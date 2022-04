‘Moon Knight’ heeft geen hoek, maar een hele gevel af

Steven Grant (Oscar Isaac) leert in de nieuwe Marvel-serie Moon Knight iedere dag nieuwe mensen kennen. Niet omdat de prettig gestoorde cadeaushopbediende in het Londense British Museum uitgesproken goed met andere lui overweg kan, wel omdat hij lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoornis: hij heeft meerdere persoonlijkheden onder dezelfde hersenpan zitten, die het zonder enige waarschuwing van elkaar kunnen overnemen. Waardoor hij quasi niet meer in staat is om het verschil tussen zijn wakkere geest en zijn dromen waar te nemen, en een date met een bevallige collega mist omdat hij in de tussentijd is wakker geworden in een Oostenrijks dorpje, vluchtend voor zwaargewapende kerels onder het emplooi van Arthur Harrow (Ethan Hawke).

Die laatste is een rare kwiet met een nog vreemdere interactieve tatoeage op zijn onderarm, die een soort van sektarisch genootschap lijkt te leiden. Maar ook een van Stevens persoonlijkheden is geen gewone sterveling: kennelijk is Marc Spector, de man die in tegenstelling tot Steven géén Brits accent heeft, de rechterhand van Khonshu (je hoort geregeld de stem van F. Murray Abraham), de Egyptische god van de maan. Lees: de Maanridder.

Dat laatste is hoegenaamd geen spoiler. Met deze zesdelige Disney+-minireeks is Moon Knight de zoveelste Marvel-stripfiguur die Disneys superheldenfabriek van de stripblaadjes naar het scherm heeft gestanst. In zijn papieren vorm bestaat hij al sinds 1975, en ook daar woont er veel te veel volk onder zijn schedel. Maar Steven Grant speelt in de strips resoluut tweede viool bij ware protagonist Spector, een voormalig CIA-agent die zijn magische alter ego en zijn superkrachten tijdens een missie heeft opgelopen. Wat een gouden zet van de makers van deze reeks om die propositie om te gooien, en hun Marvel Cinematic Universe-verhaal te beginnen vanuit een van die perifere identiteiten.

Ze creëren daar een komisch effect mee dat helemaal tot het uiterste wordt gedreven in de eerste aflevering van Moon Knight, zonder dat het voelt alsof het helemaal wordt uitgemolken. Aan alle betere Marvel-helden is wel een hoek af, maar deze mist een hele gevel, en Isaacs vertolking met de volumeknop op standje elf zet dat element nog wat vetter aan.

Ik moet het toch toegeven: Marvel is goed bezig met zijn tv-reeksen. Ze hebben allemaal wel hun mankementen, maar de meeste ervan – toch tenminste WandaVision, Loki en deze – zijn het resultaat van een creatief proces waarin ruimte is gemaakt voor een flinke dosis experiment. Daarmee hebben de reeksen voorlopig - ik kijk dan vooral even heel vies naar het wanstaltige Eternals van vorig jaar – een flinke voet voor op de recentste bioscoopfilms uit de superheldenstal.

Moon Knight, nu op Disney+