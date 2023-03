Monsterstem nodig in uw videospel? Huur een metalzanger in

Zangers uit de metalscene zijn in trek in de videospelwereld omdat hun gegrunt ideaal is om de stemmen van demonische of buitenaardse gedrochten in te spreken. Monster Factory, een audiostudio in het Canadese Montreal, brengt meer dan 150 van hen samen met gamestudio’s.

“Ik heb altijd een boontje gehad voor de slechterik”, zegt Sebastien Crouteau. “Al van kindsbeen af vind ik het interessantere figuren dan de held van het verhaal. De toppers van mijn kindertijd waren Cookie Monster uit Sesamstraat, Cobra Commander uit G.I. Joe, Slimer uit Ghostbusters, Skeletor uit He-Man and the Masters of the Universe. Dat waren de figuren waar ik voor juichte.”

Die fascinatie voor het monster in het verhaal liep voor de Canadese veertiger samen met een voorliefde voor metalmuziek. Vanaf 1990 begon hij in lokale metalbandjes te spelen, enkele jaren later leerde hij ook Tibetaans keelzingen.

In 2005 stelde hij vast dat zijn unieke stemvaardigheden hem aantrekkelijk maakten voor stemmenwerk in videogames. Hij sprak toen voor Ubisoft, dat zijn belangrijkste productievestiging in Montreal heeft, de stemmen in van een ‘hagedismutant’ in Far Cry Instincts (2005) en een doelwit dat al reutelend overlijdt door een gifmengsel in Assassin’s Creed II (2008).

“Ik kwam erachter dat ze echt op zoek waren naar stemacteurs met mijn stembeheersing”, zegt Crouteau. “Natuurlijk gaf mijn training in keelzingen me een betere controle over extreme tonen, maar het was mijn ervaring als metalzanger die mijn stemgeluid uniek maakte.”

Een monster in 'God of War: Ragnarök' (2022). Beeld PlayStation

Groot netwerk

Die bijverdienste resulteerde uiteindelijk in een paar tientallen soortgelijke opdrachten. In 2018 breidde hij zijn activiteit uit naar Monster Factory, een audiostudio waarmee hij inmiddels meer dan 150 metalvocalisten uit de hele wereld samenbrengt met videogamestudio’s die monsterstemmen nodig hebben. Zo leverde zijn bedrijf stemmenwerk op voor recente topgames als God of War: Ragnarök, Gotham Knights en de aanstaande Belgische trots Baldur’s Gate III.

Zijn netwerk van ‘monsteracteurs’, meestal leadzangers van lokale metalgroepen, bestrijkt inmiddels achttien landen. De acteurs spreken hun zinnen in bij de gamestudio’s zelf of in een lokale geluidsstudio die Monster Factory voor de opdracht afhuurt.

Dat hielp hem ook om de schaal van zijn operatie te vergroten, zegt Crouteau. “Voor Guardians of the Galaxy waren in 2021 bijvoorbeeld veertien acteurs nodig, die samen ongeveer vijftig buitenaardse personages van een stem moesten voorzien.”

Scène uit de Belgische game 'Baldur's Gate III'. Beeld Larian

Ernstig acteerwerk

Het unieke stemmenwerk dat Crouteaus metalvocalisten leveren is een metier dat niet iedereen gegeven is, zegt hij. “Het is meer dan zomaar je keel schor schreeuwen. Het is een kwestie van beheersing en uithoudingsvermogen. Metalzangers zijn geen vocale stuntlui. Ze hebben technieken geleerd om veilig te schreeuwen, vaak voor studiosessies van vier uur aan een stuk zonder dat ze daarbij schade toebrengen aan hun stem.

“Ook heeft hun muzikale pad hun ervaring opgeleverd in studiowerk, er hoeft hun niet veel meer aangewezen te worden. Er is ook weinig tot geen post-processing nodig; het geluid dat ze afleveren is meestal precies hetgene wat gamedesigners zochten voor de stem van hun monsters. En ze leveren écht acteerwerk af. Ook op een podium hebben metalzangers een heel theatrale présence, die ze meebrengen naar het demonische of buitenaardse personage waaraan ze hun stem moeten verlenen.”

Dat er grote verschillen in stemtechnieken zijn binnen deze niche doet Crouteau even voor. Hij demonstreert onder meer de fry scream-techniek (“Raatch!”), de false chord (“Weech!”) en een huigvibratie (“Hgggr!”). “De nood aan een breed scala van metalstemmen in games past gewoon in de hele evolutie naar audiovisueel realisme die de videogamesector de afgelopen decennia heeft doorgemaakt”, zegt hij. “De werelden die gamemakers bouwen zijn misschien fantastisch van aard, maar ze moeten wel kloppen.”

De 'Talons' uit Batman-game 'Gotham Knights' (2022), waarvoor Monster Factory stemmen leverde. Beeld WB Games