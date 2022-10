Muse is derde headliner op Rock Werchter 2023

Eerder werd al aangekondigd dat Stromae headliner zou zijn op de openingsdag van Rock Werchter 2023. Gisteren voegde de organisatie daar Arctic Monkeys aan toe, vandaag wordt alweer een nieuwe naam bekendgemaakt. Zaterdag 1 juli zal Muse er op de Main Stage staan.

Muse kwam in 2000 voor het eerst naar Werchter en is doorheen de jaren uitgegroeid tot een van de grote publieksfavorieten. De groep, die bestaat uit Matt Bellamy, Dominic Howard en Chris Wolstenholme, bracht tot nu toe negen studioalbums uit en is onder meer bekend van de nummers ‘Knights of Cydonia’, ‘Plug in Baby’, en ‘Madness’. Hun komst naar Werchter kadert in hun ‘Will Of The People 2023 European Tour’ om hun laatste album ‘Will of the People’ te promoten.

Rock Werchter 2023 vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober.