën-garage. Voor de volwaardige opening van Kanal, dat nog gerenoveerd wordt, is het wachten tot 2024, maar intussen is het museum begonnen met het verwerven van een collectie hedendaagse kunst. Achtendertig kunstwerken liggen momenteel opgeslagen bij Mobull Art Packers, in een loods op een Zaventems bedrijventerrein. “Maar die collectie zal nog uitbreiden in de komende jaren”, zegt Goldstein.

Toen de Poolse Kasia Redzisz, die eerder als curator aan de slag was bij Tate Liverpool en Tate Modern, werd voorgesteld als de eerste artistiek directeur van Kanal, benadrukte ze het belang van de verbinding met de stad Brussel en de gemeenschappen die er leven. “Brussel is de thuis van burgers van verschillende nationaliteiten, van een groeiend aantal kunstenaars met diverse achtergronden en van een groot aantal culturele organisaties”, schreef ze in haar intentienota. “Zij zullen fundamenteel zijn voor de toekomst van Kanal-Centre Pompidou.”

De eerste werken van de collectie lijken dat mission statement alvast te ondersteunen. De verzameling bevat werken van 27 artiesten met 12 nationaliteiten, in meer of mindere mate gelinkt aan de Belgische hoofdstad. “Het is een collectie die wordt opgebouwd naar het beeld van een kosmopolitisch Brussel”, benadrukt Goldstein nog eens. “Dat is de Brusselse realiteit.” Redzisz: “Kanal wilt echt de diversiteit en complexiteit reflecteren van hoe Brussel en België vandaag zijn.”

Zo lijkt Kanal alvast een artistiek antwoord te bieden op de kritiek dat het museum ‘gekoloniseerd’ zou worden door het Centre Pompidou in Parijs. Niet alleen heeft Kanal een samenwerking met het Parijse museum, maar aanvankelijk werd voormalig Pompidou-directeur Bernard Blistène naast Redzisz aan het hoofd van Kanal geposteerd. Na veel kritiek communiceerde Kanal dat Redzisz alsnog alleen artistiek directeur zou worden, maar bij haar voorstelling in Brussel, een dikke maand geleden, werd ze dan wel weer geflankeerd door Xavier Rey, de nieuwe artistiek leider van Centre Pompidou, al benadrukte die dat Pompidou zijn Brusselse broertje niet bij de hand zou houden. Het verwerven van een eigen collectie is alleszins een sterk signaal dat Kanal zichzelf als een volwaardig museum voor hedendaagse kunst profileert.

Biënnale van Venetië

Een maand geleden wilde Redzisz nog geen namen noemen van kunstenaars wier werk in Kanal te zien zou zijn, maar in de opslagplaats in Zaventem kwam daar verandering in. De eerste acht werken die werden aangekocht, zijn gemaakt in opdracht van Kanal Brut, een expo in het tijdelijke museum in 2018. Het gaat om videokunstwerken en installaties van onder meer Ariane Loze, Emmanuel Van der Auwera, Saddie Choua en Younes Baba-Ali. Daarnaast heeft Kanal de afgelopen drie jaar nog dertig andere kunstwerken aangekocht, voor in totaal zo’n 750.000 euro.

Het gaat onder meer om een monumentale installatie van de Nigeriaans-Belgische Otobong Nkanga, die in 2018 op de Biënnale van Venetië te zien was, en om zes foto’s van Benoît Platéus. Ook A Blueprint for Toads and Snakes van Sammy Baloji valt op, net als De Belder Guido, een sculptuur van het duo Jos De Gruyter en Harald Thys. Het is een werk dat in 2019 het Belgische paviljoen op de Biënnale sierde. Eveneens opvallend is Dorigin, een installatie van Eric Van Hove die is opgebouwd rond een Mercedes-auto en het verleden van Kanal als autogarage in herinnering brengt. Verder behoren ook creaties van Koenraad Dedobbeleer, Sven Augustijnen, Ana Torfs en Simone Denicolai tot de collectie.

'Dorigin', een installatie van Eric Van Hove. Beeld rv

De werken worden geselecteerd door een in 2019 opgericht aankoopcomité, waar zowel collectieverantwoordelijke Jennifer Beauloye, Goldstein, Redzisz als Rey deel van uitmaken. Ook Bozar-CEO Sophie Lauwers en voormalig Mu.ZEE-directeur Philip Van den Bossche zetelen in het comité. Het jaarlijkse budget voor aankopen bedraagt ongeveer 250.000 euro, maar “we hopen dat tegen de opening in 2024 te verdubbelen”, stelt Goldstein. Daarnaast heeft Kanal bij andere musea en verzamelaars al zeventien aanvragen voor bruiklenen ingediend, waarvan er zestien werden goedgekeurd.

Er worden ook behoorlijk strikte criteria gehanteerd voor het aankoopbeleid. Kunstenaars moeten een nauwe band hebben met Brussel, op enkele uitzonderingen na dateren alle werken van na 2000, ze moeten een publiek aanspreken “tot ver buiten het traditionele museumpubliek” en, op architectuur na, kunnen ze alle disciplines bestrijken.

“Beeldende kunst, sculpturen, performance, film, foto en installaties: het is fundamenteel om een multidisciplinaire collectie uit te bouwen”, vindt Goldstein. “Sinds het begin van het Kanal-project was het fundamenteel om een eigen collectie te creëren. Een publiek museum moet de sporen van de hedendaagse creaties in België en Brussel bijhouden en toegankelijk maken voor het publiek.”