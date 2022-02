Moord in de onderzeeër en een tienerdrama: de beste series van het moment op Netflix, Streamz, Disney+ en VRT NU

Wanneer een van de bemanningsleden van de HMS Vigil, een duikboot van de Royal Navy, onder verdachte omstandigheden om het leven komt, is het aan politie-inspecteur Amy Silva om te onderzoeken wat er is gebeurd. Zonder communicatie met de buitenwereld en omringd door zwijgzame mariniers gaat ze in Vigil met de moed der wanhoop op zoek naar de moordenaar.

Vigil, nu op VRT.NU

Moord en doodslag

Viervoudig moordenaar Osman Calli in ‘True Crime Belgium’. Beeld SBS

True Crime Belgium is een zestiendelige docureeks die misdaadverhalen uit eigen land brengt. Overlevenden, nabestaanden, speurders en onderzoeksrechters vertellen over opmerkelijke Belgische moordzaken en de daders ervan. Elke aflevering behandelt één zaak. En wie na afloop nog niet genoeg heeft van moord en doodslag kan terecht bij de podcast De Volksjury, die de serie met vier specials ondersteunt.

True Crime Belgium, nu op Streamz

Tienerdrama

Still uit ‘One of Us Is Lying’. Beeld Courtesy of Netflix

Nog meer moord en doodslag krijgen we in One of Us Is Lying. Een reeks ontsproten uit het brein van Darío Madrona, de bedenker van Élite. Alles draait om vijf tieners met strafstudie, maar slechts vier van hen komen het straflokaal levend uit. Het slachtoffer hield er een roddelwebsite op na waarop hij de geheimen van zijn medestudenten te grabbel gooide. Eén vraag dringt zich op: welk geheim was het waard hem te vermoorden?

One Of Us Is Lying, nu op Netflix