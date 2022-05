Monsters en tijdreizen: dit zijn de beste series van het moment

Monster en co.

The Essex Serpent brengt een victoriaans monsterverhaal naar Apple TV+. Cora Seaborne (Claire Danes uit Homeland) verhuist van het Londen in de jaren 1890 naar een klein kustdorpje in het graafschap Essex, geïntrigeerd door verhalen over een mythische zeeslang die iedereen in de negorij bang maakt om te gaan pootjebaden. Ze ontwikkelt er meteen een band met de lokale priester (Tom Hiddleston, uit Loki en The Night Manager), maar het noodlot slaat toe, en de dorpelingen denken dat zij het monster lokt. The Essex Serpent is gebaseerd op een roman van de Britse schrijfster Sarah Perry, die door critici werd geprezen omwille van zijn thematische rijkdom.

The Essex Serpent, vanaf vrijdag 13 mei op Apple TV+.

Theo James en Rose Leslie in 'The Time Traveler's Wife'. Beeld HBO

Daar is ‘ie weer!

In 2009 werd bestseller The Time Traveler’s Wife al eens verfilmd, en nu maakte Steven Moffat (Sherlock) er ook een reeks van voor HBO. Die hetzelfde relationele melodrama naar het scherm brengt: Claire (Rose Leslie) blijft eenzaam thuis achter telkens wanneer haar echtgenoot Henry (Theo James) op de meest onhandige momenten door de tijd gaat reizen.

The Time Traveler’s Wife, vanaf vrijdag 13 mei op Streamz.

Scène uit 'Oussekine'. Beeld Disney

Frans drama op Disney+

In 1986 werd de Frans-Algerijnse student Malik Oussekine door politieagenten doodgeslagen tijdens een studentenprotest in Parijs. Vierdelige minireeks Oussekine, de eerste Franse productie die op Disney+ verschijnt, duikt in de familiale achtergrond van het twintigjarige slachtoffer en de sociale mechanismen die leidden tot de noodlottige gebeurtenis.

Oussekine, vanaf woensdag 11 mei op Disney+.