‘Multitudes’ van Feist maakt je soms week in de knieën ★★★★☆

Geboorte en dood zijn de pilaren van Multitudes. Is het daarom dat Feist je betovert en verovert met opgewaardeerde wiegeliedjes die je tot aan het graf kunnen volgen?

Multitudes is pas haar vijfde album, sinds Leslie Feist haar achternaam bijna twintig jaar geleden op de kaart zette met Let It Die (2004) en vervolgens de wereld veroverde met The Reminder (2007). Toen verleidde ze een miljoenenpubliek tot de aankoop van een iPod Nano, door de lichtvoetige folkpop van ‘1234’ uit te lenen aan Apple. Het zonnige ‘My Moon My Man’ en ‘I Feel It All’ maakten de hit-hattrick compleet. En dan was er nog ‘The Limit to Your Love’, dat door een cover van James Blake een enkeltje richting onsterfelijkheid kreeg.

Tussen het grimmigere Metals (2011) en aardedonkere Pleasure (2017) ging evenwel een even lange sabbat schuil als tussen laatstgenoemde langspeler en deze plaat. Geen reden om bittere tranen te plengen over dat lage debiet: met Multitudes mikt Feist alweer op de eeuwigheid. Het nieuwe album van deze Canadese zanglijster heeft andermaal evenveel troost als hoop in de aanbieding en maakt je soms week in de knieën.

Zelfspot

“Don’t be sad, my friends / It’s the last thing you hear me sing”, verzucht ze in het bloedmooie ‘Song For Sad Friends’, waarmee de plaat je uitgeleide doet. De tekst lijkt daardoor méér een hommage aan hartenleed dan een warme ode aan vriendschap. Maar er schemert evengoed zelfspot door, omdat die song net tot aan de meet werd opgespaard. Ook in ‘Borrow Trouble’ grossiert de Canadese in schampere bon mots: “It’s a poor skill to get so good at making wrong what is all right.”

Die relativerende humor houdt Leslie Feist kennelijk gegrond. Want de laatste jaren brak ze haar hoofd een keer te vaak over de cyclische en vluchtige aard van alles. Niet zo verrassend: tijdens de coronaperiode adopteerde ze een babydochter en verloor ze haar vader, de expressionistische schilder Harold Feist. Geboorte, dood en hernieuwing wisselen dan ook als de seizoenen op deze plaat.

Vaak blikt Feist daarbij met herfstige weemoed terug op alle beslissingen en blunders die ze onderweg zelf heeft gemaakt. “Everybody’s got their shit, but who’s got the guts to sit with it?” monkelt de Canadese zangeres evenwel in ‘Hiding Out In The Open’. Ze sust je ook meteen met tegeltjeswijsheid: “Everybody’s on their own, so that way we’re never alone.” De romances uit het verleden proberen haar evengoed al eens in te halen, biecht ze op in ‘Love Who We Are Meant To’.

De songs zouden vaak hun oorsprong hebben gevonden als wiegeliedjes voor haar dochter, wat mogelijk verklaart waarom haar stem soms zo ijl klinkt dat de woorden aanstonds lijken te verdampen. Multitudes zit je ook heel dicht op de huid. Feist werkte samen met productiedesigner Rob Sinclair om de plaat op te vatten als een ‘immersieve ervaring’.

Bioscoopgeluid

De songs werden opgenomen in Dolby Atmos, een geavanceerd audioformaat dat je surroundsysteem van een soort bioscoopgeluid voorziet dat je van alle kanten komt toegewaaid. Voortdurend lijkt het alsof de muzikanten om je heen cirkelen. In ‘Forever Before’ denk je zelfs een etherisch koortje uit de hemel te horen neerdalen, terwijl de romantische strijkers in ‘Love Who We Are Meant To’ dan weer zachtjes in en uit het decor glijden, of juist komen aanspoelen in ‘Become The Earth’, als water en schuim dat sissend versmelt.

Een spectaculair sounddesign, maar wees gerust: je raakt net zo goed ontroerd wanneer Leslie Feist in goeie, ouderwetse stereo warme woordjes in je oor fluistert tijdens ‘The Redwing’. Soms hoor je haar zelfs de lucht door haar middenrif duwen, terwijl vingertoppen over de snaren glijden.

Feist spreekt tijdens ‘In Lightning’ over het intact houden van haar energie in een hectische wereld, maar soms lijkt ze dat vredige grasperkje onder haar dartele voeten doelbewust zélf te bezaaien met angels en vossenklemmen. Gitaren klauwen en hoekige synths draperen zich over een ingenieus staaltje vocale acrobatiek in die song. En de weerbarstige indierocker die ze ooit was in de band Broken Social Scene komt brutaal opgeborreld In ‘Borrow Trouble’.

Een dot van een song als ‘I Took All Of My Rings Off’ raakt dan weer gaandeweg overstuurd door gammele elektronica. Niet zo verwonderlijk misschien. Multitudes ontstond uit een proces van rouwen en helen. Wat overblijft, is een doorvoelde plaat die zowel zalft als kneust.

Multitudes **** verschijnt 14/4 bij Universal.